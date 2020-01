Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Une bien belle canonnade L'Admiral fait sombrer Kazan et reste au contact, le Barys, l'Avtomobilist et Oufa assurent. A l'Ouest, le SKA se relance, le Vityaz et le Spartak restent au chaud après leurs victoires, Sotchi l'emporte et garde espoir Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/01/2020 à 21:00 Tweeter

Vladivostok - Kazan : 5-1

Nur-Sultan - Iaroslavl : 4-3 ap

Oufa - Riga : 5-0

Tchelyabinsk - Sotchi : 2-3 TAB

Nijnekamsk - Podolsk : 2-3

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 2-1 ap

CSKA Moscou - Ekaterinbourg : 2-3 TAB

Minsk - Spartak Moscou : 1-5



hcadmiral.ru L'Admiral fait sombrer Kazan

Kazan toujours nettement premier se déplace chez l'Admiral qui tente de rejoindre le bon groupe. Les locaux se montrent particulièrement réalistes au premier vingt avec deux buts en cinq lancers. Glazachev contourne la cage remet dans l'axe pour Pilipenko qui ouvre la marque pour son premier but de la saison. Au quart d'heure de jeu, Korostelyov part en contre, il drible deux défenseurs, longe la cage, place la crosse entre ses jambes pour fusiller Raiderborn et marquer un incroyable premier but de sa jeune carrière KHL (6 matchs). En début de deuxième vingt, Glazachev dans l'angle retrouve Pilipenko dans le slot, qui marque son deuxième but du soir et de l'année. Kazan sort enfin la tête de l'eau et Azevedo débloque le compteur visiteur. A quatre contre quatre, Ljungh dévie parfaitement jusqu'à Almqvist qui troue le but. En powerplay dans le dernier vingt, Almqvist plein axe, parfaitement servi par Vikharev creuse encore l'écart. L'Ak Bars coulé par la bordée de l'Admiral ne revient plus. Mention spéciale au jeune gardien local (22 ans), Truchkov qui repousse 39 tirs. Vladivostok impressionne et n'est plus qu'à un point de la huitième place avec 3 matchs de retard.

Le Barys à domicile réussit à l'emporter difficilement face à Iaroslavl mais se rapproche de la deuxième place. Un excellent premier tiers permet à Nur-Sultan de mener 2-0 grâce à Knight et Mikhaïlis. Si le Loko rapproche le score en début de deuxième tiers, les locaux reprennent le large peu après. Rafikov permet aux visiteurs de rester dans le coup. En powerplay, Da Costa égalise. Il faut disputer une prolongation, Sagadeev part en break et offre la victoire aux Kazakhs.

L'Avtomobilist est allé chercher une belle victoire dans la capitale face au CSKA. Mené 2-0 après 3 minutes de jeu Ekaterinbourg n'a pas paniqué et égalise avec deux buts (Dawes & Khripunov) en une minute à la moitié du match. Aux tirs au but Sexton est le seul à marquer, l'Avto confirme sa quatrième place.

Oufa n'a pas fait de détail à domicile face à Riga pour récupérer la sixième place. Gimatov marque un doublé, deux points également pour Manninen, Kadeïkin et Soshnikov. Avec 26 arrêts, Kareev blanchit.



hcnh.ru Le Vityaz l'emporte à Nijnekamsk

Le Vityaz se relance en l'emportant à Nijnekamsk grâce à un bon début de parti où il mène rapidement 2-0 puis 3-1 à l'entame de la dernière période. Le loup ne revient pas et s'incline.

Le SKA repasse deuxième en battant sur le fil le Dynamo Moscou. Les policiers ont longtemps mené grâce à un rapide but d'Afinogenov mais Ojiganov égalise au dernier vingt sur un but très controversé dans une sacrée pagaille devant la cage. En prolongation, Yakupov emporte la défense et dévie au deuxième poteau pour Zub qui donne la victoire.

Nette victoire du Spartak à Minsk grâce à 3 points de Nikontsev, Vichnievsky et Khokhlachyov. Le club du peuple conforte sa sixième place.

