DAVOS

On commence avec un record !

Andres Ambühl vivra son 1270e match de première division suisse, à l'occasion du match Davos-Berne, le 10 octobre 2024. Grand habitué des formations olympiques et même des Coupes Spengler, il élève donc le niveau en dépassant de la tête et des épaules l'actuel record de match, détenu par Beat Gerber (1269 parties). Il a commencé le hockey adulte en 2003 et pratiquement évolué qu’un Suisse et presque exclusivement à Davos. Après une défaite face aux ZSC Lions, que vous pouvez retrouver Né en 1983, 41 ans, la légende du HC Davosl vivra son 1270e match de première division suisse, à l'occasion du match Davos-Berne, le 10 octobre 2024. Grand habitué des formations olympiques et même des Coupes Spengler, il élève donc le niveau en dépassant de la tête et des épaules l'actuel record de match, détenu par Beat Gerber (1269 parties). Il a commencé le hockey adulte en 2003 et pratiquement évolué qu’un Suisse et presque exclusivement à Davos. Après une défaite face aux ZSC Lions, que vous pouvez retrouver ici (Article de Raphaël Realini) , il est à espérer que ce match-palier soit une victoire pour le vétéran. LUGANO

Du grabuge avec les hommes des cages

Le 1er octobre, les Bianconeri annoncent que leur portier Niklas Schlegel sera écarté des patinoires pour 2 à 3 semaines, pour des problèmes à une jambe. Son absence est palliée par Remo Giovannini (HC Sierre, Swiss League).



Dans le même temps, l'attaquant international Calvin Thürkauf a été touché au genou lors du match contre Berne du 24/09 et devrait être absent jusqu'à début, voire mi-décembre. Une grande perte pour l’équipe qui avec lui avait un leader assoiffé de victoire, qui, il y a six mois, avait annoncé vouloir faire monter l’équipe du Tessin.



Après être allé chercher secours auprès du HC Sierre pour remplacer Niklas Schlegel, les Panthères perdent également Joren van Pottelberghe. En effet, il s’est cassé la cheville et le pied droit en divers endroits, vraisemblablement en promenade lors d'une journée libre. La durée d'indisponibilité du portier belgo-suisse est estimée à trois mois, soit jusqu'au début de l'année 2025.



Il s'agit donc de palier à son absence. La direction sportive du club a mis sous contrat Adam Húska (27 ans). Ce gardien slovaque - repêché en LNH par les New York Rangers à la 184e position en 2015 - a évolué les deux dernières saisons en KHL. Avec Torpedo Nizhny Novgorod, il a cumulé 73 présences et a terminé la saison précédente avec une moyenne de .914 (20-18-2). Il fait sont arrivée sur la glace tessinoise aujourd’hui, mercredi 09/10. Žeby návrat do repre? Adam Huska podpísal v HC Lugano.🤔



Zdroj: IG (hclugano_official) pic.twitter.com/AOc5vuxdkg — Slavo Dzuričko 🏒 (@Slavo52) October 8, 2024 LANGNAU

Banc clairsemé, beaucoup de blessés

À Langnau, l’ailier gauche et capitaine finlandais, Saku Mäenalanen a été touché au haut du corps, lors du match du 24/09 face à Davos. Son état est évalué day-to-day. Sean Malone - de son côté - s'est fait avoir avec une déchirure partielle des muscles abdominaux. Il devrait être absent au minimum jusqu'à mi-novembre.



Joel Salzgeber prolonge son aventure avec les Langnau Tigers. Il restera dans le cadre de l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Le Haut-Valaisan est arrivé à 15 ans en 2016 en catégorie U17 dans la formation emmentaloise et y joue depuis. Il a fait son début sur la glace de LNA durant la saison 2020/2021 et a participé aux championnats du monde en catégorie U20 et même U18. ​ GENEVE

En pleine face !

Roger Karrer, défenseur du Genève-Servette HC, a subi une fracture de la mâchoire après avoir été touché par un palet dévié lors d’un entraînement. Il a dû subir une opération et sera absent pendant six semaines. En plus de Karrer, l’équipe doit également se passer de Noah Rod (originaire de la Chaux-de-Fonds, 28 ans), Christophe Cavalleri (22 ans), et Gauthier Descloux (gardien, 28 ans) pour une période prolongée. Das tut weh: Servette 🏒verliert nach Noah Rod mit Roger Karrer den nächsten Captain – der Verteidiger wurde von einem Puck im Gesicht getroffen, erlitt einen Kieferbruch und muss nach einer Operation etwa sechs Wochen pausieren.👀 pic.twitter.com/lKU4G4XAS5 — Sky Sport CH (@SkySportCH) October 4, 2024

FRIBOURG

Révooooolte !

