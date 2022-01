Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Un retour éblouissant Le Dynamo mené 3-1 à dix minutes du terme dans le derby inscrit trois buts et coiffe son rival sur le poteau et repasse du coup premier à l'ouest. Renversement également pour Omsk mené 3-0 au dernier tiers et qui l'emporte en prolongation. Helsinki monte sur le podium. Le Vityaz continue de gagner en bas de tableau. A l'Est, le Traktor assure khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/12/2021 à 21:00 Tweeter

Podolsk : 2-3 ap

Sotchi - Tchelyabinsk : 2-4

CSKA Moscou - Dynamo Moscou : 3-4

Helsinki - Beijing : 7-1

Riga - Omsk : 3-4 ap



KHL Le Dynamo mené 3-1 à 8 minutes de la fin renverse le CSKA

Le gros match du jour est le derby de Moscou où le CSKA troisième accueille le Dynamo deuxième. Un duel savoureux où la première place est en ligne de mire. Le premier tiers est disputé et très équilibré mais aucune des deux équipes ne trouve la faille. Les esprits s'échauffent au début du deuxième vingt et un épisode à quatre contre quatre débloque la situation. Dahlbeck parti en break parvient à déjouer le portier de la police. Les locaux sont pénalisés peu après, Voynov slape de la bleue, Lindberg dévie au fond pour l'égalisation. Le Dynamo domine nettement le jeu, mais c'est l'armée rouge qui score. Karnaukhov sert Grigorenko dans le dos de la défense visiteuse, seul en break, il efface le gardien et remet les siens devant. Les deux équipes jouent de manière rugueuse au dernier tiers mais le score ne bouge pas. Le CSKA pousse mais Bocharov multiplie les sauvetages. Finalement Sorkin parvient à fusiller le portier et doubler l'avantage local. Il ne reste plus que dix minutes à jouer, la partie semble pliée, mais les policiers vont montrer tout leur talent. Le CSKA est pénalisé, Shipatchyov dévie angle opposé pour Galiyev qui lance, le puck ricoche sur le genou de Dietz et termine au fond à 8 minutes du terme. Le Dynamo pousse et son rival éternel est encore sanctionné. Shipatchyov dévie dans l'angle opposé, Galiyev est toujours là mais cette fois il prolonge jusqu'au second poteau où Lindberg catapulte le puck au fond pour l'égalisation. Le CSKA tangue alors que le Dynamo accroit encore son pressing et reste à l'offensive. O'Dell remet en retrait pour Pedan qui allume de la bleue, Reideborn masqué ne peut rien. Le Dynamo passe devant à 2'33 de la sirène. Le CSKA sonné repart mais la porte s'est refermée, les Dynamistes complètent un incroyable retour et prennent la tête de l'Occident, reléguant leur rival à trois points. Le CSKA perd une place et se retrouve au pied du podium.

Pas de suspense à Helsinki où les locaux ont pulvérisé Beijing dans un match à sens unique. Holm s'offre cinq points : 2 buts et 3 assistances ! Jensen réalise un tour du chapeau. Un triomphe qui permet aux Jokerit de remonter sur la dernière marche du podium.

Le Vityaz poursuit sa bonne série en s'imposant au forceps à Tcherepovets. Un doublé de Starkov au premier tiers permet aux visiteurs de prendre le large mais ils ne peuvent tenir leur avance jusqu'au bout. Pilipenko et Nättinen trouvent la faille et permettent aux sidérurgistes d'égaliser. Aaltonen donne la victoire aux banlieusards en prolongation.



KHL L'Avangard renverse Riga après avoir été mené 3-0

L'Avangard mené 3-0 par Riga après quarante minutes grâce notamment à deux points de Zile et Meija, a complètement renversé la donne au dernier tiers et égalise avec un doublé de Kaski. En prolongation, Knight en break troue les filets pour donner la victoire à Omsk qui se rapproche encore un peu plus de la quatrième place.

