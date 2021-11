Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Revenu au chaud Le Torpedo s'impose et repasse 8ème, Minsk passe 7e. A l'Est le Barys réduit l'écart avec la bonne zone khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/11/2021 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan - Minsk : 3-2 TAB

Oufa - Nijni Novgorod : 0-1

Nijnekamsk - Saint-Pétersbourg : 2-8

Kazan - Riga : 4-2



KHL Le Torpedo résiste à Oufa et revient dans les huit

Le Torpedo vaincu à domicile par Oufa il y a quelques jours, espère tirer sa revanche au Bachkortostan. Les locaux dominent très nettement le premier tiers sans parvenir à débloquer le score. La partie s'équilibre au tiers médiant, mais le score reste toujours vierge après quarante minutes de jeu. Sur une toute fin de powerplay, Paigin de la bleue place la rondelle au deuxième poteau, Jafyarov la dévie au fond et donne l'avantage au Torpedo. Oufa tangue mais ne parvient pas à déjouer Kochetkov qui blanchit avec 36 arrêts. Une bonne victoire qui permet à Nijni Novgorod de récupérer la huitième place et de se glisser au chaud.

Saint-Pétersbourg a brisé sa série de défaites de la meilleure manière possible en s'imposant en fanfare à Nijnekamsk. Pourtant la partie démarrait mal puisque Popov donnait l'avantage aux locaux dès la 4ème. Un doublé de Marchenko renversait la tendance avant le premier coup de sirène. Le deuxième tiers est intégralement aux mains du SKA, le Neftekhimik ne pouvant même pas lancer une seule fois ! Gryaznov puis Burdasov et Kuzmenko en powerplay ajoutent trois nouveaux buts. L'avalanche continue au troisième vingt, Gusev, Bardakov et encore Kuzmenko portent le score à 8. Un succès tonitruant qui permet au SKA de récupérer la quatrième place occidentale.



KHL Boyarkin stoppe Minsk aux tirs au but, le Barys l'emporte

Le Barys a sué mais finit par s'imposer devant ses partisans face à Minsk. Un premier but rapide signé Vey donne l'avantage aux Kazakhs, mais les visiteurs parviennent à marquer deux fois avant la première sirène pour renverser la donne. Les locaux égalisent dans le tiers médiant, puis les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. Aux tirs au but finalement, Mikhaïlis et Vey les deux buteurs du match remettent le couvert, tandis que Boyarkin repousse tous les tireurs biélorusses. Une victoire qui permet à Nur-Sultan de repasser neuvième. Minsk sauve un point et monte au septième rang.

Kazan s'impose logiquement dans un match disputé contre Riga et s'empare de la troisième place en Orient. Les Lettons n'ont pas ménagé leur peine et ont mené par deux fois dans cette partie mais à chaque fois ils se sont fait rapidement rejoindre. En fin de partie les Tatars marquent trois fois en moins de trois minutes pour mettre fin au suspense et s'adjuger un cinquième succès de rang. Weal et Tarasov ont marqué deux points chacun.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Pyotr Kochetkov (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Kirill Marchenko (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Jordan Weal (Ak Bars Kazan)



