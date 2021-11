Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Manteau neigeux Dans l'unique match de la journée avant la trêve le Sibir s'impose confortablement dans la capitale khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 08/11/2021 à 21:00 Tweeter

Novossibirsk : 0-3



KHL Le Sibir gèle le Spartak et conforte sa 7ème place

Le Spartak plutôt dans un coup de mou reste sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs. La réception du Sibir juste avant la trêve peut être l'occasion de se racheter face à une équipe en forme. En effet les Sibériens alignent 6 victoires lors des 7 derniers matchs dont deux consécutives.

Les locaux démarrent plutôt bien la rencontre mais ils se heurtent à Krasotkin intraitable sur sa ligne. La partie commence à s'équilibrer et le Sibir fait parler la poudre en premier. Litovchenko entre en zone remet dans l'axe pour Li qui nettoie la lucarne d'un lancer parfait (0-1).

Les Spartakistes tentent de revenir au score en fin de période mais sans succès avant la première sirène. Le club du peuple hausse encore le ton au tiers médiant, les lancers s'enchaînent mais Krasotkin continue de virevolter pour tenir son équipe devant. La frustration monte dans les rangs moscovites et ils commettent une faute. Shore gagne l'engagement en zone offensive, il remet derrière pour Cajkovsky qui canonne de la bleue, le palet heurte Krasikov mais termine quand même au fond des filets (0-2).

Le Spartak accélère et Novossibirsk est sanctionné, les tirs s'enchaînent mais la porte sibérienne reste fermée. Au dernier tiers les Moscovites continuent leur pressing stérile et ne peuvent débloquer leur compteur. Novossibirsk donne une sèche leçon de réalisme à son adversaire. En powerplay, Pyanov dans le cercle droit, creuse l'écart d'un bon lancer du poignet (0-3).

Les locaux un peu désabusés tentent bien encore un peu, mais l'envie n'y est plus. Krasotkin finit par blanchir avec 38 arrêts !

Une nouvelle victoire pour le Sibir, la septième en huit matchs et la troisième de suite, tout va pour le mieux pour Novossibirsk qui conforte sa septième place juste avant la trêve. Encore un revers pour le Spartak qui maintient sa huitième place, mais derrière le souffle des poursuivants se fait de plus en plus sentir.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Anton Krasotkin

** : Michal Cajkovsky

* : Oleg Li



