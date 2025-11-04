Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Rouen vs Grenoble 2 - 3 (0-0 1-2 1-0 0-1) Après prolongation Le 24/10/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Grenoble ] Grenoble emporte le duel au sommet. 1er round de ce « classico » version 2025/2026qui va se jouer à guichet fermé les places s’étant vendu en 3 heures. C’est donc dans une ambiance de feu que cette rencontre va se dérouler avec une poignée de courageux supporters grenoblois. Pour ce match les dragons seront privés de Vigners alors que coté bruleurs de loup Binner, Bachelet et Mallet sont absents. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 25/10/2025 à 22:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Rauline assistés de MM. Cady et Yssembourg Buts :

Rouen : 21.58 Anthony Rech (ass Loïc Lamperier et Michael Regush) ; 41.25 Tommy Perret (ass Pier-Olivier Roy et Anthony Rech)

Grenoble : ; 23.57 Sacha Treille (ass Adel Koudri et François Beauchemin) ; 35.45 Christophe Boivin (ass Juho Rautanen et François Beauchemin) ; 62.10 Guillaume Leclerc (ass Nicolas Deschamps et Axel Prissaint) Pénalités 4 minutes contre Rouen 6 minutes contre Grenoble



Dos à dos.



Pas de round d’observation en ce début avec d’entré de bonnes mises en échec qui en dit long sur les intentions des deux équipes de se positionner. Rouen profite de son glaçon pour prendre le jeu à son compte et c’est Yeo à la bleue qui allume la première mèche que Pintaric repousse comme il peut (01.56).

Photographe : Marine Romain Rouen imprime le rythme et met le gardien visiteur en action comme sur ce tir angle fermé de Simonsen (03.16). Regush ne sera pas plus en réussite lors d’un break mais là encore Pintaric ne mord pas dans la feinte (04.12). La pression normande s’atténue et Grenoble en profite et va se montrer enfin dangereux et c’est Leclerc d’un puissant lancé qui oblige Carruth à dévier du bouclier (05.29).

Le jeu est rapide et ça va d’un camp à l’autre. Le duo Regush – Gresock effectue un contre rapide sans pouvoir conclure Pintaric ne voulant pas s’incliner (07.47). Une action normande suit une action iséroise et vice versa. Anderssen en bonne position envoie un gros shoot mais il est légèrement hors cadre (09.15).

Ce tiers met les gardiens en évidence puisque, Carruth devant Treille avec une superbe mitaine (10.37) et Beauchemin de près sur un caviar de Englund (18.48), ou Pintaric devant Rech dans le slot (12.45) et Gresock déviant un tir de Roy, ne seront battus.

La sirène retentit avec ce score nul et vierge, ce tiers aurait mérité de voir les filets trembler.



Rouen et Grenoble se sont rendus coup pour coup personne ne voulant baisser pavillon.



A Grenoble de virer en tête.



Cette fois ci c’est Grenoble qui entame les débats par Leclerc qui oblige Carruth à un arrêt propre (20.56). Grenoble va être puni pour une crosse haute bien involontaire (21.25).

Photographe : Marine Romain Petite cause grand effet. Il faut un peu plus d’un demi-tour de pendule pour que le filet tremble enfin.

Le jeu de puissance est installé, Regush à la manœuvre, il trouve Lamperier dans le slot, son tir est repoussé par Pintaric mais le plus prompt c’est Rech qui envoi la rondelle au-delà de la ligne fatidique (21.58 / 1-0 / Rech ass. Lamperier et Regush).

C’est de la folie dans les travées de l’île Lacroix. L’intensité de la rencontre ne faiblit pas et une fois Carruth devant Deschamps (23.25) et Pintaric devant Perret (23.42) s’imposent. Puis c’est au tour de Grenoble de bénéficier d’une supériorité (23.46). Si Rouen lors de leur but a mis 32 secondes Grenoble va faire bien mieux puisque 11 secondes vont suffire.

