Kazan - Vladivostok : 2-1TAB

Nijnekamsk - Spartak Moscou : 2-3 ap



KHL Kazan peine face à Nalimov et l'Admiral

Kazan a domicile espère poursuivre sa série de succès qui l'a placé dans la bonne partie du tableau. En face Vladivostok espère signer sa deuxième victoire cette saison. La partie démarre sur un bon rythme et les deux équipes se neutralisent au premier vingt sur un bel échange. Les visiteurs confirme leur mauvaise habitude d'indiscipline et sont très souvent pénalisés au deuxième tiers. En powerplay Kagarlitsky sert Lindhölm devant la cage qui pousse au fond à bout portant. Le match s'emballe, les esprits s'échauffent et les fautes pleuvent. A quatre contre trois l'Admiral fait feu de tous ses canons, Sulak slape de la bleue, Bilyalov repousse devant lui, Sayustov reprend victorieusement et égalise. Kazan surdomine le dernier tiers mais Nalimov tient les siens dans le sens du courant. La prolongation ne donne rien et les locaux marquent deux fois aux tirs au but face à des extrêmes orientaux incapables de déjouer une seule fois le portier tatar. Kazan l'emporte et passe quatrième, le point sauvé par l'Admiral ne lui permet pas de repasser dans les huit. Le surplace continue à Vladivostok.

Le Neftekhimik très inconstant reçoit le Spartak qui peut se targuer d'un bon début de saison. Dominateurs au premier tiers, les Moscovites ouvrent logiquement le score grâce à Bryntsev. Le Spartak poursuit l'effort, Talaluev double la marque. Les locaux renversent la tendance progressivement, Bikmullin débloque le compteur tatar. Profitant d'un powerplay en fin de période, Klok égalise. La partie s'équilibre et les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. En prolongation les spartakistes retrouvent leurs sensations et font le jeu. Tsyplakov dévie entre ses jambes et loge le palet sous la transversale pour un but victorieux magnifique. Le Spartak recolle à la quatrième place. Le point pris permet à Nijnekamsk de conforter un peu plus sa septième place orientale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ilya Talaluev (Spartak Moscou)

** : Ivan Nalimov (Admiral Vladivostok)

* : Aleksandr Burmistrov (Ak Bars Kazan)