Sotchi battu à domicile par le Traktor a remis laborieusement les pendules à l'heure à l'extérieur. Les Ouraliens ont mené par deux fois grâce à Hyka, mais par deux fois le Leopard égalise par Totchitsky et Vyglazov. Il faut une séance de fusillade pour déterminer le nom du vainqueur et Totchitsky offre encore une fois la victoire à Sotchi qui remonte encore.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anatoly Nikontsev (Spartak Moscou)

** : Nikita Totchitsky (Leopard Sotchi)

* : Kirill Pilipenko (Admiral Vladivostok)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Kazan : 5-1- Iaroslavl : 4-3 ap- Riga : 5-0Tchelyabinsk -: 2-3 TABNijnekamsk -: 2-3- Dynamo Moscou : 2-1 apCSKA Moscou -: 2-3 TABMinsk -: 1-5toujours nettement premier se déplace chez l'qui tente de rejoindre le bon groupe. Les locaux se montrent particulièrement réalistes au premier vingt avec deux buts en cinq lancers.contourne la cage remet dans l'axe pourqui ouvre la marque pour son premier but de la saison. Au quart d'heure de jeu,part en contre, il drible deux défenseurs, longe la cage, place la crosse entre ses jambes pour fusilleret marquer un incroyable premier but de sa jeune carrière KHL (6 matchs). En début de deuxième vingt,dans l'angle retrouvedans le slot, qui marque son deuxième but du soir et de l'année. Kazan sort enfin la tête de l'eau etdébloque le compteur visiteur. A quatre contre quatre,dévie parfaitement jusqu'àqui troue le but. En powerplay dans le dernier vingt,plein axe, parfaitement servi parcreuse encore l'écart. L'Ak Bars coulé par la bordée de l'Admiral ne revient plus. Mention spéciale au jeune gardien local (22 ans),qui repousse 39 tirs. Vladivostok impressionne et n'est plus qu'à un point de la huitième place avec 3 matchs de retard.Leà domicile réussit à l'emporter difficilement face àmais se rapproche de la deuxième place. Un excellent premier tiers permet à Nur-Sultan de mener 2-0 grâce àet. Si le Loko rapproche le score en début de deuxième tiers, les locaux reprennent le large peu après.permet aux visiteurs de rester dans le coup. En powerplay,égalise. Il faut disputer une prolongation,part en break et offre la victoire aux Kazakhs.L'est allé chercher une belle victoire dans la capitale face au. Mené 2-0 après 3 minutes de jeu Ekaterinbourg n'a pas paniqué et égalise avec deux buts () en une minute à la moitié du match. Aux tirs au butest le seul à marquer, l'Avto confirme sa quatrième place.n'a pas fait de détail à domicile face àpour récupérer la sixième place.marque un doublé, deux points également pouret. Avec 26 arrêts,blanchit.Lese relance en l'emportant àgrâce à un bon début de parti où il mène rapidement 2-0 puis 3-1 à l'entame de la dernière période. Le loup ne revient pas et s'incline.Lerepasse deuxième en battant sur le fil le. Les policiers ont longtemps mené grâce à un rapide but d'maiségalise au dernier vingt sur un but très controversé dans une sacrée pagaille devant la cage. En prolongation,emporte la défense et dévie au deuxième poteau pourqui donne la victoire.Nette victoire dugrâce à 3 points deet. Le club du peuple conforte sa sixième place.battu à domicile par lea remis laborieusement les pendules à l'heure à l'extérieur. Les Ouraliens ont mené par deux fois grâce à, mais par deux fois le Leopard égalise paret. Il faut une séance de fusillade pour déterminer le nom du vainqueur etoffre encore une fois la victoire à Sotchi qui remonte encore.*** : Anatoly Nikontsev (Spartak Moscou)** : Nikita Totchitsky (Leopard Sotchi)* : Kirill Pilipenko (Admiral Vladivostok)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo