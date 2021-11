Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Match au sommet Magnitogorsk creuse son avance en tête de l'Orient, Kazan se rapproche du podium. Dans la course aux places protégées qui reste acharnée, le Neftekhimik et le Sibir se sont replacés. A l'Ouest, le Dynamo, Minsk et le CSKA se rapprochent du sommet, le Severstal et le Spartak restent dans les bonnes places tandis que Sotchi remonte khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/10/2021 à 21:00 Tweeter

CSKA Moscou : 3-4 TAB

Vladivostok - Minsk : 2-3

Novossibirsk - Nur-Sultan : 4-3 TAB

Ekaterinbourg - Kazan : 2-3

Magnitogorsk - Tchelyabinsk : 3-2

Oufa - Tcherepovets : 2-3

Beijing - Nijnekamsk : 2-4

Podolsk - Sotchi : 1-3

Dynamo Moscou - Iaroslavl : 3-1

Spartak Moscou - Nijni Novgorod : 4-2



KHL Magnitogorsk se défait de Tchelyabinsk

Magnitogorsk, toujours leader, reçoit son dauphin et rival Tchelyabinsk pour un match au sommet. Le premier tiers démarre sans round d'observation, les deux équipes font le show. Profitant d'un powerplay, Leipsic envoie un missile dans le but visiteur et ouvre les vannes. Le Traktor pousse, le slap de Sedlak vient heurter la bande revient, ricoche sur la transversale et finit au fond. Une égalisation originale, mais valide. Magnitka repasse devant sur un but également très original, Currie est mis au sol par la défense visiteuse, mais il parvient à lancer quand même, Will repousse, Currie glisse dans l'angle sur le ventre et vient pousser au fond. Le match est très équilibré, Isayev dépose un caviar au deuxième poteau pour Tkachyov qui égalise. MMK prend l'ascendant au dernier tiers, Akolzin contourne la cage et colle au fond. Le Metallurg l'emporte et creuse l'écart en tête de l'Orient.

Kazan se rapproche du podium avec un succès serré à Ekaterinbourg. Deux buts coup sur coup dont un de Da Costa donnent un bon avantage aux locaux dès l'entame du match. Les visiteurs marquent à leur tour deux buts en deux minutes au quart d'heure de jeu et égalisent. Burmistrov marque au dernier tiers pour donner la victoire aux Tatars.

Nijnekamsk domine le Red Star de Kunlun grâce à deux points de Sexton et remonte à la septième place.

Le Sibir confirme son retour avec une deuxième victoire de suite à domicile, compliquée mais précieuse contre le Barys. Une course poursuite menée par les Sibériens au premier tiers se solde par un score de parité, chaque équipe ayant marqué deux buts. Valk marque son deuxième but du jour pour mettre les Kazakhs devant pour la première fois, mais NSK égalise à son tour. Le Sibir domine la fin de match sans pouvoir repasser devant, finalement aux tirs au but il l'emporte. Une victoire qui permet à Novossibirsk de passer devant son adversaire du jour et de s'emparer de la huitième place.



KHL Le Dynamo d'Eryomenko arrête Iaroslavl

Le Dynamo Moscou écrasé en banlieue pour sa dernière sortie reçoit Iaroslavl qui tente de poursuivre sa remontée. Le Loko domine le premier tiers mais ne peut passer Eryomenko. A la mi-match deux buts coup sur coup signés O'Dell et Galiyev qui marquent sur des rebonds permettent aux Moscovites de s'échapper. Voynov alourdit le score en powerplay. Iaroslavl débloque le score en dernière période avant que l'inévitable Shipatchyov ne conclue en cage vide. Le Dynamo remonte à la troisième place.

Minsk remonte quatrième en l'emportant sur le fil à Vladivostok après un premier tiers difficile les Biélorusses ont égalisé au second avant de l'emporter au troisième grâce à deux buts d'Alistratov.

Le CSKA s'impose difficilement à Khabarovsk, par deux fois l'Amur a pris les devants mais les Moscovites reviennent deux fois à hauteur et passent même devant. En fin de partie Alekseyev égalise et la victoire se joue aux tirs au but ou c'est comme d'habitude l'armée rouge qui l'emporte.

Le Severstal poursuit son excellent parcours oriental et va s'imposer sur la glace d'Oufa. Après un tiers sans but, l'épouvantail bachkir marque deux buts en une minute dès l'entame du deuxième tiers. Les sidérurgistes réagissent bien, Pilipenko débloque le compteur avant que Kodola n'égalise. Au dernier tiers, Guslistov est le seul à marquer. Les locaux pressent mais ne peuvent revenir.

Le Spartak reste dans le bon groupe avec un succès capital contre le Torpedo qui lui est toujours à la porte des 8. Malmenés durant une bonne partie du match, les locaux tirent de l'arrière 3-1 au début du dernier vingt. Mais un retournement de situation incroyable a lieu dans l'ultime vingt grâce à un hat trick de Shirokov.

Sotchi, toujours dernier, réduit un peu l'écart en dominant son premier prédecesseur le Vityaz. Dans cette victoire convaincante, Babenko, Michtchenko et Feoktistov marquent tous deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Josh Currie (Metallurg Magnitogorsk)

* : Vladimir Alistratov (Dinamo Minsk)



