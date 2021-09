Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Premier flocon Le Sibir signe son premier succès de la saison en recouvrant de blanc Nijni Novgorod. Oufa cartonne, tandis que dans un poignant match du souvenir, le Lokomotiv doit s'incliner contre Minsk khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/09/2021 à 21:00 Tweeter

Oufa : 2-7

Iaroslavl - Minsk : 3-4

Nijni Novgorod - Novossibirsk : 0-3



hctorpedo.ru Le Torpedo se casse les dents sur Säteri et le Sibir

En ce jour du souvenir, dix ans après l'accident aérien qui couta la vie à l'équipe du Lokomotiv, chaque équipe arbore sur son maillot le noeud noir sur lequel est inscrit la date fatidique du 7 septembre 2011.

Le Sibir après deux revers continue son périple occidental en se rendant au bord de la Volga à Nijni Novgorod. Le Torpedo domine les débats au premier tiers face à des visiteurs très pénalisés mais Säteri multiplie les interventions devant la cage sibérienne pour tenir le score vierge. Un powerplay de NSK au début du deuxième vingt lui permet de prendre les devants. Murphy canonne, le puck repoussé devant la cage par le portier, profite à Golubev qui ouvre la marque. Les deux équipes offrent un beau spectacle au public, mais le score ne bouge pas. Le Torpedo tente de revenir en dernière période, sans résultat. Milovzorov lance de la bleue, Shore laissé seul devant le but, dévie au fond pour doubler la mise. Le Torpedo fait le siège du but du Sibir, sans succès. A l'ultime seconde de jeu, Murphy parvient à dégager en cage vide. Säteri blanchi avec 37 arrêts, premier succès du club au flocon de neige cette saison.

Oufa assure une troisième victoire consécutive en écrasant le Metallurg bien tiède devant ses partisans. La victoire la plus large de l'histoire de la KHL pour le SYU contre Magnitogorsk. Pas moins de sept buteurs différents côté bachkir, une vraie réussite offensive. Bachkirov marque trois points, Kulyomin et Granlund deux.



KHL Des jeunes du Lokomotiv portent les maillots des disparus

10 ans jour pour jour après le drame de Iaroslavl, le Lokomotiv accueillait Minsk pour un match du souvenir très émouvant. Toute la journée a été marquée par des cérémonies sur le lieu de l'accident, mais aussi à la patinoire dans les tirbunes et sur la glace avant le match. Le Loko arbore un maillot d'hommage ou son logo est cerclé de l'inscription наша команда навсегда (notre équipe pour toujours). Une présentation très émouvante et un match très engagé sur la glace. Le premier tiers tourne a l'avantage des Biélorusses qui prennent deux buts d'avance grâce à Beck et Shinkevitch. Profitant de l'indiscipline des visiteurs, Rafikov et Kraskovsky marquent en powerplay et permettent aux locaux d'égaliser. Voronin remet Minsk devant au début du dernier tiers, il touche son coeur sur lequel est cousu le ruban noir d'hommage et lève les yeux au ciel qu'il montre de son doigt, un geste très apprécié par le public. Iaroslavl n'a pas abandonné et presse sur le but adverse, Shalunov égalise. Le Loko pousse de toutes ses forces, le Dinamo plie mais parvient à résister. Une faute locale vient donner une occasion en or aux Biélorusses, et Beck marque son deuxième but et son troisième point du soir. Le Lokomotiv jette ses dernières forces dans la bataille mais ne peut revenir encore, il doit s'incliner. S'en suit un ultime hommage et un morceau de saxophone joué sur la glace de Iaroslavl. Minsk fait un tour de glace acclamé par le public local pas rancunier "Dinamo, Dinamo" crient-ils d'une même voix. Puis le nouveau Lokomotiv est à son tour copieusement applaudit, mais dans les coeurs et les têtes, tout le monde pense à l'ancien Loko, celui de 2011. Tous ceux dont la vie et le talent nous ont été arraché si tragiquement et si brutalement, on ne les oubliera jamais. Il s'agit bien de "Notre équipe pour toujours".



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Harri Säteri (Sibir Novossibirsk)

** : Taylor Beck (Dinamo Minsk)

* : Daniil Bachkirov (Salavat Yulayev Oufa)



