Les lions se maintiennent Toujours l’un derrière l’autre et toujours en tête, les deux équipes au lion n’ont pas bougé au classement depuis la semaine dernière. Les deux équipes ont enchaîné trois victoires. Les ZSC ne comptent pour l’instant que 2 défaites (pour 16 matchs joués) dont une au tir au but. Le club domine ainsi assez largement son suivant puisque Lausanne a un match d’avance mais ne comptabilise « que » 34 points.

Genève-Servette et Fribourg au 36e dessous La semaine dernière ( lire ici ) voyait déjà Genève mal en point et Fribourg-Gottéron bien en peine mais le temps n’a rien fait à l’affaire. C’est sans doute Fribourg qui se trouve le plus mal loti car même si Genève-Servette est une place en dessous, les Fribourgeois ont déjà joué 17 matchs contre 14 pour Genève. Les deux profils des équipes sont ainsi bien différents. L’équipe au Dragon ne s’est pas arrêtée de gagner, elle tire simplement le poids d’un début de saison très difficile (11 défaites sur les 17 premières journées). Pour le moment les seuls matchs perdus le sont à un but d’écart voire en prolongation, tandis que les victoires sont larges (contre Bienne 4-1, contre Ajoie 3-1, contre Lugano 4-0). Quant aux Grenats, les voilà pris dans une série noire à déjà 4 défaites d’affilée.

Davos est remonté Joli coup de collier de la part du club le plus haut d’Europe, 8e la semaine passée, le voilà 3e ! Sans doute l’humiliation infligée à Lugano vendredi dernier y est pour quelque chose. 8-1, un désastre pour le club tessinois mais de quoi remonter le moral des troupes des Grisons.

La soirée des tragédies Vendredi soir passé, outre l’affrontement très inégal entre Davos et Lugano, Zurich a mis 7-1 à Ambri-Piotta, Zoug 5-1 à Genève.



BIENNE

On ne reverra plus Jérémie Bärtschi L'attaquant du HC Bienne - touché à l'épaule - ne remettra plus les patins pour cette saison 24/25. Il a inscrit en 11 matchs 3 points dont 2 buts ​Un sucre, signé Toni

Un but signé Toni Rajala, le top scorer lors du match contre Rapperswil vendredi, qui contourne la cage pour prendre le temps de scanner la défense adverse (d’ailleurs très performante ce soir-là malgré une défaite 3-1). Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par National League (@nationalleague.ch)



LANGNAU

+2 blessés à Langnau Les SCL Tigers annoncent l'absence de plusieurs de ses joueurs, pour blessure. Bastian Guggenheim (formé à Berne, 23 ans) qui vient de prolonger, et Juuso Riikola (revenu des Penguins de Pittsburgh NHL l’année dernière) ont été touchés au bas du corps. La situation précise du premier nommé est encore à clarifier. Le second, ainsi que Pacal Berger, Saku Mäenalanen et Sean Malone, absents depuis plusieurs matchs, patienteront jusqu’à la fin de la pause internationale de novembre (au moins), avant de reprendre le chemin des matchs.



Rien qui soit de bonne augure pour l’équipe qui s’est fait blanchir deux fois d’affilée respectivement par Zoug puis Davos.

AMBRI-PIOTTA (zoom sur le club plus bas)

Séparations, raccords et absence en Léventine (Point Géo : La vallée de la Léventine est la région de Suisse italienne qui abrite notamment le tunnel du Saint-Gothard)

Jonathan Ang, dans l'effectif des Biancoblù depuis le début de 2024 quitte avec effet immédiat l'équipe léventine. Un accord commun a été trouvé entre les deux parties et il rejoint pour le reste de la présente campagne le HV71 à Jönköping (Suède). En un peu plus de quatre saisons en Suisse, l'Ontarien a marqué 51 buts (155 pts) en saison régulière, lors ses passages en Thurgovie, à Kloten et au Tessin.



