Premier classico à Pôle-Sud pour cette dernière rencontre avant la trêve internationale. A peine 48H après leur démonstration face à Briançon, les grenoblois reçoivent les rouennais qu'ils avaient battu en prolongation chez eux il y à moins d'une semaine. La place sur le podium se joue, la victoire est importante pour les 2 équipes qui ne veulent pas laisser partir Angers trop loin devant. Vigners et Mallet sont les seuls absents de la rencontre. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 31/10/2025 à 00:11



Arbitres : MM. Furet et Scolari assistés de MM. Aumeras et Ugolini Buts :

Grenoble : 03.10 Théo Gueurif (ass Valentin Grossetete et Pontus Englund) ; 59.16 Aurelien Dair (ass Pontus Englund et Nicolas Deschamps)

Rouen : ; 16.08 Chase Gresock (ass Simon Lafrance et Gutav Bouramman) ; 28.01 Dylan Yeo (ass James Phelan et Gutav Bouramman) ; 35.28 Chase Gresock (ass Simon Lafrance et Gutav Bouramman) ; 39.00 Florian Chakiachvili (ass Anthony Rech) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Rouen



Lafrance s’échappe dès la première minute et constate que Pintaric est déjà bien dans son match. Les joueurs patinent vite, le ton est donné. Gueurif ouvre le score dès la 3e minute [1-0]. La colère monte coté Rouennais, puisqu’il y a une obstruction incontestable sur le gardien, les arbitres passent à l’engagement malgré la demande de vidéo du banc rouennais. Pas le temps de respirer que les grenoblois doublent la mise d’un lancer imparable de la bleue… refusé par le corps arbitral ! On dira que cela vaut compensation mais ce n’est pas la meilleure manière de commencer une rencontre, l’arbitrage français n’est toujours pas au niveau attendu. Le jeu continue sur la domination grenoblois qui maîtrise bien le palet avec une bonne construction du jeu et des passes précises qui leur permet d’aller à la cage se casser les dents sur une bonne défense et un bon gardien adverses. A mi tiers les Dragons ne se sont pas encore montré vraiment offensifs. Holway teste à son tour Pintaric suite à une jolie contre attaque à 3 contre 2 alors que les occasions sans succèsz se multiplient pour les BDL. Les 5 dernières minutes sont à l’actif des seinomarins par Simonson qui lance au-dessus, puis Lafrance qui échoue une seconde fois devant le portier. Grenoble perd le palet en zone offensive, Gresock s’échappe et égalise [1-1]. Grenoble tente de revenir avant la sirène mais ne trouve pas la faille et doit malgré sa domination se contenter de ce score.



Engagements : 11-9 Grenoble

Tirs : 12-8 Grenoble.



photo: Jean-Christophe Salomé



Rouen revient avec le vent en poupe à l’image d’un Lafrance très mobile qui distribue le jeu. Pintaric tient la porte bien fermée devant les lancers de Chakiachvili puis Yeo avant un double arrêt face à Colomban. Grenoble a du mal à accéder en zone offensive et n’a toujours pas lancer après 5 minutes. Le seul arrêt de Carruth est sur son défenseur Yeo qui dévie malencontreusement le palet sur lui. Yeo se charge de donner ensuite l’avantage aux siens d’un tir chirurgicale en pleine lucarne [1-2]. Les locaux se font marcher dessus, Pintaric sauve à nouveau face à Colomban et peuvent souffler grace à un premier jeu de puissance qu’ils ne fructifient pas. Au complet Roy voit son lancer dévié par la mitaine de Pintaric. Les rouennais plus rapides récupèrent le palet, Gresock bien servi s’offre un doublé [1-3]. Les Dragons maintiennent la pression et poussent les grenoblois à la faute avec une 2+2 pour finir le tiers en supériorité. Il ne faut pas longtemps à Chakiachvili pour pousser le palet au fond de la cage dans une défense grenoblois complètement passive sur le coup [1-4]. Un tiers à oublier pour Grenoble qui voit Rouen monter en puissance et prendre logiquement le large.



Engagements : 12-7 Grenoble

Tirs : 11-7 Rouen



photo : Delphine Verdonnet



Il reste encore une minute de jeu de puissance pour enfoncer le clou mais les Grenoblois tiennent. La maîtrise du jeu est toujours jaune et noire, Pintaric doit s’imposer à plusieurs reprises. Les grenoblois sont incapables de mettre en route leur jeu rapide et précis qu’ils ont montré dans le premier quart d’heure. Leur jeu collectif n’y est plus et les tentatives individuelles sont vouées à l’échec faisant les affaires des Normands qui, malgré quelques imprécisions restent maîtres du glaçon isérois. Bachelet est le premier à solliciter Carruth après 8 minutes dans ce derniers tiers ! Peu après une supériorité numérique est la bienvenue pour les locaux qui ne peuvent malheureusement pas l’exploiter malgré un tir de Dair qui touche l’équerre. Gresock, fort justement élu joueur du match, n’est pas loin su coup du chapeau mais Pintaric dit non. Rouen hérite d’un dernier jeu de puissance suite à une explication entre les casques d’or mais est dans la gestion du score et laisse tourner le chrono. Malgré 3 buts de retard Pintaric quitte sa cage à 1’20’’ du terme. Un jeu à 6 joueurs de champs plus pour l’entrainement que pour revenir au score. Les grenoblois font bien circuler le palet et Dair décalé lance sur réception ne laissant qucune chance à Carruth [2-4].



Engagements : 10-8 Grenoble

Tirs : 6-5 Rouen





Les Dragons ont eu du mal à se mettre en ordre de marche puis ont livré une prestation de belle facture. Ils se sont montrés solides en défense et efficaces en attaque restant très disciplinés avec seulement 2 punitions. Ils consolident une deuxième place sur le podium.



Grenoble n’a pas su maintenir tout le match son niveau de jeu dès quinze premières minutes. Une fois encore le deuxième tiers a été catastrophique, mais d’habitude le réveil à lieu dans le dernier vingt… sauf ce soir. La trêve va faire du bien aux BDL, sûrement un peu à bout de souffle avec les belles prestations de CHL. D’ailleurs c’est justement un match de CHL qui les attend à la reprise avec la réception du Frölunda Götborg, une des meilleurs équipes européennes.



photo : Delphine Verdonnet







