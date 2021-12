Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Temps supplémentaire Le SKA, les Jokerit, le Spartak et Riga l'emportent en prolongation. A l'Est, le Neftekhimik se replace dans la course aux séries khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/12/2021 à 21:00 Tweeter

Nijnekamsk : 1-3

Podolsk - Riga : 2-3 ap

Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 3-2 ap

Spartak Moscou - Oufa : 3-2 TAB

Helsinki - Minsk : 2-1 ap



KHL Radil donne la victoire à Riga en prolongation à Podolsk

Dans le duel de bas de tableau, Podolsk avant dernier reçoit Riga dernier. Un premier powerplay bien maîtrisé par le chevalier permet à Aaltonen d'ouvrir le score. Dans la minute suivante ce sont les locaux qui sont pénalisés. Cerveny égalise en powerplay. Les unités spéciales font la différence dans cette rencontre, Riga prend les devants en fin de deuxième vingt sur un but en powerplay de Lorito. Le Vityaz presse de tous côtés au dernier tiers. Popov transperce la défense lettone et égalise. En prolongation, Radil plein axe donne la victoire à Riga qui reste malgré tout dernier.

Derby de l'armée toujours serré, mais pour une fois c'est le SKA qui parvient sur le fil à déjouer le CSKA et conforte sa première place. Après un premier tiers sans but, Volkov et Moiseyev donnent deux longueurs d'avance aux locaux. Le CSKA surdomine le dernier tiers et parvient à égaliser. En prolongation, Gusev donne la victoire au SKA.

Helsinki se ressaisit avec un succès difficile à domicile contre Minsk. Les Biélorusses ouvrent la marque d'entrée de jeu mais les locaux ne tardent pas à égaliser. Malgré une nette domination des locaux, le score ne bouge pas. En prolongation, Junttila dans l'angle fermé parvient à décaler idéalement de l'autre côté pour Kossila qui donne la victoire aux Jokerit, qui remontent sur le podium.

Le Spartak conforte sa septième place en dominant Oufa. Dans un premier tiers dominé par le club du peuple, Lehterä lui donne l'avantage. Profitant d'un powerplay, Hartikainen égalise dans les dernières secondes du tiers médiant. Les efforts des Bachkirs finissent par payer et ils passent devant mais moins d'une minute après les locaux ont égalisé. Une longue séance de tirs au but doit départager les deux équipes et finalement Tsyplakov donne la victoire aux Spartakistes.



Le Neftekhimik l'emporte à Khabarovsk et prend des points capitaux en vue de la course aux playoffs qui lui permettent de distancer son adversaire du jour et de recoller à la huitième place. Mityakin donne l'avantage dès la dixième seconde, puis Lechtchenko double la marque à la fin du tiers médiant. L'Amur ne réduit la marque qu'en toute fin de partie et sort son gardien pour égaliser mais encaisse un ultime but en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Gusev (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Evgeny Mityakin (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Jori Lehterä (Jokerit Helsinki)