Beauchemin gagne la mise au jeu côté gauche, il trouve Koudri au poteau gauche et instantanément sert treille abandonné au poteau droit qui n’a aucun mal à marquer dans une cage grande ouverte (23.57 / 1-1 / Treille ass. Koudri et Beauchemin).

Photographe : Marine Romain Rouen aura l’occasion de repasser devant suite à deux jeu de puissance mais qui ne sera guère fructueuse en occasions. Les occasions sont légions mais les deux supers gardien du soir font le show en détournant ou arrêtant toutes les velléités des canonniers des deux équipes qui multiplient les tirs. On entre dans les cinq dernières minutes et Rouen va se mettre à la faute.

Là encore le jeu de puissance des bruleurs va être efficace et avec encore moins de temps que la première puisqu’il en faudra que 9 secondes.

Beauchemin sort vainqueur du face off, Rautanen en hérite, lance sur la cage, Carruth dévie sur sa gauche et Boivin bien placé propulse la rondelle hors de portée (35.45 / 1-2 / Boivin ass. Rautanen et Beauchemin).

La fin de tiers n’apportera rien d’autre.



Encore un tiers d’une grande intensité qui aura souri aux grenoblois sans que pour autant les rouennais ont démérité. La différence s’en fait avec un jeu de puissance impressionnant de réussite 2 sur 2 contre 1 sur 3 au dragons. Notons que généralement un bon taux de réussite est de 25%. Il reste encore un tiers pour dame victoire trouve son camp.



Rouen égalise.



Avec un but de retard, Rouen n’a pas de temps à perdre et se rue dans la zone défensive grenobloise et leur pugnacité va s’avérer gagnante.

Gros travail de Rech dans le coin gauche et sert en retrait Roy qui lance sur la cage, Perret tente de masquer Pintaric avec des déplacements et le palet tape sur son dos qui trompe Pintaric impuissant sur le coup (41.25 / 2-2 / Perret ass. Roy et Rech).

Photographe : Marine Romain En marquant tôt dans le dernier tiers ça relance la rencontre. Chaque équipe par la suite cherche le ko la rencontre ne baisse pas en intensité et Rouen impose un gros pressing qui met légèrement Grenoble dans le dur. Mais Pintaric lui est chaud bouillant.

Pourtant Simonsen dans le slot (44.12) Regush (44.46), Rech (44.55) sont mis en obstacle pour le gardien slovène. Sur un mouvement collectif Colomban, n’est pas plus en réussite que ses coéquipiers (47.50). Grenoble aura courbet l’échine pendant dix bonnes minutes et retrouve en fin de tiers un second souffle.

On entre dans les cinq dernières minutes et la victoire n’a toujours pas choisit son camp. Carruth n’est pas en reste et doit rester vigilent sur des occasions de Dair (55.17) et Weigel (54.11).

La dernière opportunité est pour Rech qui part seul défier Pintaric son tir est dévié par le gardien mais Phelan qui avait suivi est un peu court (57.45).

Le temps réglementaire est écoulé et les deux équipe son a égalité, la prolongation va donc peut-être déterminer le vainqueur.



Un tiers qui aura été légèrement dominé par les normands mais qui n’auront pas pu convertir au tableau d’affichage.



C’est finalement pour Grenoble.



A trois contre trois il y a de la place sur le glaçon et les espaces sont forcément énorme. Les hostilités sont lancées par Rech qui défie Pintaric lors d’un break mais l’attaquant échoue dans sa tentative (60.25). Puis c’est Beauchemin qui s’y colle mais là encore c’est le gardien qui s’impose (65.33).

Le cœur des supporters s’affole. Rouen gère bien le palet et une nouvelle occasion se profile. Rech file seul sur la gauche voit Phelan sur le côté droit qui manque complètement son tir alors que la cage est grande ouverte (63.00).

Ce que Rouen n’a pas su convertir va Grenoble va le réaliser.

Sur une récupération de Deschamps, il lance Leclerc qui file seul face à Carruth son tir est ralentit par le gardien mais pas suffisamment et le palet finit sa course au fond des filets (62.10 / 2-3 / Leclerc ass. Deschamps et Prissaint).



