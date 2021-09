Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un premier Amur L'Amur remporte à domicile sa première victoire de la saison. Dans l'autre match le choc des titans orientaux c'est le Metallurg qui s'impose khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/09/2021 à 21:00 Tweeter

Khabarovsk - Tcherepovets : 3-2

Magnitogorsk - Omsk : 7-4



hcamur.ru L'Amur Khabarovsk remporte sa 1ère victoire cette saison

L'Amur qui a n'a qu'un seul point espère enfin décrocher sa première victoire. En face le Severstal qui remonte bien veut poursuivre. Les locaux démarrent patin au plancher et se portent d'entrée à l'assaut. Fayzullin entre en zone dans l'axe, bien bloqué par la défense sidérurgiste il parvient à glisser le précieux à Lenc dans l'angle qui ouvre la marque d'un lancer imparable. Un avantage de courte durée, en effet les tigres sont pénalisés dans la foulée. En supériorité, Guslistov transperce la défense et vient fusiller le portier d'un tir en pleine lucarne pour l'égalisation. L'Amur conserve l'initiative en première période. Terechtchenko slape de la bleue, le puck heurte la bande, vient rebondir dans le dos du gardien pour terminer au fond. Tcherepovets presse au tiers médiant mais ne peut revenir. Profitant une fois encore d'une supériorité numérique, les visiteurs égalisent à l'entame du troisième acte. Stenqvist dans le cercle gauche fait parler la poudre et trouve le fond des filets. Les deux équipes se neutralisent sur un très bon rythme. Tomasek lancé en break en fin de rencontre vient redonner l'avantage à Khabarovsk. L'Amur serre les rangs juqu'à la sirène finale et remporte son premier succès de la saison.

KHL Le Metallurg domine Omsk dans un match très offensif

Magnitogorsk recevait le champion en titre, Omsk, pour un match très prometteur. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, Telegin contourne la cage et vient glisser au deuxième poteau dès la première minute de jeu. Profitant d'un powerplay, Currie égalise après un bon jeu de passes. La partie est agréable et disputée sur un rythme de tous les diables. Tolchinsky dépose une offrande pour Cehlarik qui remet l'Avangard devant. Encore une fois c'est une supériorité qui ramène Magnitka dans la course, Korostelyov convertit un rebond à bout portant et égalise. Le deuxième tiers est aussi productif, Omsk reprend l'avantage en supériorité sur une déviation de Knight. Mais dans la minute qui suit, les locaux égalisent. Bereglazov de la bleue, remet l'Avangard devant. Nikontsev après un gros effort de patinage, nettoie la lucarne et permet au Metallurg d'égaliser pour la quatrième fois. Les unités spéciales font la différence dans ce match, en toute fin de période, Chibisov donne pour la première fois l'avantage à MMK, en powerplay. Au dernier tiers, les visiteurs poussent pour revenir mais sans succès. Profitant encore une fois d'un powerplay, Magnitka double son avance par Karpov. Omsk peine à se reprendre et semble cuit, même en powerplay il ne peut plus battre Olkinuora. En break, Goldobin s'y reprend à deux fois avant de glisser au fond encore. Le champion a sombré, il ne reviendra plus. Le Metallurg remonte à la deuxième place a égalité avec le leader bachkir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikolaï Goldobin (Metallurg Magnitogorsk)

** : David Tomasek (Amur Khabarovsk)

* : Philippe Maillet (Metallurg Magnitogorsk)



