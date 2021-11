Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Sept Le Dynamo remporte un septième succès de suite en marquant sept fois dans un match fou et se rapproche du sommet de l'Occident, le Severstal revient 4e, le Lokomotiv assure sa place, Sotchi garde espoir. A l'Est, l'Amur et l'Admiral l'emportent à domicile khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/11/2021 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Ekaterinbourg : 3-0

Vladivostok - Omsk : 2-1 TAB

Novossibirsk - Sotchi : 1-2

Iaroslavl - Helsinki : 2-1 ap

Tcherepovets - CSKA Moscou : 3-0

Dynamo Moscou - Tchelyabinsk : 7-6 ap



KHL Le Dynamo marque 7 buts pour son 7ème succès de suite

Le Dynamo Moscou aligne une septième victoire de suite face au Traktor, mais que ce fut dur dans un match complètement fou. Stas en powerplay ouvre la marque pour les Ouraliens après à peine deux minutes de jeu. Muranov dévie au vol pour égaliser. Shipatchyov donne l'avantage aux Dynamistes en powerplay. Au deuxième tiers la police matraque son adversaire, Yakimov en déviation, puis Belov et Galiyev en powerplay portent le score à 5-1, la messe semble dite. Pulkkinen marque le deuxième but des visiteurs avant la deuxième sirène. Les locaux s'effondrent au dernier vingt. Kalinin en powerplay réduit l'écart dès la reprise. Osnovin au rebond parvient à recoller. Les Moscovites paniquent et sont sanctionnés, Tertychny égalise dans un silence de mort. Mais là les bleus et blancs puisent dans leurs réserves, Zaitsev lancé en break parvient à redonner l'avantage aux locaux ! Le Traktor retourne au feu et sur un engagement gagné en zone offensive, Karpukhin fait exploser la lucarne locale pour égaliser à six partout ! Le Dynamo contre et obtient un tir de pénalité, mais il ne peut le convertir, il faut aller en prolongation, quel match ! Lindberg contre, il bute contre Garipov, O'Dell récupère et remet en retrait pour Mironov, il avance dans l'axe et d'un lancer de brute troue le but et met fin à la partie, le Dynamo l'emporte finalement au mental.

Le Severstal remporte un brillant succès à domicile en surclassant le CSKA. Une victoire qui permet aux sidérurgistes de repasser quatrième et de recoller à égalité avec leur adversaire du jour. Un but par tiers, dont deux en powerplay et deux points de Kodola ont permis aux locaux d'enregistrer une victoire de confiance. Podyapolsky blanchit en repoussant les 21 lancers moscovites.

Le Lokomotiv repart de l'avant devant ses partisans en défaisant le leader de l'Occident, Helsinki. Les cheminots démarrent à toute allure mais ne peuvent ouvrir la marque. Dès l'entame du deuxième vingt c'est même les visiteurs qui ouvrent la marque par Turunen. Dans la foulée, Anisimov égalise. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout et il faut jouer une prolongation. Korshkov s'échappe à la poursuite du palet, Lindbäck sort et repousse la rondelle et emporte le joueur, mais Elesin récupère et lance dans la cage laissée vide. Iaroslavl s'impose et reprend un peu d'air pour le contrôle de la sixième place.

Sotchi empoche une deuxième victoire de suite en l'emportant à Novossibirsk. Les Sibériens dominent le premier tiers et Sharov ouvre les compteurs. La domination locale n'empêche pas Bakos d'égaliser à la mi-match. En fin de match le Leopard est en powerplay et Glotov donne un avantage décisif. Sotchi poursuit sa course poursuite avec les bonnes places.



KHL L'Admiral résiste à Omsk et l'emporte aux tirs au but

L'Admiral retrouve sa glace et le succès en s'imposant face au champion en titre, Omsk, qui restait sur cinq victoires consécutives. Les visiteurs dominent nettement et ouvrent le score par Cehlarik en powerplay. Omsk continue de dominer mais le score ne bouge plus, sur un contre, Grachyov sert en retrait Obidin qui égalise à la toute fin du tiers médiant. La partie s'équilibre même si les Sibériens sont plus dangereux. Le match se règle aux tirs au but et Vyatcheslav Ushenin marque deux fois pour donner une victoire inattendue à l'Admiral qui peut remercier Serebryakov auteur de 45 arrêts.

L'Amur dépossedé de sa neuvième place par la victoire kazakhe d'hier l'a récupéré de la plus belle des manières en étrillant Ekaterinbourg qui se retrouve dans une situation délicate au bord du gouffre. Fayzullin ouvre le score rapidement sur un powerplay. Dès l'entame du deuxième tiers, Butuzov puis Terechtchenko d'un lancer en angle complètement fermé juste sous la barre, creusent l'avance locale. L'Avto presse pour revenir mais ne parvient pas à déjouer Alikin qui blanchit avec 36 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Evgeny Alikin (Amur Khabarovsk)

** : Vladislav Kodola (Severstal Tcherepovets)

* : Eric O'Dell (Dynamo Moscou)



