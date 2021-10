Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un nouveau leader Le Traktor passe en tête, Oufa reste sur le podium, Kazan n'est pas loin. Le Barys reste au chaud. A l'Ouest, Minsk et le Lokomotiv confirment leur forme khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/10/2021 à 21:00 Tweeter

Oufa : 2-5

Tchelyabinsk - Dynamo Moscou : 5-3

Iaroslavl - Beijing : 4-3

Minsk - Vladivostok : 3-2

Kazan - Khabarovsk : 3-2 ap

Saint-Pétersbourg - Nur-Sultan : 3-4 TAB



KHL 8ème victoire de suite pour le Traktor, nouveau leader

Le Traktor signe une huitième victoire consécutive qui lui permet de prendre la tête de la conférence, le Dynamo Moscou encore une fois vaincu par une grosse équipe s'enfonce dans le doute et glisse quatrième. Un bon début de rencontre des locaux leur permet de mener 3-1. Le Dynamo fait des efforts et parvient à égaliser encore grâce à son éblouissant capitaine, Shipatchyov auteur de deux points. Moins d'une minute après l'égalisation, les visiteurs sont pénalisés et Kalinin remet les Ouraliens devant. Pulkkinen marque son deuxième but du jour en cage vide.

Fin de série pour le Metallurg qui chute très lourdement à domicile contre Oufa, qui est pour l'instant la seule équipe à avoir battu les Ouraliens cette saison. Les locaux encaissent trois buts en trois minutes pour être mené 3-0 après à peine la moitié du premier tiers, le mal est fait. Un doublé de Hultström permet à MMK de se rapprocher. Mais les Bachkirs enfilent encore deux buts coup sur coup à la mi-match pour en finir, Magnitka ne reviendra plus et perd la première place de la conférence, avec toutefois deux matchs de moins. Shmelyov, Kadeikin, Larsen et Sannikov ont tous marqué deux points. Oufa assure la troisième place.

Kazan reste tout proche en s'imposant difficilement à domicile face à une courageuse équipe de l'Amur qui récupère un point et recolle à la huitième place. Par deux fois les Tatars ont mené, avant à chaque fois de se faire rejoindre par les tigres. En prolongation, un tir puissant mais très anodin dans le coin de Yudin finit au fond et donne la victoire aux panthères des neiges.

Le Barys assure la septième place avec un bon succès glâné aux tirs au but sur la glace de Saint-Pétersbourg. Une partie serrée, équilibrée et agréable où Mikhaïlis s'est encore illustré avec deux points et le tir au but vainqueur marqué.



hcdinamo.by Minsk s'impose laborieusement face à Vladivostok

Minsk s'impose dans la douleur à domicile contre Vladivostok mais parvient à s'emparer de la troisième trième place. Les bisons ont mené tout le match grâce notamment à un doublé de Graovac, ensuite ils ont réussit à encaisser le retour des marins. Nouvelle courte défaite de l'Admiral qui reste bloqué dans le bourbier.

Le Lokomotiv aligne une quatrième victoire de suite pour se rapprocher encore un peu plus de ses prédécesseurs. Il s'est fait quelques frayeurs face à Kunlun mais assure l'essentiel. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 3-0. La domination se poursuit pour les cheminots qui sont à 4-1 à l'entame du dernier tiers. Un relâchement en troisième période permet aux Chinois de recoller, mais pas d'égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tyler Graovac (Dinamo Minsk)

** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)

* : Vladimir Tkachyov (Traktor Tchelyabinsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Magnitogorsk -: 2-5- Dynamo Moscou : 5-3- Beijing : 4-3- Vladivostok : 3-2- Khabarovsk : 3-2 apSaint-Pétersbourg -: 3-4 TABLesigne une huitième victoire consécutive qui lui permet de prendre la tête de la conférence, leencore une fois vaincu par une grosse équipe s'enfonce dans le doute et glisse quatrième. Un bon début de rencontre des locaux leur permet de mener 3-1. Le Dynamo fait des efforts et parvient à égaliser encore grâce à son éblouissant capitaine,auteur de deux points. Moins d'une minute après l'égalisation, les visiteurs sont pénalisés etremet les Ouraliens devant.marque son deuxième but du jour en cage vide.Fin de série pour lequi chute très lourdement à domicile contre, qui est pour l'instant la seule équipe à avoir battu les Ouraliens cette saison. Les locaux encaissent trois buts en trois minutes pour être mené 3-0 après à peine la moitié du premier tiers, le mal est fait. Un doublé depermet à MMK de se rapprocher. Mais les Bachkirs enfilent encore deux buts coup sur coup à la mi-match pour en finir, Magnitka ne reviendra plus et perd la première place de la conférence, avec toutefois deux matchs de moins.etont tous marqué deux points. Oufa assure la troisième place.reste tout proche en s'imposant difficilement à domicile face à une courageuse équipe de l'qui récupère un point et recolle à la huitième place. Par deux fois les Tatars ont mené, avant à chaque fois de se faire rejoindre par les tigres. En prolongation, un tir puissant mais très anodin dans le coin definit au fond et donne la victoire aux panthères des neiges.Leassure la septième place avec un bon succès glâné aux tirs au but sur la glace de. Une partie serrée, équilibrée et agréable oùs'est encore illustré avec deux points et le tir au but vainqueur marqué.s'impose dans la douleur à domicile contremais parvient à s'emparer de la troisième trième place. Les bisons ont mené tout le match grâce notamment à un doublé de, ensuite ils ont réussit à encaisser le retour des marins. Nouvelle courte défaite de l'Admiral qui reste bloqué dans le bourbier.Lealigne une quatrième victoire de suite pour se rapprocher encore un peu plus de ses prédécesseurs. Il s'est fait quelques frayeurs face àmais assure l'essentiel. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 3-0. La domination se poursuit pour les cheminots qui sont à 4-1 à l'entame du dernier tiers. Un relâchement en troisième période permet aux Chinois de recoller, mais pas d'égaliser.*** : Tyler Graovac (Dinamo Minsk)** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)* : Vladimir Tkachyov (Traktor Tchelyabinsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur