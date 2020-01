Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Verte habitude Kazan remporte sur le fil un nouveau derby des verts. L'Avangard et l'Avtomobilist brillent. L'Admiral se rapproche du bon groupe. A l'Ouest, le CSKA et le SKA trustent toujours les sommets mais le Dynamo, les Jokerit et le Spartak suivent Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/01/2020 à 21:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Tchelyabinsk : 4-1

Iaroslavl - CSKA Moscou : 0-3

Kazan - Oufa : 3-2 TAB

Omsk - Sotchi : 5-2

Dynamo Moscou - Podolsk : 3-1

Saint-Pétersbourg - Nur-Sultan : 7-4

Spartak Moscou - Tcherepovets : 3-0

Helsinki - Vladivostok : 4-3 ap



KHL Kazan remporte le derby des Verts contre Oufa

Kazan reçoit son rival d'Oufa pour un nouveau derby des Verts, où les locaux ont l'habitude de l'emporter. Après un premier tiers vierge aux mains des locaux ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque au début du tiers médiant sur un powerplay converti par Hartikainen. Les Kazanais ne tardent pas à égaliser, également en supériorité, par Galiev. Poussés par leur élan, ils passent même devant dans la foulée mais Oufa parvient à égaliser avant le deuxième coup de sirène. Il faut finalement une séance de tirs au but où Azevedo, donne une fois encore la victoire aux Tatars.

L'Avangard l'emporte largement mais sans quelques frayeurs face à Sotchi, grâce à un brillant dernier tiers où les Eperviers ont marqué à quatre reprises. Notons les trois points de Semyonov et les deux de Manukhov, Franson et Shumakov.

L'Avtomobilist reste en forme et domine séchement Tchelyabinsk dans le derby de l'Oural. Macek marque deux fois et Holland compte deux assistances dans cette bonne victoire du quatrième oriental.



dynamo.ru Le Dynamo Moscou déjoue le Vityaz

Le Dynamo Moscou relance la machine à domicile avec une victoire tardive face à Podolsk. Les policiers ont mené pratiquement tout le match avec un unique but de Shipatchyov mais à force d'attendre ils ont logiquement été rejoints. Cajkovsky remet les siens devants en fin de partie avant un ultime but en cage vide. Les Dynamistes confortent leur troisième place.

Nouvelle victoire du CSKA sur la glace de Iaroslavl. C'est Sorokin, le portier moscovite qui a porté son équipe sur ses épaules en repoussant les 31 tirs locaux. Shalunov ouvre le score en deuxième vingt, Slepychev ne double la marque en powerplay que dans les ultimes minutes avant un dernier but en cage vide.

Joli duel à Saint-Pétersbourg où le Barys a chèrement vendu sa peau avant de finalement s'incliner. Les Kazakhs menaient même à la mi-match mais un gros dernier tiers à permis au SKA de faire la différence. Yakupov marque deux fois dont une sur un tir de pénalité. Les Pétersbourgeois se qualifient pour les playoffs.

Les Jokerit ont eu chaud à domicile face à Vladivostok qui soutire un point précieux dans la course aux playoffs mais qui peut regretter de ne pas avoir rapporté plus. L'Admiral a fait la course en tête tout le match en menant par trois fois. A trente secondes du terme Lepistö arrache l'égalisation, le même Lepistö offre la victoire aux siens en prolongation.

Le Spartak reste dans le bon groupe grâce à un net succès face à Tcherepovets qui rechute lourdement. Fyodorov marque un doublé et Bespalov blanchit avec 22 parades.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Sami Lepistö (Jokerit Helsinki)

** : Kirill Semyonov (Avangard Omsk)

* : Artyom Fyodorov (Spartak Moscou)



