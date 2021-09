Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Petit score, grandes victoires Sotchi et le Sibir gagnent sur le plus petit des scores mais se relancent dans leurs conférences respectives. Le Metallurg, Helsinki et Minsk brillent khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/09/2021 à 21:00 Tweeter

Magnitogorsk : 0-5

Novossibirsk - Beijing : 1-0

Tchelyabinsk - Minsk : 0-5

Kazan - Podolsk : 2-1

Nijnekamsk - Sotchi : 0-1

Iaroslavl - Helsinki : 1-4



hchn;ru Hellberg et Sotchi résistent à Nijnekamsk

Sotchi qui s'était incliné de justesse à Kazan poursuit son périple au Tatarstan en se rendant à Nijnekamsk. La partie démarre bien pour le Leopard, Nikolayev joue derrière la cage et glisse devant pour Jarbeyev qui pousse au fond pour ouvrir rapidement les compteurs. Nijnekamsk domine globalement le reste de la rencontre mais Hellberg reste intraitable et blanchit avec 36 arrêts ! Une victoire précieuse pour Sotchi qui repasse septième à l'Ouest.

Helsinki aligne une septième victoire de suite en surclassant une bien pale équipe de Iaroslavl en plein doute. Deux buts marqués dans la même minute en fin de tiers, annonce un match laborieux pour le Loko jamais sorti de la gare sur cette partie. Jensen et Bjorninen marquent un doublé, deux points également pour O'Neill et Junttila. Ce nouveau succès permet aux Jokerit de prendre progressivement la tête de la conférence occidentale.

Minsk revient au milieu de tableau avec un tonitruant succès contre l'un des épouvantails de l'Orient, Tchelyabinsk. Le festival offensif des Biélorusses a permis à Strömwall de compter trois points. Graovac et Varfolomeyev en marquent deux. Belle performance également pour Kolosov qui repousse les trente lancers locaux pour blanchir.



hcsibir.ru Säteri blanchit, le Sibir est reparti

Le Sibir et Beijing après un début de saison mitigé, s'affrontent pour espérer prendre des points très importants et ne pas être trop loin. Le premier tiers très disputé voit les locaux dominer sans parvenir à concrétiser. Au début du deuxième, Wedin lancé dans l'angle parvient à ouvrir les compteurs en force. NSK prend l'ascendant sur toute la partie mais Lazushin impérial évite le naufrage des visiteurs. Cependant KRS ne peut revenir, Säteri blanchit avec 22 arrêts. Le Sibir se relance au classement général et recolle aux huit.

Le Metallurg continue son carton et reprend la deuxième place en faisant sombrer Vladivostok. Encore une fois Maillet régale avec deux buts et trois points, même total pour son compère Goldobin. Grosse performance d'Olkinuora qui blanchit avec pas moins de quarante arrêts. Le soleil brille sur la cité du kombinat métallurgique.

Kazan continue de gagner avec un succès étriqué à Podolsk qui ne s'est dessiné que dans la dernière minute trente de jeu grâce à un but signé Petrov.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Magnus Hellberg (Leopard Sotchi)

** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

* : Philippe Maillet (Metallurg Magnitogorsk)