C’est ce qui semble bouillonner dans le club de Fribourg actuellement. Depuis le début de la saison soit déjà neuf matchs joués, on assiste à des scènes étranges. À Zurich par exemple, seul match gagné pour l’instant d’ailleurs, les joueurs ont leurs entraîneurs du vestiaires pour parler ensemble, histoire de « se parler », vraisemblablement. On en déduit donc que les relations entre l’équipe du banc et l’équipe de la glace ne sont pas des plus fluides. Désormais l’anecdote la plus fraîche en date est celle du gardien Reto Berra qui a quitté son poste à Fribourg-Gottéron en cassant sa crosse, pour rejoindre le HC Davos. Reto Berra: Un abandon de poste qui en dit long sur la situation de Fribourg Gottéron en ce début de saison. Mon commentaire. https://t.co/bFiIjGiU1G — Grégory Beaud (@GregBeaud) October 5, 2024

Certains qualifient cela d’abandon de poste mais c’est une preuve de plus qu’il se trame des problèmes de fond au sein de l’équipe. Ce coup de théâtre aura des impacts sur l’équipe déjà fragilisée mais lesquels ? Une dégradation plus forte encore ou un sursaut ? Une prise de conscience et table rase pour repartir du bon pied, ou le premier pas dans la boue de l’enlisement ? Suite au prochain épisode. Ce qui est sûr, c’est que le club joue gros. La saison dernière au meilleur de sa forme, il en est aujourd’hui très loin puisqu’il n’a gagné que deux matchs sur 9 et souvent avec des grosses défaites (5-2 contre Kloten, 6-3 contre Berne ou encore 4-1 contre Davos).

AJOIE

Encore un Finlandais (Ajoie et sa collection)

En Ajoie, après une période d'essai, Anttoni Honka sera Noir et Jaune et crachera du feu, jusqu'à la fin de la présente saison. Repêché en 2019 en 83e position par les Carolina Hurricanes (NHL), le défenseur international finlandais pourra jouer dès ce vendredi à la Swiss Life Arena de Zürich. Honka rejoint plusieurs compatriotes : Kristian Näkyvä, Julius Nättinen, Oula Palve et Jerry Turkulainen. AMBRÌ-PIOTTA

Deux joueurs d'Ambrì sont prêtés

Yannik Brüschweiler (1999), sous contrat avec le HCAP est mis à disposition à durée indéterminé du EHC Visp (Swiss League) en licence B. Il peut être rappelé par le club léventin en tout temps. En même temps, le club annonce l'envoi chez les Seattle Thunderbirds (WHL) du jeune Matej Pekar (2007) pour l'ensemble de la saison 24-25. L'attaquant international tchèque U18 traverse donc l'Atlantique et est éligible au repêchage LNH de 2025. Nouveau club dans la cour des grands ?

Le EHC Olten postulera pour rejoindre la National League. L'unique formation de soleuroise du giron professionnel compte bien jouer les premiers rôles en seconde division. Son frein est en grande partie des problèmes de finances survenus notamment l’année dernière, avec plus d’un million de déficit. Le club remet en vente de nouvelles actions et espère que cela suffira. SWISS LEAGUE | EHC Olten to hand in application for promotion #EHCO https://t.co/BBQCfXECna — swisshockeynews.ch (@SwissHockeyNews) October 8, 2024

ZOOM SUR ... Le Lausanne HC, (également nommés les Lions, tout simplement) sont basés à Lausanne, en Suisse romande. Le club a été fondé en 1922 ce qui en fait le deuxième plus ancien du pays, après Genève-Servette en 1905.



Le club joue ses matchs à domicile à la Vaudoise aréna, une patinoire avec une capacité de quasiment 10'000 places. Elle est située proche de la gare de Lausanne ainsi que de l’autoroute, ce qui la rend très facilement accessible, notamment pour les spectateurs français arrivant par l’est de l’hexagone.



Le club a soulevé 3 fois seulement le trophée de la LNA et la dernière fois remonte à 1957. L’année dernière a été plutôt fructueuse puisque l’équipe a joué jusqu’au match 7 de la finale l’année dernière, ayant battu Davos et Fribourg. La déception était grande pour le dernier match perdu à la dernière minute contre Zürich. Le club a beaucoup de fans et l’ambiance dans l’arena est… vibrante. Pour la finale des séries 23/24, tous les matchs ont été joués à guichet fermé et retransmis à l’extérieur sur écran géant.



Un des joueurs les plus emblématiques chez les Lions a sûrement été le franco-suisse Cristobal Huet. Lausanne a retiré son maillot, le fameux numéro 39 après sa dernière saison en 2018. Pour rappel, premier français à gagner la coupe Stanley en 2010 avec les Blackhawks de Chicago, il a joué pour plusieurs clubs canadiens, américains, français et suisses. Il est d’ailleurs toujours à Lausanne en tant qu’entraîneur des gardiens.



Leur dernier match : victoire 6-3 contre Zug, disponible ici (Article de Raphaël Realini)







