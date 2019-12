Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Rythme d'enfer Nouvelle victoire du Barys qui maintien un rythme d'enfer pour se rapprocher de la deuxième place. A l'Ouest victoire serrée mais importante du Spartak Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/12/2019 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan : 2-5

Spartak Moscou - Sotchi : 5-4 ap



hcvityaz.ru Le Barys corrige Podolsk et maintient son rythme

Podolsk qui s'est un peu repris reçoit un adversaire en forme dans l'autre conférence, le Barys qui est troisième. Le premier tiers dominé par les visiteurs s'achève sur un score de parité avec un but de chaque côté. Les panthères des steppes font le trou en deuxième vingt avec trois buts sans réplique, signés Shevtchenko, Videll et Volk. Les locaux redressent la tête en dernière période et réduisent la marque mais l'inévitable Linus Videll enfonce le clou. Nur-Sultan s'impose avec brio et reste à deux points de la deuxième place orientale.



Le Spartak remonte un gouffre devant ses partisans pour s'imposer sur le fil contre Sotchi qui peut se mordre le doigts de ne pas avoir su conclure. En effet, le Leopard menait 3-0 après 40 minutes grâce à Mosalyov, Strömvall et Altybarmakyan. Un énorme effort spartakiste renverse la donne et en dix minutes permet d'égaliser. Sotchi repasse devant encore par Strömvall à 4 minutes du terme mais se fait encore égaliser par Rylov. En prolongation, les visiteurs sont pénalisés, la sanction tombe et Vishnievsky donne la victoire au club du peuple qui repasse cinquième.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Corban Knight (Barys Nur-Sultan)

** : Andreï Altybarmakyan (Leopard Sotchi)

* : Linus Videll (Barys Nur-Sultan)



