Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Noël sur le podium Oufa s'impose à domicile et retrouve le podium, le Metallurg et le Traktor restent intouchables devant. L'Admiral remonte encore. A l'Ouest, le SKA reste leader mais le Dynamo le talonne. Le Lokomotiv et le Severstal assurent en haut, le Spartak revient 7e khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 25/12/2021 à 21:00

Iaroslavl : 2-4

Vladivostok - Nijnekamsk : 3-2 TAB

Novossibirsk - Saint-Pétersbourg : 3-4

Oufa - Ekaterinbourg : 4-2

Tchelyabinsk - Nur-Sultan : 4-2

Kazan - Tcherepovets : 3-4 ap

Podolsk - Magnitogorsk : 3-5

Dynamo Moscou - Nijni Novgorod : 6-3

Sotchi - Spartak Moscou : 2-3



KHL Pluie de peluches, victoire et podium pour Oufa

Oufa dépossédé de la troisième place essaie de la reprendre face à Ekaterinbourg qui est carrément sorti du bon groupe. Il ne fallait que 35 secondes à Kadeikin pour donner l'avantage aux locaux. L'Avtomobilist se ressaisit et Bocharov égalise. Puis les visiteurs s'effondrent et encaissent trois buts en cinq minutes. Galkin est rappelé au banc remplacé par Shikin. L'Avto fait jeu égal avec son adversaire le restant du match, Cormier rapproche bien le score au dernier vingt mais le mal est déjà fait. Oufa l'emporte et repasse troisième, Ekaterinbourg reste neuvième.

Le Metallurg conserve la tête de la ligue en s'imposant logiquement à Podolsk. Un très bon début de match lui permet de mener 3-1 après un tiers. Mais les banlieusards font des efforts et parviennent à égaliser au début du dernier vingt. Maillet et Chibisov trouvent la faille et donnent la victoire aux Metallurgistes.

Le Traktor suit toujours grâce à un succès contre le Barys grâce à ses étrangers, Bailen compte trois points, Sedlak marque un doublé et Pulkkinen deux points.

Quatrième victoire en cinq matchs pour l'Admiral qui l'emporte aux tirs au but face à Nijnekamsk qui voit sa série de victoires prendre fin le jour de Noël. Les loups ouvrent le score dans un premier tiers globalement dominé, mais un coup de canon de Mozik vient égaliser en fin de tiers. Vladivostok domine et passe devant grâce à un lourd lancer de Sulak. Mais dans la minute qui suit, Lechtchenko qui marque son 3e but en 3 matchs depuis son arrivée au Neftekhimik, égalise. Il faut aller jusqu'en fusillade pour déterminer le nom du vainqueur, Vladislav Ushenin et Kestner marquent tandis que Serebryakov repousse tout. L'Admiral l'emporte et poursuit sa remontée.



Photographe : Vadim Kitayev pour ak-bars.ru Le Severstal s'impose à Kazan et repart de l'avant

Kazan en forme reçoit le Severstal qui reste sur cinq défaites de rang et qui cherche un nouveau souffle dans ce début d'hiver russe. Dumbadze contre attaque et d'un tir imparable nettoie la lucarne locale. Morozov dans le slot parvient à rediriger la rondelle au fond pour doubler la mise. Dès la reprise du deuxième vingt, Kagarlitsky seul en break réduit l'écart. Kodola contre et d'un coup de canon vient toucher le poteau qui renvoie la rondelle au fond. Kazan contre immédiatement, Tarasov lance, le portier repousse dans l'axe où Petrov récupère et diminue la mise. Les Tatars continuent de presser sur la cage. Kagarlitsky dépose un caviar au deuxième poteau pour Kampfer qui égalise dans une clameur. Le dernier tiers est plus calme mais le score ne bouge plus. En rpolongation, Emets contre il met en retrait dans l'angle opposé pour Dumbadze qui donne la victoire au sien d'un tir imparable. Le Severstal repart de l'avant grâce à ce succès, Kazan perd la troisième place.

Le SKA conforte sa première place avec une victoire remportée à Novossibirsk. Un bon début de rencontre permet aux Pétersbourgeois de mener 2-0, puis 3-1.Le club au flocon de neige s'accroche et parvient à égaliser avant la deuxième sirène. Vorobyov redonne l'avantahe au SKA en dernière période, les locaux poussent pour revenir, en vain.

Le Dynamo Moscou, toujours deuxième reste à une longueur du tôlier, en engrangeant un nouveau succès contre Nijni Novgorod. Une victoire où l'offensive policière s'est encore illustrée, Shipatchyov inscrit un doublé, deux points aussi pour Igumnov, Lindberg, Yakimov et Wedin.

Le Lokomotiv aligne une deuxième victoire consécutive en extrême orient en l'emportant à Khabarovsk. Dans ce bon succès, Boucher, Anisimov et Alekseyev comptent tous deux points. Iaroslavl reste campé à la cinquième place.

Le Spartak récupère la septième place de la conférence en dominant de justesse Sotchi. C'est l'excellent début de partie qui a permis au club du peuple de l'emporter. En effet grâce notamment à deux points de Drozdov, les Spartakistes mènent 3-0 à la mi-match. Le Leopard multiplie les efforts au dernier vingt et recolle mais sans parvenir à égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Bailen (Traktor Tchelyabinsk)

** : David Dumbadze (Severstal Tcherepovets)

* : Ivan Drozdov (Spartak Moscou)



