Hockey sur glace - Ligue Magnus : 14ème journée : Nice vs Grenoble 1 - 4 (1-2 0-0 0-2) Le 26/10/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Grenoble ] La marche était trop haute Face à une formation grenobloise toujours redoutable, les Aigles de Nice ont livré une prestation courageuse mais se sont finalement inclinés sur le score de 4-1. Malgré une entame difficile, les Niçois ont montré de la combativité et de la solidité défensive, notamment grâce à un Alexis Shank inspiré dans les buts. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 27/10/2025 à 17:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1178 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Rauline assistés de Mme Cheyroux et de M. Aumeras Buts :

Nice : ; 10.12 Jordan Mugnier (ass Colin Morillon et Loïc Coulaud)

Grenoble : 03.59 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexis Binner) ; 09.18 Nicolas Deschamps (ass Axel Prissaint et Pierre Crinon) ; 42.07 Fredric Weigel (ass Nicolas Deschamps et Juho Rautanen) ; 59.42 Sacha Treille (ass Alexis Binner et Juho Rautanen) Pénalités 6 minutes contre Nice 4 minutes contre Grenoble Un début de match compliqué



Les locaux sont rapidement surpris par une équipe des Brûleurs de Loups bien en place et réaliste. François Beauchemin ouvre le score dès la 3e minute d’un tir précis (0-1).



Portés par leur élan, les Grenoblois continuent de presser et doublent la mise à la 9e minute par Nicolas Deschamps, auteur d’une déviation gagnante sur une passe d’Axel Prissaint (0-2).



Photographe : © Patrick Giaume (archives)

Les Aigles réagissent immédiatement. Profitant d’un moment d’inattention dans la défense iséroise, ils trouvent la faille et réduisent l’écart à la 10e minute, relançant la partie et le public de Jean-Bouin (1-2).



La fin du premier tiers voit Grenoble poursuivre ses offensives, mais Shank veille. Le portier niçois détourne notamment une tentative dangereuse de Sacha Treille à bout portant, maintenant les siens dans le match.

Un deuxième tiers fermé mais disputé

Nice débute la deuxième période en infériorité numérique, mais parvient à contenir les attaques grenobloises avec rigueur. Le rythme retombe ensuite, haché par de nombreuses interruptions.



Les visiteurs se créent la première grosse occasion à la 32e minute, mais le tir de Boivin ne trouve pas le cadre. Les Aigles répondent dans les dernières minutes du tiers : Johansson se procure une belle opportunité, repoussée in extremis par Matija Pintaric, impérial devant sa cage.



En fin de période, une pénalité contre Rommel offre un nouveau powerplay à Grenoble. Malgré une pression accrue, Shank et sa défense tiennent bon et préservent l’espoir avant l’ultime acte.

Un dernier tiers où Nice n’a rien lâché

Weigel profite d’un service précis de Deschamps depuis l’arrière du but pour redonner deux longueurs d’avance aux Brûleurs de Loups (1-3).



Photographe : © Bruno Gouvazé (archives)

Malgré ce coup dur, les Niçois ne renoncent pas. Shank multiplie les arrêts décisifs, tandis que ses coéquipiers poussent en fin de match. Rommel se procure une belle occasion en break à deux minutes du terme, mais Pintaric ferme la porte.



En toute fin de rencontre, Nice tente le tout pour le tout avec un powerplay à six contre quatre. L’initiative est audacieuse, mais Binner intercepte le palet et permet à Treille de sceller le score dans la cage vide (1-4).

