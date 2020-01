Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Terminer en beauté Riga remporte le duel du fond de tableau pour n'être plus dernier. Le CSKA s'impose difficilement, Helsinki remonte. A l'Est, le Barys finit avec un bon succès mais reste derrière Omsk qui caracole toujours Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/12/2019 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan - Pékin : 2-1

Tchelyabinsk - Omsk : 1-5

Minsk - Riga : 0-2

CSKA Moscou - Iaroslavl : 4-3 ap

Helsinki - Podolsk : 4-1



hcdinamo.by Riga remporte le duel des derniers à Minsk

Minsk qui reste sur onze défaites de suite reçoit Riga qui en est sur neuf revers consécutifs. Duel de dernier pour terminer l'année en beauté. Le premier tiers est globalement aux mains des locaux mais Salak fait bonne garde. En toute fin de période, Lipsbergs lance, le puck rate le cadre mais revient dans l'axe pour Mamcics qui fusille Taylor à 3 secondes de la sirène. En fin de deuxième période, Salak se fait mal et quitte la glace remplacé par le jeune Janis Voris. Une mauvaise relance du gardien rookie profite à Paré qui se retrouve seul devant la cage vide, il lance mais Gillies plonge et sauve son camp sur la ligne. Ashton subtilise le palet et vient doubler la mise en fin de partie. Riga l'emporte enfin et quitte la dernière place qu'il laisse à Minsk qui subit sa douzième défaite de rang.

Le CSKA conforte sa première place grâce à un succès étriqué face au Lokomotiv. Dans un premier tiers nettement maîtrisé, le champion en titre ouvre le score par Okulov. Il double la mise au deuxième vingt. Le Lokomotiv renverse la vapeur, réduit la mise juste avant la deuxième sirène, puis égalise et passe même devant grâce à un but de l'éternel Svitov. Mais en fin de partie Sekac parvient à égaliser. C'est de nouveau Okulov qui score en prolongation pour une nouvelle victoire de l'armée rouge.

Les Jokerit l'emportent logiquement à domicile face à Podolsk pour repasser quatrième. Le Vityaz termine l'année sur un rythme très inquiétant. Kontiola marque deux buts tandis que Lööv et O'Neill comptent également deux points.



Le Barys conclut l'année 2019 devant ses partisans face à son rival asiatique de Pékin. Deux équipes en forme de cette fin de saison. La partie commence à toute allure, après moins de deux minutes de jeu, Kane ouvre le score pour les visiteurs. Le Barys ceuillit à froid renverse la tendance et surdomine la rencontre, les tirs pleuvent et Pékin fait le dos, rond. Knight égalise logiquement dans une bronca. Le Red Star sous l'éteignoir est contraint à la faute, en powerplay Boyd donne l'avantage aux locaux. Le deuxième tiers s'équilibre mais le score ne bouge pas. Kunlun force au dernier tiers mais Pasquale tient la porte fermée. Nur-Sultan s'impose et conforte sa troisième place. Pékin reste au chaud pour la trêve du nouvel an mais avec un point d'avance et trois à quatre marchs d'avance sur ses poursuivants, il sera dur de se maintenir.

L'Avangard termine l'année en fanfare avec un large succès à Tchelyabinsk. Pourtant Kosov ouvre rapidement la marque pour les locaux qui maintiennent cet avantage tout le premier tiers. Kochelev et Shumakov marquent à deux minutes d'intervale pour changer la donne à la mi-match avant que Voynov ne double la mise en fin de tiers. Omsk ajoute encore deux buts aux tiers final pour achever son triomphe.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Konstantin Okulov (CSKA Moscou)

** : Sergeï Shumakov (Avangard Omsk)

* : Janis Voris (Dinamo Riga)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

