Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Nouveaux patrons Le Metallurg signe une nouvelle victoire pour s'emparer de la tête de la conférence orientale. L'Avtomobilist se replace. A l'Ouest, les Jokerit passent en tête également, le Vityaz rebondit khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/09/2021 à 21:00

Magnitogorsk : 1-3

Ekaterinbourg - Minsk : 7-3

Nijni Novgorod - Helsinki : 2-4

Iaroslavl - Podolsk : 2-3



KHL Le Metallurg Magnitogorsk vire en tête

Le Metallurg en pleine forme se déplace à Novossibirsk pour espérer virer en tête. Les Sibériens doivent tout faire pour bloquer dans la neige l'acier ouralien. Le premier tiers est très engagé, légèrement dominé par le Sibir mais le score reste vierge après vingt minutes. Les locaux en powerplay, se font surprendre. Nikontsev en break ouvre la marque. La pression change vite de camp, Chibisov en break double la mise. NSK coule, et se fait sanctionner. En powerplay, une triangulaire parfaite conclue par Korostelyov porte le score à 3-0. Le Sibir ne désarme pas et continue bravement de lutter. Olkinuora multiplie les parades pour tenir les siens dans le sens du courrant. Finalement sur un powerplay à 2'30 du temre, Kruchinin reprend victorieusement dans l'angle ouvert. Novossibirsk force mais ne peut réduire davantage le score. Magnitogorsk l'emporte et prend la première place de la conférence orientale.

L'Avtomobilist a bien fait le métier aussi à domicile en surclassant Minsk, malgré quelques frayeurs. Un bon premier tiers permet aux locaux de mener tranquillement 3-1. Les Suédois du Bélarus font le show au début du deuxième vingt, Kempe et Tedenby permettent d'égaliser. Shumakov qui marque son deuxième but de la soirée pour remettre l'Avto devant, Macek élargit la marque avant la deuxième sirène. Minsk domine nettement le dernier tiers mais Ekaterinbourg marque encore deux fois. L'Avto grimpe à la quatrième place orientale.



hctorpedo.ru Les Jokerit résistent au Torpedo et passent premiers

Les Jokerit engrangent une nouvelle victoire à Nijni Novgorod et prennent la tête de l'Occident. Pourtant la partie ne fut pas de tout repos, Agostino ouvre la marque dès l'entame du match. Les Finlandais égalisent avant la fin du tiers. Norman donne l'avantage au dernier vingt, mais le Torpedo égalise. O'Neill dévie le slap de Holm à 31 secondes de la fin. NN sort son gardien pour tenter un ultime retour mais Pakarinen conclut en cage vide.

Le Vityaz se relance avec une victoire importante à Iaroslavl qui continue de sombrer encore. Le Lokomotiv domine fortement le premier tiers mais sans réussir à ouvrir la marque. A l'inverse, Ojamäki profite d'un powerplay pour ouvrir le score en faveur des visiteurs. Dès la reprise, Yaremchuk creuse l'écart. Iaro s'appuie sur une supériorité et Kayumov réduit l'écart. Le Vityaz dominé fait preuve de réalisme et Ojamäki marque encore une fois. Le Lokomotiv martelle tout le dernier tiers, Rafikov finit par recoller. La pression monte encore d'un cran mais Ejov et les siens ne cèdent plus et l'emportent. Ils doublent leur adversaire du jour et montent sur la huitième marche.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Niko Ojamäki (Vityaz Podolsk)

** : Brian O'Neill (Jokerit Helsinki)

* : Sergeï Shumakov (Avtomobilist Ekaterinbourg)