Dans le même temps, le directoire sportif a été convaincu par le début de saison du nouveau-venu Kodie Curran. L'option pour un engagement du Canadien venu de KHL (Magnitogorsk puis Minsk, environ 30 points/saison) pour cette saison complète, a été activée. ❌ Rescissione consensuale con Jonathan Ang



📝✅ Attivata l’opzione per il prolungamento del contratto di Kodie Curran fino al termine della stagione



🤕 Inti Pestoni out 3 settimane



Tutte le informazioni 👉 https://t.co/n4zS9o2p1G pic.twitter.com/1UtvqjepBc — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) October 28, 2024

De plus, l'enfant du pays - pur produit de la formation HCAP Giovani - Inti Pestoni, sera écarté des patinoires jusqu'à probablement la mi-novembre. Il a été touché à la cheville.

DiDo en direction d'Ambrì-Piotta ! Des rumeurs ont circulé depuis les matchs amicaux : le tumultueux attaquant de Fribourg-Gottéron (65 pts/55 matchs en 22/23, 68 pts/58 matchs en 21/22) pouvait s’en aller du côté d'Ambrì-Piotta. Christopher DiDomenico ne terminerait donc pas la saison à Fribourg. D'après Grégory Beaud (Blick FR), il a demandé à quitter la cité sarinoise pour la Léventine. Le système de jeu prôné par le coaching staff actuel (plus défensif) ne lui convenait pas du tout, selon nos informations. Un échange contre Jakob Lilja était également envisagé par les deux clubs.

Désormais plus que des rumeurs, les deux clubs ont bel et bien trouvé un accord pour un échange Chris DiDomenico - Jakob Lilja. Les deux attaquants étrangers sont depuis cette semaine à disposition des clubs. Le Suédois a évolué durant 64 matchs sous l'écusson Biancoblù, le Canadien a porté un peu plus de trois saisons le tricot des Dragons. Il jouera dans son 4e clubs de LNA.



Pour se rendre compte, un petit aperçu et/ou rappel des talents de "DiDo" avec ce but contre les Predators de Nashville en 2018. On admire l'anticipation dans le jeu et la qualité du placement. 2/8/18: NSH @ OTT: Christopher Didomenico, 6th of the season (6th of career) Assisted by Ryan Dzingel and Zack Smith pic.twitter.com/Dk1oOwHBSH — Random NHL Goal a Day (@NHLGoalADay) April 29, 2023



ZÜRICH

Chase De Leo rejoint Zürich jusqu'à la fin de la saison En LAH avec San Diego entre 2022 et 2024, Chase De Leo (1995, USA) n'a pas pu retrouver "La Grande Ligue" (comprenez par-là la LNH). Lui qui évoluait au Barys Astana (KHL) depuis le début de l'année, atterrit dans l'organisation des ZSC Lions de National League. Il y rejoint Simon Hrubec (Tchéquie), Santtu Kinnunen (Finlande), Mikko Lehtonen (Finlande), Rudolfs Balcers (Lettonie), Jesper Frödén (Suède), Juho Lammikko (Finlande) et Daniel Olsson (Suède) dans la légion étrangère. Avec Astana, il a joué neuf matchs (en moyenne 18:23 / match)



ZOOM sur AMBRI-PIOTTA Après des zooms sur les trois premiers clubs fondés en Ligue nationale suisse, petit écart pour se concentrer sur celui qui fait parler de lui cette semaine : Ambri-Piotta.



Fondé en 1937, le club tire son nom des deux hameaux les plus peuplés de la commune de Quinto : Ambrì et Piotta. Cette commune est située au creux des montagnes des Alpes tessinoise. La région est connue pour ses paysages et son vin. Le club a commencé à jouer sur une patinoire extérieure appelée "Pista de Cava", utilisant de la glace naturelle. Il s'agissait en réalité d’un terrain de football - comme beaucoup d'anciennes patinoires naturelles - que l’hiver rendait impraticable et qui était arrosé et délimité par du bois pour servir aux hockeyeurs.

Ancienne et nouvelle arenas Les fans de cette équipe sont connus pour être particulièrement assidus, énergiques et bruyants. Certains utilisent parfois des fumigènes et s’organisent en troupes de danseurs pour impressionner les adversaires. De plus les fans clubs, très nombreux, sont généreux et à eux tous ainsi, pour la saisons 22/23, le club a reçu plus de 300'000 francs suisses de contributions volontaires.

