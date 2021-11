Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : On cogne sur le patron Le Dynamo Moscou cogne Helsinki, le CSKA se maintient sur le podium, le Lokomotiv remonte 6e, Riga conserve espoir de raccrocher. A l'Est, le Sibir passe 6e, l'Amur prend la 8e place. Plus haut, l'Avangard et le Traktor assurent khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/11/2021 à 21:00 Tweeter

Novossibirsk - Nijnekamsk : 3-2 TAB

Tchelyabinsk - Magnitogorsk : 3-2 ap

Minsk - Iaroslavl : 3-7

Omsk - Podolsk : 3-0

Beijing - Khabarovsk : 4-5 ap

Dynamo Moscou - Helsinki : 3-1

CSKA Moscou - Tcherepovets : 3-2 TAB

Riga - Vladivostok : 3-2



KHL Le Dynamo Moscou domine le leader Helsinki

Le Dynamo Moscou qui a terminé avant la trêve sur un succès reçoit les Jokerit, nouveau leader occidental après quatre succès consécutifs. Les locaux démarrent en trombe la partie, Rashevsky parvient à lancer O'Dell dans le dos de la défense locale, il fonce au but et efface le portier pour ouvrir le score magnifiquement après à peine une minute de jeu. Les policiers surdominent le premier tiers mais le score n'évolue pas. Helsinki se relance au deuxième vingt, le slap de la bleue de Kivistö est touché par la mitaine de Bocharov qui se troue complètement, ne peut capter la rondelle, qui finit au fond. Le jeu s'équilibre et les locaux parviennent à repasser devant avant la deuxième sirène. Fisenko mène la contre attaque, dans un angle complètement fermé il trouve la faille. Les Jokerit ne parviennent pas à se redresser et subissent encore au dernier vingt, Shipatchyov conclut dans la cage vide à l'ultime seconde de jeu.

Le CSKA met difficilement fin à la série de victoire de Tcherepovets. Après un match plein les deux équipes sont dos à dos. Il faut une séance de tirs au but pour voir l'armée rouge s'imposer et conserver sa troisième place.

Duel pour la sixième place en Occident, Minsk qui la détient reçoit le Lokomotiv juste derrière au général. Malgré un doublé de Strömwall et trois assistances pour Almqvist, les Biélorusses ont encore une fois sombré corps et biens. Le Loko cartonne, Shalunov réalise un tour du chapeau, Kayumov compte trois points, Anisimov, Marchenko et Alekseyev en marquent deux. Iaroslavl s'empare de la sixième place avec brio.

Riga s'impose à domicile sans public face à Vladivostok dans un match équilibré et agréable en bas de tableau. Un doublé de Tiivola a bien aidé les Lettons à l'emporter, ils peuvent encore garder l'espoir de raccrocher les wagons.



hcamur.ru L'Amur l'emporte en prolongation et passe 8ème

L'Amur s'est fait des frayeurs contre Beijing mais assure l'essentiel et s'empare de la huitième place orientale. Un premier tiers largement dominé et un but de Gorshkov donnent un bon départ aux tigres. Sharov et Kuznetsov marquent tous les deux dans la même minute au début du deuxième vingt pour donner une avance confortable aux Russes. Grebenshikov marque son premier but dans sa nouvelle équipe pour porter le score à 4-0. Et puis plus rien, alors petit à petit les dragons reviennent. Yip et Nicholls marquent avant la deuxième sirène pour couper l'avance en deux. Et au dernier tiers le miracle a lieu, Abramov permet aux locaux de recoller, Sproul égalise, quel retour ! En prolongation, les extrêmes orientaux se ressaisissent enfin et Lenc brise l'espoir de come-back.

Le Traktor se rapproche encore du sommet en l'emportant face à Magnitogorsk. Dans un duel de titans de haute volée, les deux équipes doivent se séparer sur un score de parité. Les visiteurs sont pénalisés à l'ultime seconde du temps supplémentaire, une erreur mortelle. Tkachyov dévie le slap de Bailen dans la cage et donne la victoire aux ours, désormais à un point de la première place, avec toutefois deux matchs d'avance.

L'Avangard continue de se rapprocher avec une nouvelle victoire aisée contre le Vityaz. Une deuxième fois de suite, Hrubec blanchit avec 25 arrêts.

Le Sibir poursuit sa bonne série en remportant une quatrième victoire de suite, cette fois contre le Neftekhimik, un adversaire direct. Les loups ont pourtant nettement dominé et mené par deux fois mais ils ont été rattrapé par l'hiver. Aux tirs au but, Sharov est le seul a marquer pendant que Säteri poursuit son show et repousse tous les lancers. Novossibirsk s'empare de la sixième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Maksim Shalunov (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Peter Tiivola (Dinamo Riga)

* : Simon Hrubec (Avangard Omsk)



