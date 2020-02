Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Tout bon pour la Finlande Helsinki l'emporte conforte la troisième place et assure sa qualification pour les séries, toujours derrière le CSKA et le SKA également vainqueurs. A l'Est l'Avangard cartonne et composte son billet pour les playoffs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/01/2020 à 21:00 Tweeter

Omsk - Magnitogorsk : 6-1

Saint-Pétersbourg - Nijni Novgorod : 4-3

CSKA Moscou - Novossibirsk : 3-0

Helsinki - Nijnekamsk : 3-2



Photographe : Miko Taipale pour jokerit.com Helsinki domine Nijnekamsk et se qualifie pour les playoffs

Les Jokerit rattrapent leurs matchs en retard sur leurs concurents après une première victoire la veille qui leur a permis de récupérer la troisième place ils reçoivent cette fois Nijnekamsk en grand besoin de points pour essayer de revenir sur les places qualificatives. La partie démarre mal pour les locaux, White part en contre et ouvre la marque dès la première minute de jeu. Lehtonen traverse toute la patinoire, entré en zone il décale Halme qui égalise. Haapala contourne le but et remet dans l'axe pour Kontiola qui donne l'avantage aux Finlandais. Le Neftekhimik s'accroche et pousse pour revenir. Berglund qui part seul en break déjoue Kalnins pour égaliser. Les Jokerit dominent le deuxième tiers et Jensen, entre les deux cercles, remet les locaux devant d'un puissant lancer. Les loups ne parviennent pas à revenir au score tant ils sont dominés en dernière période. Helsinki l'emporte et conforte sa troisième place avec désormais quatre points d'avance sur le Dynamo Moscou. Cette nouvelle victoire permet aux Jokerit de composter leur billet pour les playoffs.

Victoire sans surprise du CSKA face à Novossibirsk dépassé par la puissance du champion en titre. Slepychev et Kaprizov marquent chacun deux points, avec 19 arrêts Sorokin blanchit.

Saint-Pétersbourg s'est fait quelques frayeurs à domicile pour se défaire du Torpedo. La partie avait pourtant parfaitement commencée avec 3-0 après 38 minutes de jeu puis 4-1 après deux tiers grâce notamment à deux points de Morozov et de Kuzmenko. Le Cerf revient fort au dernier tiers, Belevitch et Barantsev permettent aux visiteurs de recoller mais il est trop tard pour égaliser.



L'Avangard n'a pas fait de détail et surclasse Magnitogorsk dans un match à sens unique, une victoire importante qui permet à Omsk d'être déjà assuré de disputer les playoffs. Un excellent début de match où Manukyan et Shumakov scorent rapidement permet aux locaux de se mettre rapidement à l'abri. Kochelev donne le 3-0 avant que MMK ne se réveille enfin en powerplay grâce à Yakovlev. Le rouleau compresseur sibérien continue et Stas, Andrighetto et Beck alourdissent durement la mise.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ivan Morozov (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Petri Kontiola (Jokerit Helsinki)

* : Sergeï Shumakov (Avangard Omsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Magnitogorsk : 6-1- Nijni Novgorod : 4-3- Novossibirsk : 3-0- Nijnekamsk : 3-2Lesrattrapent leurs matchs en retard sur leurs concurents après une première victoire la veille qui leur a permis de récupérer la troisième place ils reçoivent cette foisen grand besoin de points pour essayer de revenir sur les places qualificatives. La partie démarre mal pour les locaux,part en contre et ouvre la marque dès la première minute de jeu.traverse toute la patinoire, entré en zone il décalequi égalise.contourne le but et remet dans l'axe pourqui donne l'avantage aux Finlandais. Le Neftekhimik s'accroche et pousse pour revenir.qui part seul en break déjouepour égaliser. Les Jokerit dominent le deuxième tiers et, entre les deux cercles, remet les locaux devant d'un puissant lancer. Les loups ne parviennent pas à revenir au score tant ils sont dominés en dernière période. Helsinki l'emporte et conforte sa troisième place avec désormais quatre points d'avance sur le Dynamo Moscou. Cette nouvelle victoire permet aux Jokerit de composter leur billet pour les playoffs.Victoire sans surprise duface àdépassé par la puissance du champion en titre.etmarquent chacun deux points, avec 19 arrêtsblanchit.s'est fait quelques frayeurs à domicile pour se défaire du. La partie avait pourtant parfaitement commencée avec 3-0 après 38 minutes de jeu puis 4-1 après deux tiers grâce notamment à deux points deet de. Le Cerf revient fort au dernier tiers,etpermettent aux visiteurs de recoller mais il est trop tard pour égaliser.L'n'a pas fait de détail et surclassedans un match à sens unique, une victoire importante qui permet à Omsk d'être déjà assuré de disputer les playoffs. Un excellent début de match oùetscorent rapidement permet aux locaux de se mettre rapidement à l'abri.donne le 3-0 avant que MMK ne se réveille enfin en powerplay grâce à. Le rouleau compresseur sibérien continue etetalourdissent durement la mise.*** : Ivan Morozov (SKA Saint-Pétersbourg)** : Petri Kontiola (Jokerit Helsinki)* : Sergeï Shumakov (Avangard Omsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo