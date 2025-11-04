Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Bordeaux vs Marseille
5
-
2
(1-1 2-1 2-0)
Le 11/11/2025
Mériadeck de Bordeaux
[
Bordeaux
]
[
Marseille
]
Bordeaux confirme son retour en forme
Reportage PHOTOS et VIDEO sur la 15ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer, à domicile, face aux Spartiates de Marseille.
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo
Photographes © Laurent Robert & © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 12/11/2025 à 11:30
FICHE TECHNIQUE
3500 spectateurs
Arbitres
:
MM. Garbay et Rohwedder assistés de MM. Damongeot et Haspot
Buts
:
Bordeaux :
; 15.11 Craig Puffer (ass Kaylian Leborgne et Ulysse Tournier) ; 20.22 Kaylian Leborgne (ass Maxim Lamarche et Baptiste Bruche) ; 32.15 Quentin Tomasino (ass Maxim Lamarche et Kévin Dusseau) ; 42.56 Kévin Dusseau (ass Loïk Poudrier) ; 59.05 Kaylian Leborgne (ass Kévin Dusseau et Baptiste Bruche)
Marseille :
02.27 Elias Ruusu (ass Fabien Colotti et Brett Thompson) ; 33.54 Paul Joubert (ass Kim Stromberg)
Pénalités
4 minutes contre Bordeaux
4 minutes contre Marseille
45 PHOTOS
Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Laurent Robert
Photographe © Laurent Robert
42 PHOTOS
Photographe : © Stéphanie Prévot
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Stéphanie Prévot
Photographe © Stéphanie Prévot
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
