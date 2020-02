Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League KHL : Voilà le peuple ! Le Spartak, club du peuple, se qualifie pour les séries. Les Jokerit repassent troisième derrière les intouchables SKA et CSKA. Le Vityaz se replace en vue des playoffs, Minsk gagne en bas. A l'Est, Omsk et le Barys s'imposent en haut de tableau. Oufa et Pékin l'emportent et restent bien placés. Le Neftekhimik garde l'espoir de raccrocher Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/02/2020 à 21:00 Tweeter

Novossibirsk - Pékin : 0-3

Ekaterinbourg - Nur-Sultan : 2-4

Oufa - Vladivostok : 3-0

Nijnekamsk - Iaroslavl : 4-3

Omsk - Kazan : 2-1 TAB

Podolsk - Sotchi : 2-1 ap

Saint-Pétersbourg - Khabarovsk : 3-2

Spartak Moscou - Magnitogorsk : 4-2

CSKA Moscou - Nijni Novgorod : 4-1

Helsinki - Tchelyabinsk : 3-2

Riga - Minsk : 1-2



KHL Le Spartak renverse MMK et rejoint les playoffs

Le Spartak, presque qualifié, reçoit Magnitogorsk qui bataille encore pour s'offrir une place au soleil. Le premier tiers, légerement dominé par les visiteurs ne voit pas de but. Un gros effort métallurgiste en début de deuxième vingt leur permet de prendre deux longueurs d'avance. Hanzl parvient à réduire de moitié l'avantage ouralien avant la première sirène. Hersley égalise au début du dernier vingt avant que Daugavins ne donne l'avantage sur powerplay. Hanzl conclut en cage vide. Le Spartak l'emporte et se qualifie pour les playoffs. Magnitka glisse 8e et devra encore attendre.

Nette victoire du CSKA grâce à un doublé de Tolchinsky qui met en danger le Torpedo pour la suite, il voit son avance se réduire un petit peu plus sur la zone rouge (5 points) avec un match d'avance.

Le SKA l'emporte mais s'est fait peur face à l'Amur qui égalise à 5 minutes du terme. Un dernier effort permet à Ketov de scorer en fin de partie et d'éviter de partager les points.

Les Jokerit profitent de leur match de retard pour repasser troisième en se débarassant du Traktor grâce notamment à un doublé de Savinainen.

Le Vityaz a bien failli se faire voler une victoire très importante pour les playoffs par Sotchi. Malmené dans le jeu, le Leopard parvient à mener quasiment tout le match avant de se faire rejoindre en dernier tiers. En prolongation, Syomin en bon capitaine, règle la partie et permet au Chevalier de grimper 7e. Sotchi se rapproche d'une longueur de la huitième place.

Minsk remporte le duel des éliminés à Riga grâce à des buts de Kostitsyn et Spooner. Une victoire de prestige qui permet aux Biélorusses d'asurer la onzième place.



KHL L'Avangard bloque Kazan dans le match au sommet

L'Avangard remporte sur le fil le duel au sommet face à Kazan. Les locaux mènent depuis la deuxième minute grâce à Pyanov. Galiev arrache l'égalisation dans les dernières secondes de jeu ! Aux tirs au but, Beck donne la victoire aux Eperviers mais les Panthères des neiges restent en tête.

Le Barys conforte sa place sur le poidum en s'imposant à Ekaterinbourg, son premier poursuivant. C'est dans le dernier tiers que les Kazakhs ont fait la différence pour l'emporter. Starchenko, Ohtamaa et Videll marquent deux points.

Oufa se replace dans la courses aux playoffs en dominant Vladivostok qui échoue à se rapprocher. Un doublé d'Hartikainen, deux points de Soshnikov et un blanchissage de Metsola (21 arrêts) ont bien aidé les Bachkirs.

Le Red Star Kunlun marque des points très importants en vue des séries en corrigeant Novossibirsk, pas encore qualifié. Wong, Yip et Smith-Pelly ont scoré tandis que Hrubec blanchit avec 28 arrêts.

Nijnekamsk a fait le boulot en remportant le seul match qui lui reste contre un adversaire qui ne le concurencera pas directement pour la course aux séries, Iaroslavl. Les six derniers matchs verront les Loups affronter des concurents directs, la route vers l'espace est-elle tracée ? Rapidement devant, les locaux se font rattraper mais 3 points de Murphy et deux d'Enlund lui permettent de repasser devant et de résister au retour des coéquipiers de Da Costa, buteur ce soir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ryan Murphy (Neftekhimik Nijnekamsk)

** : Robin Hanzl (Spartak Moscou)

* : Veli-Matti Savinainen (Jokerit Helsinki)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

