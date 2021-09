Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Maître Renard, par l'odeur alléché.. Une belle victoire pour les renards de Magnitogorsk leur permet de repasser deuxième. Dans l'autre match le Severstal signe sa deuxième victoire khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/09/2021 à 21:00 Tweeter

Tcherepovets : 2-4

Magnitogorsk - Nijnekamsk : 4-0



metallurg.ru Olkinuora virevolte et blanchit, le renard croque le loup

Magnitogorsk devant ses partisans reçoit Nijnekamsk, l'une des surprises de ce début de saison mais qui reste sur un lourd revers en Bachkirie. La partie démarre fort côté local, un engagement remporté en zone offensive et remis en retrait à Koshelev permet à ce dernier d'ouvrir les vannes dès la première minute de jeu. Les locaux maintiennent une lourde pression, Maillet contourne la cage et centre, le palet heurte le patin de Sidorov qui le dévie bien involontairement dans son propre but. Magnitka en réussite, creuse son avance, le slap de Minulin est dévié par Leipsic puis par Maillet et vient logiquement battre le gardien des loups impuissant. La deuxième période est équilibrée et le score ne bouge pas. Dès les premiers coups de patins du troisième acte, Maillet dévie vers Nikontsev qui alourdit la marque d'un lourd lancer. Le Neftekhimik assommé, tente de sauver la face, mais Olkinuora est infrachissable et blanchit avec 32 arrêts. Maître renard, par l'odeur alléché du trophée, est à domicile allé gagner. Il s'empare de la deuxième place de l'Orient, ce qui pour ses fans est bien réjouissant.

Novossibirsk reçoit le Severstal, deux clubs à la recherche de leur deuxième victoire cette saison. L'entame du match profite aux sidérurgistes qui mènent rapidement 2-0 grâce à Morozov et Timashov. Mais l'effort des locaux leur permet de réduire l'écart avant la première sirène. Dans le deuxième tiers, Pyanov remporte l'engagement et lance immédiatement pour égalise sur un but original. Les deux équipes se livrent un bien beau duel au dernier vingt, une magnifique triangulaire conclue par Alekseyev permet au Severstal de repasser devant. Les Sibériens pressent pour revenir, en vain, Press assure la victoire en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Philippe Maillet (Metallurg Magnitogorsk)

** : Daniil Vovchenko (Severstal Tcherepovets)

* : Juho Olkinuora (Metallurg Magnitogorsk)



