CSKA Moscou : 1-7

Riga - Nur-Sultan : 1-0



KHL Jaris Voris blanchit le Barys, Riga gagne pour la 2e fois

Riga qui a bien terminé 2019 par une victoire espère démarrer la nouvelle année de la même façon mais la réception de Nur-Sultan s'annonce bien plus périlleuse. Le premier tiers est bien géré par les locaux, Slepets s'échappe en break il fusille Pasquale entre les jambières. Le Barys renverse la donne au deuxième vingt et mitraille le but letton sans parvenir à égaliser. Le dernier tiers est plus équilibré mais le score ne bouge pas. Voris réalise son premier blanchissage en KHL à 19 ans avec 25 arrêts. Deuxième victoire de rang pour Riga qui récupère la onzième place.

Le CSKA a explosé Sotchi dans un match qui a explosé en fin de partie. Mis sur orbite par cinq minutes de powerplay où l'armée rouge marque deux fois, le CSKA hausse encore le ton en dernier vingt. Les canons de l'armée rouge mitraillent et font quatre trous supplémentaires. Kaprizov marque deux buts et trois points, même total pour Svetlakov. Deux buts pour Tolchinsky, deux points pour Vey et Okulov. Le CSKA creuse son avance en tête de l'Occident.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Janis Voris (Dinamo Riga)

** : Kirill Kaprizov (CSKA Moscou)

* : Andreï Svetlakov (CSKA Moscou)



