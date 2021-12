Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un nouveau premier Le SKA prend la tête de l'Occident, suivi par le CSKA. Minsk revient dans les huit. A l'Est, l'Admiral continue de remonter, Oufa se maintient laborieusement sur le podium khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/12/2021 à 21:00 Tweeter

Vladivostok : 0-1

Beijing - Oufa : 3-4 ap

Saint-Pétersbourg - Spartak Moscou : 4-2

Helsinki - CSKA Moscou : 1-3

Riga - Minsk : 1-4



KHL Le SKA déjoue le Spartak et passe en tête de l'Occident

Saint-Pétersbourg dans son maillot rétro est venu à bout du Spartak et peut ainsi s'emparer de la première place de la conférence occidentale avec un match d'avance cependant. Les Moscovites démarrent bien et Khokhlachyov ouvre les compteurs dès la troisième minute de jeu. Burdasov égalise en powerplay. Dans les dernières secondes du tiers, le SKA parvient à prendre les devants. Burdasov inscrit un deuxième but toujours en powerplay. Les locaux alourdissent encore la marque avant que les Spartakistes ne réagissent par un but. Au dernier tiers, les visiteurs insistent mais ne peuvent plus déjouer Johansson et doivent baisser pavillon. Le Spartak voit sa septième place menacée, et il a un match d'avance sur Minsk et même deux sur Nijni Novgorod, il faudra serrer les fesses.

Les Jokerit continuent de faire du surplace et s'inclinent à domicile contre le CSKA qui les dépasse au général et atteignent la deuxième marche. Après un premier tiers sans but, les visiteurs dominent nettement mais les deux équipes se séparent sur un score de parité d'un partout après 40 minutes. Plotnikov donne l'avantage aux Moscovites dès l'entame du dernier vingt. Helsinki pousse mais ne peut revenir, Plotnikov conclut alors dans la cage vide.

Minsk profite de son match d'avance pour revenir dans les 8 en dominant nettement Riga. Les Biélorusses ont largement dominé la rencontre et ont mené 4-0 au début du dernier tiers. Une simple formalité donc pour les bisons.



KHL L'Admiral de Serebryakov résiste à l'Amur

L'Admiral s'adjuge un nouveau derby d'extrême orient à Khabarovsk et remporte une troisième victoire consécutive. Une bonne charge de Vyatcheslav Ushenin dans l'angle lui permet de récupérer et de recentrer sur Indrasis qui ouvre la marque après deux minutes de jeu. Vladivostok domine les quarante premières minutes mais ne peut doubler son avance. L'Amur bombarde au dernier tiers, Serebryakov ne cède pas et blanchit avec 29 arrêts. Les marins abandonnent la dernière place orientale.

Victoire compliquée pour Oufa dans une rencontre normalement largement à portée contre Beijing. Par deux fois les Bachkirs ont pris les commandes de la rencontre, mais par deux fois le diabolique Spencer Foo a ramené son équipe dans la rencontre. Les deux équipes continuent de ne pas pouvoir se départager avec un nouveau but chacune. Il faut donc disputer une prolongation. Kulyomin et Larsen s'offrent un beau concert de passes devant l'enclave et c'est finalement le Danois qui conclut et offre la victoire aux visiteurs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Serebryakov (Admiral Vladivostok)

** : Anton Burdasov (SKA Saint-Pétersbourg)

* : Sergeï Plotnikov (CSKA Moscou)



