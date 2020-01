Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un retour capital ! Le Sibir mené 3-0 reverse le match et l'emporte en Chine dans un succès capital pour les plaèoffs. Dans l'autre match victoire difficile pour Omsk à Khabarovsk Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/01/2020 à 21:00 Tweeter

Omsk : 1-2 TAB

Pékin - Novossibirsk : 3-4



hcredstar.com Le Sibir remonte au score et l'emporte à Pékin

Pékin en délicatesse reçoit un concurent direct pour les playoffs, le Sibir. Deux équipes qui doivent à tout prix l'emporter pour viser la post saison. La partie démarre bien pour les locaux qui ont de belles occasions. En break, Foo dévie vers Lockhart qui ouvre la marque. Dans la foulée, Miller dévie parfaitement au deuxième poteau por Yip qui double la mise. Au début du deuxième tiers la paire chinoise fait de nouveau mouche. Foo emporte tout le monde à gauche et lance, Krasikov repousse le puck rebondit et Wong le reprend de volée en l'air pour donner 3-0. Les Sibériens piqués au vif réagissent immédiatement, Ruohomaa profite de l'écran de ses coéquipiers pour débloquer le compteur visiteur. NSK hausse le ton et Milovzorov d'un coup de canon permet aux siens de recoller. Les esprits s'échauffent au dernier tiers et les pénalités pleuvent. Romantsev dans le slot égalise en powerplay. On semble se diriger droit vers une prolongation mais le Sibir pousse en fin de partie, Sayustov laissé bien imprudement sans marquage à bout portant donne l'avantage aux siens. Les visiteurs sont pénalisés, Pékin croit en sa chance et sort son gardien mais ne peut revenir. Quel renversement pour le Sibir qui remporte une victoire capitale en Chine lui permettant de récupérer la cinquième place. Nouveau revers pour le Kunlun Red Star qui n'a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge avec quatre matchs joués de plus.

Khabarovsk qui enchaîne les revers reçoit l'Avangard qui a toujours les Kazakhs sur ses talons et qui doit gagner pour les garder à distance. La partie est équilibrée et agréable mais le score ne bouge pas. En début de deuxième tiers, Rudenkov envoie une praline dans le but sibérien pour donner l'avantage aux tigres. Pyanov dans le slot, égalise à dix minutes du terme. Il faut départager les équipes aux tirs au but et dans une série très serrée, Shumakov donne finalement la victoire aux Eperviers.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mikael Ruohomaa (Sibir Novossibirsk)

** : Valentin Pyanov (Avangard Omsk)

* : Spencer Foo (Kunlun Red Star)



