Nijnekamsk : 0-8

Magnitogorsk - Oufa : 1-2 ap

Kazan - Minsk : 5-4

Helsinki - Saint-Pétersbourg : 1-6

Omsk - Iaroslavl : 0-1

Dynamo Moscou - Spartak Moscou : 2-1 TAB



KHL Kulyomin et le Dynamo déjouent le Spartak

Le Dynamo Moscou qui n'a pas encore validé sa place dans les quatre premiers qui recevront au premier tour, reçoit le Spartak qui le poursuit et espère lui chiper cette quatrième place. Un derby de Moscou capital donc pour le classement final et qui pourrait être l'affiche du premier tour des séries. Kulyomin part en break rapidement et ouvre le score dans une immense clameur. Les policiers tiennent leur avance jusqu'à la première sirène malgré la pression adverse. Les Dynamistes haussent le ton au tiers médiant mais le score ne bouge pas. Nikontsev en break humilie Mironov le dernier défenseur, et seul face au gardien, égalise. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout et même en prolongation. Aux tirs au but, Bryukvin marque deux fois et le Dynamo remporte un nouveau derby pour assurer la quatrième place, le Spartak prend un point et assure le cinquième rang. Le club de la police peut encore raccrocher le troisième rang s'il gagne les deux derniers matchs tandis qu'Helsinki doit perdre. Si ce complexe scénario ne se réalise pas alors on aura un derby au premier tour.

Saint-Pétersbourg s'impose en fanfare dans le derby de la Baltique face à Helsinki. Le premier tiers est équilibré et chaque équipe marque une fois. Morozov et Ketov scorent au deuxième vingt et donnent une avance confortable au SKA. Au dernier tiers l'armée enfonce le clou en inscrivant trois nouvelles réalisations. Marchenko a marqué deux buts et quatre points dans ce match ! Piter reste à un point du leader et peut encore espérer terminer en tête.

Le Lokomotiv l'emporte face à Omsk dans un match énorme où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Averin marque l'unique but au milieu du deuxième tiers. L'Avangard presse pour revenir mais Konovalov est imbattable et repousse les 34 tirs locaux pour blanchir. Nouveau bon succès pour Iaroslavl qui engrange de la confiance en vue des playoffs.



hcamur.ru Nijnekamsk cartonne à Khabarovsk

Match capital à Khabarovsk entre deux équipes qui luttent pour les playoffs. Le Neftekhimik a atomisé son adversaire et recolle à la huitième place, mais surtout marque les esprits ! Dans un match à sens unique, Enlund réalise un hat-trick, Sharipzyanov marque trois points et Sharytchenkov blanchit avec 25 arrêts. Revanche dès demain en back-to-back, si les loups l'emportent, ils seront en très bonne position. Les tigres en cas de victoire demain, récupéreraient la huitième place, rien n'est donc perdu encore pour eux.

Kazan l'emporte à domicile avec quelques frayeurs face à Minsk. En effet les Biélorusses ont mené la danse rapidement, et jusqu'à 3-1 au début du dernier tiers. Une énorme fin de partie des Tatars qui marquent trois fois en six minutes leur permettent de l'emporter sur le fil et de continuer de caracoler en tête.

Oufa l'emporte de justesse à Magnitogorsk et garde espoir de grimper à la cinquième place. A égalité après le temps réglementaire, un but de Mozyakin pour les locaux et un de Gimatov pour les visiteurs n'ont pas permis de départager les rivaux. En prolongation, Manninen profite d'un powerplay pour donner la victoire aux Bachkirs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Marchenko (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Jonas Enlund (Neftekhimik Nijnekamsk)

* : Ilya Konovalov (Lokomotiv Iaroslavl)



