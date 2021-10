Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un match complètement fou Le Vityaz déjoue le SKA sur un match fou pour rester dans le tempo de l'Ouest où la course est rude, le Torpedo, le Severstal, Minsk et le Lokomotiv sont aux coudes à coudes. Riga réagit bien. Le Barys est la seule équipe orientale à s'imposer aujourd'hui , Hockey Hebdo le 27/09/2021 à 21:00 Tweeter

Nur-Sultan - Ekaterinbourg : 5-4 ap

Omsk - Iaroslavl : 1-4

Tcherepovets - Novossibirsk : 1-0

Nijni Novgorod - Tchelyabinsk : 5-2

Minsk - Khabarovsk : 2-1

Podolsk - Saint-Pétersbourg : 6-5 TAB

Riga - Sotchi : 2-1



KHL Audette et le Vityaz enfoncent le SKA

Le Vityaz et Saint-Pétersbourg se sont offerts toute une opposition dans cette rencontre. Malgré une nette domination des visiteurs le premier tiers s'achève sur un score de parité. Dans la période médiane, les locaux marquent par trois fois dont deux pour Ojamäki et prennent le large. Le SKA cravache et parvient à égaliser. Qu'à cela ne tienne, Audette marque son deuxième but du jour. Piter sort son gardien et Marchenko arrache l'égalisation à 4 secondes de la fin ! Aux tirs au but, Indrasis régale avec deux réussites pour donner finalement la victoire à Podolsk qui prend la sixième place.

Le Torpedo poursuit son bon moment en surclassant le Traktor qui a complètement sombré. Après un but de chaque côté au premier vingt, les locaux s'échappent au tiers médiant. Les Ouraliens ne reviennent plus. Agostino complète le hat-trick et compte quatre points, trois pour Jafyarov.

Le Severstal domine sur le fil Novossibirsk avec un unique but inscrit par Geraskin à cinq minutes du terme. Shostak blanchit avec 28 arrêts.

Minsk suit le rythme et conserva la huitième place après un laborieux succès contre Khabarovsk, mal récompensé de son excellent match.

Le Lokomotiv rebondit avec brio pour son premier match sous la direction de Nikitin, il surclasse Omsk en fin de partie. Les deux équipes se neutralisent longtemps avec un but partout. Le Lokomotiv pousse à fond la chaudière en dernier vingt et fait exploser Demchenko. Dans la même minute Kraskovsky et Kayumov marquent. Les éperviers sortent leur gardien mais ils encaissent un dernier but en cage vide.

Riga remporte un succès capital en bas de tableau en dominant Sotchi et en lui laissant la dernière place. Berzins délivre les Lettons en marquant à 1'30 de la fin, le Leopard ne parvient pas à raccrocher avant la sirène finale.



hcbarys.kz Le Barys résiste et domine Ekaterinbourg

Le Barys remporte un match serré et à rebondissement contre Ekaterinbourg, une victoire qui lui fait conforter davantage encore sa huitième place. Dès l'entame les locaux passent devant en powerplay. Les visiteurs bombardent et égalisent logiquement. le Barys reprend l'avantage à la mi-match mais l'accélération de l'Avtomobilist l'emporte en fin de deuxième vingt, et ce sont les visiteurs qui terminent en tête des quarantes premières minutes. Les Kazakhs remettent un coup au dernier tiers, ils égalisent puis repassent devant. Makeyev égalise une fois encore, c'est donc en prolongation que la partie se poursuit. L'Avto est pénalisé en fin de celle-ci, Lilja lancé en solitaire donne la victoire à Nur-Sultan qui peut lorgner sur la septième place. Dans cette partie, Da Costa a réalisé deux assistances ce qui porte son total de points à 8 en dix parties.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kenny Agostino (Torpedo Nijni Novgorod)

** : Konstantin Shostak (Severstal Tcherepovets)

* : Miro Aaltonen (Vityaz Podolsk)



