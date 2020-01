Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Ne pas vendre la peau de la panthère Kazan revient de loin pour l'emporter, l'Avtomobilist redémarre et le Metallurg poursuit sa série de victoires. A l'Ouest, le Dynamo brille dans le derby, le SKA est tranquille tandis que le Vityaz et le Severstal se relancent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/01/2020 à 21:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Nijnekamsk : 3-0

Magnitogorsk - Novossibirsk : 3-1

Iaroslavl - Pékin : 5-0

Tcherepovets - Khabarovsk : 2-1

Podolsk - Vladivostok : 4-3

Minsk - Saint-Pétersbourg : 1-4

Kazan - Tchelyabinsk : 4-3 ap

Spartak Moscou - Dynamo Moscou : 0-3



Photographe : Vadim Kitaev pour ak-bars.ru Zaripov et Kazan renversent un match fou contre le Traktor

Kazan toujours en tête reçoit le Traktor qui va mieux sur ses derniers matchs. Malgré une domination locale, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque par Sedlak en supériorité. La partie s'emballe à la moitié du temps, Avtsin et Bailen marquent à deux minutes d'intervale creusant un net avantage pour les Ouraliens. Kazan en énorme difficulté, débloque enfin son compteur dès la reprise par Galiev en powerplay. Zaripov rapproche la marque et l'Ak Bars retrouve espoir et mitraille. Le Traktor se crampone à sa cage et à son mince avantage. A 1'30 du terme, Galimov contourne la cage et se heurte au portier visiteur, le puck traine et Zaripov égalise dans une immense clameur. En prolongation, Artyom Galimov part en break, lance, le puck roule entre les pads de Stanislav Galimov et s'arrête dans l'angle, le Tatar contourne la cage et pousse au fond pour délivrer les siens, tandis que son homonyme gardien fracasse sa crosse sur le montant du but. Les panthères reviennent de très loin pour arracher la victore.

L'Avtomobilist remet la marche avant en surclassant Nijnekamsk. Les visiteurs résistent 30 minutes avant de céder sur une déviation de Pavel Datsyuk. Les Loups s'effondrent en encaissant encore deux buts en quelques instants, la messe est dite. Kovar blanchit avec 37 arrêts. L'Avto reste 4e mais se rapproche du podium, le Nefte reste hors des 8.

Quatrième victoire de suite pour le Metallurg qui domine Novossibirsk qui fait du surplace à un moment dangereux. Bien que le Sibir ait ouvert le score, Pivtsakin (auteur de deux points dans ce match) ne tarde pas à égaliser. Dans la foulée Yakovlev met les locaux devant avant que le capitaine Mozyakin ne donne définitivement la victoire avec un but en powerplay au dernier vingt. Magnitogorsk conforte sa cinquième place.



KHL Le Dynamo remporte le derby face au Spartak

Derby de Moscou toujours savoureux entre le Spartak et le Dynamo devant plus de 11 000 spectateurs. Le premier tiers nettement dominé par le club de la police voit celui-ci ouvrir la marque en powerplay sur une déviation de Petersson. Dès la reprise, Shipatchyov dans l'angle décale Petersson qui n'a eu besoin que de 9 secondes pour marquer son deuxième but du soir. Le club du peuple pousse pour revenir mais Bocharov tient la porte fermée. En cage vide, Jaskin marque son troisième point de la soirée et assoit la victoire des siens. Bocharov blanchit avec 34 arrêts. Le Dynamo conforte la troisième place.

Le SKA s'impose logiquement et sans trembler à Minsk grâce notamment à deux points d'Aaltonen.

Le Vityaz est à la relance avec un succès étriqué contre Vladivostok. Les Chevaliers ont mené tout le match grâce notamment à deux buts de Jerabek et trois points de Makeev.

Le Severstal s'impose d'une courte tête mais prend deux points précieux face à Khabarovsk.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Artyom Galimov (Ak Bars Kazan)

** : Dmitrij Jaskin (Dynamo Moscou)

* : Jakub Kovar (Avtomobilist Ekaterinbourg)



