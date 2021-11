Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Vengeance chaude Les Jokerit surclassent le Spartak et se vengent de la défaite infligée au dernier math par cette même équipe. Le Dynamo repasse deuxième. Le Severstal grimpe au quatrième rang. A l'Est, Omsk enchaîne une cinquième victoire de suite khl.ru, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/11/2021 à 21:00 Tweeter

Omsk : 1-3

Podolsk - Tcherepovets : 1-2 TAB

Dynamo Moscou - Beijing : 4-1

Spartak Moscou - Helsinki : 1-6



KHL Helsinki écrase le Spartak dans un match à sens unique

Les Jokerit battus à domicile par le Spartak espèrent rebondir dans la foulée sur la même partie, mais cette fois dans la capitale russe. Une bagarre éclate dès l'entame de la partie. Mais ensuite les Finlandais entamment le jeu de la meilleure manière, Junttila et Turunen marquent tous deux dans les trois premières minutes. O'Neill corse la mise en powerplay au quart d'heure de jeu. Les locaux changent de gardien mais sans plus de succès puisqu'ils encaissent deux nouveaux buts au tiers médiant signés Lindbom et Leskinen. Il faut attendre la 36ème minute pour voir Shirokov débloquer le compteur spartakiste. Hannikainen ajoute un sixième but au dernier vingt en infériorité pour clore une soirée de cauchemar pour le club du peuple. Helsinki conforte sa première place.

Le Dynamo Moscou remporte une sixième victoire de rang en écartant logiquement Beijing grâce notamment à un doublé et trois points de Galiyev ainsi que deux points pour Shipatchyov et O'Dell. Un nouveau succès qui permet aux Dynamistes de monter à la deuxième place. Un beau cadeau pour les 75 ans du club.

Le Severstal s'empare du quatrième fauteuil grâce à un nouveau succès serré contre le Vityaz. Les locaux ouvrent le score dès la dixième minute de jeu par l'inévitable Ojämaki. Tcherepovets parvient à revenir au score à cinq minutes du terme grâce à Emets. C'est encore une fois aux tirs au but que les sidérurgistes l'emportent grâce à Geraskin.



L'Avangard signe une cinquième victoire consécutive en l'emportant à Khabarovsk. Un match où le champion en titre aura su faire preuve de réalisme et de solidité défensive, puisque malgré les 38 lancers les tigres n'auront pu déjouer qu'une fois Hrubec. Les Sibériens ont prit les devants au premier tiers avant de se faire rejoindre mais de reprendre le large dans la foulée. Yakupov conclut en cage vide pour son deuxième point de la partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Stanislav Galiyev (Dynamo Moscou)

** : Brian O'Neill (Jokerit Helsinki)

* : Simon Hrubec (Avangard Omsk)



