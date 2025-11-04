Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Bordeaux vs Marseille

5 - 2 (1-1 2-1 2-0) Le 11/11/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Marseille ]

Bordeaux confirme son retour en forme

Reportage PHOTOS et VIDEO sur la 15ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer, à domicile, face aux Spartiates de Marseille.

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographes © Laurent Robert & © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 12/11/2025 à 11:30

FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Rohwedder assistés de MM. Damongeot et Haspot Buts :

Bordeaux : ; 15.11 Craig Puffer (ass Kaylian Leborgne et Ulysse Tournier) ; 20.22 Kaylian Leborgne (ass Maxim Lamarche et Baptiste Bruche) ; 32.15 Quentin Tomasino (ass Maxim Lamarche et Kévin Dusseau) ; 42.56 Kévin Dusseau (ass Loïk Poudrier) ; 59.05 Kaylian Leborgne (ass Kévin Dusseau et Baptiste Bruche)

Marseille : 02.27 Elias Ruusu (ass Fabien Colotti et Brett Thompson) ; 33.54 Paul Joubert (ass Kim Stromberg) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 4 minutes contre Marseille