Le Traktor s'offre un bon succès sur la glace de Sotchi. Les locaux ouvrent les compteurs dans la première minute de jeu, mais les Ouraliens ont tôt fait d'égaliser. Profitant de leur bon powerplay, ils inscrivent deux buts dans cette situation avant la première sirène. Glotov réduit la marque également en suppériorité à la toute fin du tiers médiant. Les visiteurs font un ultime effort au dernier acte et marquent un dernier but pour s'assurer. Pulkkinen a compté trois points et Kapustin deux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Philip Holm (Jokerit Helsinki)

** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

* : Corban Knight (Avangard Omsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Tcherepovets -: 2-3 apSotchi -: 2-4- Dynamo Moscou : 3-4- Beijing : 7-1Riga -: 3-4 apLe gros match du jour est le derby de Moscou où letroisième accueille ledeuxième. Un duel savoureux où la première place est en ligne de mire. Le premier tiers est disputé et très équilibré mais aucune des deux équipes ne trouve la faille. Les esprits s'échauffent au début du deuxième vingt et un épisode à quatre contre quatre débloque la situation.parti en break parvient à déjouer le portier de la police. Les locaux sont pénalisés peu après,slape de la bleue,dévie au fond pour l'égalisation. Le Dynamo domine nettement le jeu, mais c'est l'armée rouge qui score.sertdans le dos de la défense visiteuse, seul en break, il efface le gardien et remet les siens devant. Les deux équipes jouent de manière rugueuse au dernier tiers mais le score ne bouge pas. Le CSKA pousse maismultiplie les sauvetages. Finalementparvient à fusiller le portier et doubler l'avantage local. Il ne reste plus que dix minutes à jouer, la partie semble pliée, mais les policiers vont montrer tout leur talent. Le CSKA est pénalisé,dévie angle opposé pourqui lance, le puck ricoche sur le genou deet termine au fond à 8 minutes du terme. Le Dynamo pousse et son rival éternel est encore sanctionné.dévie dans l'angle opposé,est toujours là mais cette fois il prolonge jusqu'au second poteau oùcatapulte le puck au fond pour l'égalisation. Le CSKA tangue alors que le Dynamo accroit encore son pressing et reste à l'offensive.remet en retrait pourqui allume de la bleue,masqué ne peut rien. Le Dynamo passe devant à 2'33 de la sirène. Le CSKA sonné repart mais la porte s'est refermée, les Dynamistes complètent un incroyable retour et prennent la tête de l'Occident, reléguant leur rival à trois points. Le CSKA perd une place et se retrouve au pied du podium.Pas de suspense àoù les locaux ont pulvérisédans un match à sens unique.s'offre cinq points : 2 buts et 3 assistances !réalise un tour du chapeau. Un triomphe qui permet aux Jokerit de remonter sur la dernière marche du podium.Lepoursuit sa bonne série en s'imposant au forceps à. Un doublé deau premier tiers permet aux visiteurs de prendre le large mais ils ne peuvent tenir leur avance jusqu'au bout.ettrouvent la faille et permettent aux sidérurgistes d'égaliser.donne la victoire aux banlieusards en prolongation.L'Avangard mené 3-0 par Riga après quarante minutes grâce notamment à deux points deet, a complètement renversé la donne au dernier tiers et égalise avec un doublé de. En prolongation,en break troue les filets pour donner la victoire à Omsk qui se rapproche encore un peu plus de la quatrième place.Les'offre un bon succès sur la glace de. Les locaux ouvrent les compteurs dans la première minute de jeu, mais les Ouraliens ont tôt fait d'égaliser. Profitant de leur bon powerplay, ils inscrivent deux buts dans cette situation avant la première sirène.réduit la marque également en suppériorité à la toute fin du tiers médiant. Les visiteurs font un ultime effort au dernier acte et marquent un dernier but pour s'assurer.a compté trois points etdeux.*** : Philip Holm (Jokerit Helsinki)** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)* : Corban Knight (Avangard Omsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur