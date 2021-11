Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Se racheter Le Vityaz remporte une bonne victoire contre le Traktor et se ressaisit. Les Jokerit restent proches du sommet. A l'Est, Kazan et Kunlun se reprennent khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/11/2021 à 21:00 Tweeter Podolsk : 2-4

Novossibirsk - Helsinki : 0-2

Kazan - Omsk : 2-1

Nijnekamsk - Beijing : 3-5



hctraktor.org Le Vityaz se relance de belle manière à Tchelyabinsk Tchelyabinsk -: 2-4Novossibirsk -: 0-2- Omsk : 2-1Nijnekamsk -: 3-5 Tchelyabinsk qui s'est relancé de formidable manière après deux revers reçoit le Vityaz qui est dans une spirale négative après trois défaites de rang mais qui a été bien plus performant lors de son dernier match malgré son revers. Les visiteurs surdominent le premier acte mais Sedlak ouvre la marque pour les locaux. Smolin parvient à égaliser au début du deuxième vingt sur une toute fin de powerplay. La domination sans partage du Vityaz se poursuit et l'inévitable Ojämaki donne l'avantage en supériorité. Dès la reprise, Abramov égalise en powerplay. Le Traktor pousse pour passer devant mais les unités spéciales font le métier, Audette remet le Vityaz devant en jeu de puissance. Un dernier but en cage vide scelle la partie et Podolsk repart de l'avant. Jokerit l'ont emporté à Novossibirsk grâce à un but de Björninen et un dernier dans la cage vide. Juvonen blanchit avec seulement 12 arrêts. Helsinki recolle à un longueur de la première place occidentale.



hcnh.ru Le Red Star Kunlun l'emporte à Nijnekamsk

Nijnekamsk bien calé dans le bon groupe reçoit le Red Star Kunlun pour tenter de confirmer face à une équipe en très grande difficulté après 8 défaites consécutives. Mityakin dévie au fond un lancer de Klok sur un powerplay pour donner l'avantage aux locaux. Les Chinois dominent et finissent logiquement par égaliser, Wong sert Yip au deuxième poteau qui fait trembler les filets. Le Neftekhimik reprend les devants en powerplay dès l'entame du deuxième tiers. Abramov égalise peu après. Décidément les fautes coûtent cher au dragon et Popov redonne pour la troisième fois l'avantage aux loups en supériorité numérique. Kunlun profite d'un powerplay à son tour pour égaliser au début du dernier tiers, Spencer Foo envoie un missile depuis la bleue dans la cage tatare. Dans la foulée, sur une pénalité différée, le capitaine Yip y va de son coup de douze et permet à son équipe de mener pour la première fois de la rencontre. Beijing déroule et double la marque sur un break à deux contre un parfaitement maîtrisé, Wearek sert Abramov qui marque son deuxième but du match. KRS l'emporte enfin et réduit un peu l'écart avec ses prédecesseurs.

Kazan remporte un nouveau succès contre Omsk dans un match très dominé. Une victoire qui permet aux Tatars de se relancer vers le podium oriental.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Brandon Yip (Kunlun Red Star)

** : Niko Ojämaki (Vityaz Podolsk)

* : Janne Juvonen (Jokerit Helsinki)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Lesl'ont emporté àgrâce à un but deet un dernier dans la cage vide.blanchit avec seulement 12 arrêts. Helsinki recolle à un longueur de la première place occidentale.bien calé dans le bon groupe reçoit le Redpour tenter de confirmer face à une équipe en très grande difficulté après 8 défaites consécutives.dévie au fond un lancer desur un powerplay pour donner l'avantage aux locaux. Les Chinois dominent et finissent logiquement par égaliser,sertau deuxième poteau qui fait trembler les filets. Le Neftekhimik reprend les devants en powerplay dès l'entame du deuxième tiers.égalise peu après. Décidément les fautes coûtent cher au dragon etredonne pour la troisième fois l'avantage aux loups en supériorité numérique. Kunlun profite d'un powerplay à son tour pour égaliser au début du dernier tiers,envoie un missile depuis la bleue dans la cage tatare. Dans la foulée, sur une pénalité différée, le capitainey va de son coup de douze et permet à son équipe de mener pour la première fois de la rencontre. Beijing déroule et double la marque sur un break à deux contre un parfaitement maîtrisé,sertqui marque son deuxième but du match. KRS l'emporte enfin et réduit un peu l'écart avec ses prédecesseurs.remporte un nouveau succès contredans un match très dominé. Une victoire qui permet aux Tatars de se relancer vers le podium oriental.*** : Brandon Yip (Kunlun Red Star)** : Niko Ojämaki (Vityaz Podolsk)* : Janne Juvonen (Jokerit Helsinki)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur