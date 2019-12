Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Quinté gagnant Le CSKA cartonne toujours suivit par le SKA, le Dynamo Moscou revient sur le podium, le Spartak 5e Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/12/2019 à 21:00 Tweeter

CSKA Moscou : 1-6

Dynamo Moscou - Sotchi : 3-1

Saint-Pétersbourg - Magnitogorsk : 2-1

Spartak Moscou - Nur-Sultan : 3-1



KHL Le CSKA atomise Podolsk pour rester en tête

Podolsk en difficultés, reçoit le CSKA, duel apparemment très déséquilibré. Syomin ouvre la marque en powerplay dès la deuxième minute, le Vityaz tient ce score tout le premier vingt. Une faute de 2+2 coule les locaux, Kempe égalise contre son ancienne équipe avant que Grigorenko ne donne l'avantage sur le deuxième powerplay. Le bombardement de l'armée rouge se poursuit et Karnaukhov ajoute un nouveau but. Trois buts sont encore marqués au dernier tiers, dont un deuxième pour Grigorenko qui marque 4 points, pour achever la déroute banlieusarde. Kempe et Vey comptent 3 points chacun. Net succès du CSKA qui file toujours leader.

Le SKA s'impose logiquement mais d'une courte tête à domicile face à Magnitogorsk grâce notamment à deux points de Zub, dont le but gagnant. Il maintient donc sa deuxième place à un point du trône.

Le Dynamo Moscou récupère la troisième place grâce à un succès convaincant contre Sotchi. Après un premier tiers vierge mais dominé par les locaux, Shipatchyov ouvre la marque en powerplay, avant qu'Arkhipov n'égalise rapidement. Au dernier tiers, Afinogenov et Tarasov marquent au dernier tiers pour donner la victoire au club de la police.

Le Spartak récupère la cinquième place occidentale en l'emportant devant Nur-Sultan. Le club du peuple marque rapidement deux buts mais se fait remonter à une longueur. Les deux équipes se neutralisent et finalement les locaux concluent en cage vide. Rylov compte deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikhaïl Grigorenko (CSKA Moscou)

** : Artyom Zub (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Yakov Rylov (Spartak Moscou)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Podolsk -: 1-6- Sotchi : 3-1- Magnitogorsk : 2-1- Nur-Sultan : 3-1en difficultés, reçoit le, duel apparemment très déséquilibré.ouvre la marque en powerplay dès la deuxième minute, le Vityaz tient ce score tout le premier vingt. Une faute de 2+2 coule les locaux,égalise contre son ancienne équipe avant quene donne l'avantage sur le deuxième powerplay. Le bombardement de l'armée rouge se poursuit etajoute un nouveau but. Trois buts sont encore marqués au dernier tiers, dont un deuxième pourqui marque 4 points, pour achever la déroute banlieusarde.etcomptent 3 points chacun. Net succès du CSKA qui file toujours leader.Les'impose logiquement mais d'une courte tête à domicile face àgrâce notamment à deux points de, dont le but gagnant. Il maintient donc sa deuxième place à un point du trône.Lerécupère la troisième place grâce à un succès convaincant contre. Après un premier tiers vierge mais dominé par les locaux,ouvre la marque en powerplay, avant qu'n'égalise rapidement. Au dernier tiers,etmarquent au dernier tiers pour donner la victoire au club de la police.Lerécupère la cinquième place occidentale en l'emportant devant. Le club du peuple marque rapidement deux buts mais se fait remonter à une longueur. Les deux équipes se neutralisent et finalement les locaux concluent en cage vide.compte deux points.*** : Mikhaïl Grigorenko (CSKA Moscou)** : Artyom Zub (SKA Saint-Pétersbourg)* : Yakov Rylov (Spartak Moscou)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo