Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Revoilà Oufa Oufa assure en dominant le champion en titre. Le Barys remporte un bon succès tandis que les Jokerit cartonnent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/01/2020 à 21:00

Oufa - CSKA Moscou : 4-2

Omsk - Nur-Sultan : 2-3

Riga - Helsinki : 0-7



KHL Oufa domine le CSKA et reprend confiance

Oufa après un intermède Coupe Spengler désastreux, revient en KHL pour récupérer un peu son rang après avoir glissé au 8e rang. Les Bachkirs reçoivent le CSKA pour son premier gros test en 2020. Profitant d'un rapide premier jeu de puissance, Hartikainen ouvre la marque. Joie de courte durée pour les locaux puisqu'ils se font rejoindre dans la minute qui suit sur une réalisation de Tolchinsky. Vingt secondes plus tard, Hartikainen remet Oufa devant. Le Finlandais continue son show, il récupère une mauvaise relance et complète le hat-trick doublant l'avantage des siens. Le champion en titre domine nettement le deuxième vingt et Slepyshev réduit le score en powerplay. La dernière période est plus équilibrée, Hartikainen se mue en passeur cette fois, un long dégagement en cloche termine à la bleue opposée pour Omark qui s'échape seul en break et conclut entre les pads de Sorokin pour assurer la victoire. Le Salavat Yulaev a brillé dans cette partie et récupère le sixième rang.

Le Barys fait la bonne occasion en l'emportant face à Omsk. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacun. Mikhaïlis remet les Kazakhs devant mais les locaux égalisent encore. A 1'47 du terme, Blaker dévie parfaitement au second poteau pour Mikhaïlis qui marque de nouveau offrant la victoire à Nur-Sultan qui revient à trois longueurs de la deuxième place tenue par son adversaire du jour.



Brutal retour sur terre pour Riga litéralement humilié devant ses partisans par les Jokerit. Un score sans appel dans un match à sens unique où les locaux n'auront résisté que 6 minutes. Nicklas Jensen marque 3 buts, Lepistö et Lehtonen comptent trois points. Kalnins, le letton, blanchit son ancienne équipe avec 25 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)

** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)

Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

