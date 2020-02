Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Perdu corps et biens L'Admiral coule une fois encore et ne pourra plus participer aux playoffs. Le Severstal continue de gagner mais ne peut plus revenir Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/02/2020 à 21:00 Tweeter

Tchelyabinsk - Vladivostok : 5-0

Tcherepovets - Dynamo Moscou : 3-2 TAB



KHL Le Traktor fait sombrer corps et biens l'Admiral

Vladivostok qui multiplie les défaites humiliantes depuis la reprise, a pratiquement hypothéqué toutes ses chances de se qualifier pour les séries. En cas de victoire à Tchelyabinsk, dernier, l'Admiral pourrait toutefois espérer encore. La partie démarre fort pour le Traktor et Fateev ouvre la marque après moins de deux minutes de jeu. Osnovin double la mise au quart d'heure de jeu. Un doublé de Kosov permet aux locaux de creuser encore la mise avant une dernière réalisation de Bailen. Avec 22 arrêts, Fedotov blanchit. Nouvelle déroute pour l'Admiral qui sombre corps et biens et perd tout espoir de playoffs. Un sacré gâchis !



Le Severstal n'a plus autant gagné que depuis qu'il est éliminé, il vient cette fois de se débarasser du Dynamo Moscou, décevant. Par deux fois les policiers ont mené au score grâce notamment à deux points d'Efremov mais par deux fois les sidérurgistes sont revenus à égalité. Il a fallu une séance de fusillade pour départager les inséparables. Après 20 tentatives, Kodola, déjà buteur dans le match donne la victoire à Tcherepovets.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Yaroslav Kosov (Traktor Tchelyabinsk)

** : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)

* : Vladislav Efremov (Dynamo Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

