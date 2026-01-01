Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 4 - 5 (2-1 1-2 1-1 0-1) Après prolongation Le 11/01/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Grenoble, médiocre, s’incline devant Cergy En match en retard de la 15e journée cet après midi à Pôle Sud, les grenoblois à la course pour se rapprocher de la première place accueillent les Jokers en lutte au fin fond du classement. On notera ce soir la présence de représentants parisiens de Radio Canada, venus sur Grenoble suite aux exploits de Texier avec les Canadiens de Montréal en NHL. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 11/01/2026 à 22:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo J et Barcelo G. assistés de MM. Ugolini et Tchekachev Buts :

Grenoble : 06.55 Guillaume Leclerc (ass Matias Bachelet et Pierre Crinon) ; 19.35 Matias Bachelet (ass Valentin Grossetete et Andrius Kulbis Marino) ; 37.15 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 43.02 Valentin Grossetete (ass Matias Bachelet et Guillaume Leclerc)

Cergy-Pontoise : ; 15.58 Phileas Perrenoud (ass Filip Bratt et Oscar Gustafsson) ; 29.41 Bobby MacIntyre (ass Ben Sokay) ; 31.51 Matthew Philip (ass Patrick Coulombe) ; 44.20 Louis Petit (ass Phileas Perrenoud) ; 64.10 Filip Bratt Pénalités 10 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Cergy-Pontoise



Le début est timide pour les 2 protagonistes, il faut attendre 2 minutes pour voir une première occasion, le lancer de Dair est bien bloqué par Richard. Cergy perturbe fortement les sorties de zone de leurs hôtes mais ne récupère pas pour autant le palet pour se montrer dangereux. Seul Petit s’offre un lancer bien capté de la mitaine par Stepanek. Leclerc s’offre un petit numéro au travers de la défense et nettoie joliment la lucarne [1-0]. Peu de temps après Boivin se retrouve seul face au portier mais rate l’immanquable. Malgré un contrôle du palet à l’initiative des BDL, Bratt n’est pas loin de l’égalisation mais Stepanek lance la botte à temps. Passée la mi-tiers les locaux tombent dans leurs travers et offrent à Cergy une double supériorité non concrétisée contre 3. Les Jokers continuent de pousser contre 4 grenoblois Perrenoud égalise sur son lancer qui semble rebondir [1-1]. Cergy est lancé, Sokay se présente à nouveau face au portier isérois qui ne laisse pas de rebond. Bachelet, très en forme actuellement se présente seul devant Richard qui dévie le palet dans le haut de sa cage [2-1].



Engagements : 8-7 Grenoble

Tirs : 9-8 Grenoble.



photo : Delphine Verdonnet



Suite à une échauffourée après la sirène, Mallet et Macintyre commence le deuxième acte sur le banc des pénalités. Sur une première action anodine, Stepanek a faillit se faire surprendre. Il doit ensuite s’imposer face à Sokay puis Pardo. En 5 minutes les locaux n’ont toujours pas tiré et se montrent très poussifs. Crinon rate un palet à la bleue, Sokay par en contre avec Macintyre qui conclu [2-2]. A mi match les BDL obtiennent leur premier jeu de puissance mais cela ne les réveille pas pour autant. Pire, en infériorité, Philip intercepte le palet et par tromper Stepanek tout aussi endormi que ses attaquants [2-3]. En difficulté dans tous les domaines, Grenoble parvient cependant à revenir au score. Beauchemin s’y prend à 2 fois pour finalement faire trembler le filet à mi distance [3-3]. En fin de tiers, Stepanek se sort miraculeusement d’un nouveau cafouillage devant sa cage. Poussifs, maladroits et sans inspiration, les grenoblois laissent Cergy y croire.



Engagements : 8-7 Grenoble

Tirs : 7-7

photo: Jean-Christophe Salomé

Le troisième tiers commence mieux pour les grenoblois qui ont du se faire brasser au vestiaire. Mallet n’a pourtant pas de réussite sur sa tentative. Tout le contraire de Bachelet qui profite d’un rebond sur le lancer de Grossetête, et d’un cafouillage devant la cage, pour pousser le palet derrière la ligne [4-3]. Avantage de courte durée puisque Kulbis-Marino perd le palet à la bleue Perrenoud s’en empare et sert Petit qui ne laisse aucune chance à Stepanek [4-4]. Grenoble tente de mettre un peu de rythme et s’installe en zone offensive sans pour autant créer un réel danger dans la défense des Jokers bien en place. Finalement Grenoble retombe à nouveau dans ses travers et offre encore des jeux de puissances à Cergy qui n’en profite pas. Seule la ligne Bachelet-Grossetête-Leclerc semble dans son match mais cela ne suffit pas à donner l’avantage aux siens. Macintyre décidément très en vue ce soir n’est pas loin d’offrir la victoire aux Jokers mais Stepanek s’impose laissant ainsi la sirène retentir sur ce score de parité.



Engagements : 10-8 Grenoble

Tirs : 13-7 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Les locaux lancent bizarrement leur prolongation à 3 contre 3 sans défenseur. Ils se font contrer de suite mais Stepanek s’impose. Après de trop timides tentatives grenobloises, Les Cergy-Pontains se présentent à 3 devant Stepanek qui s’en sort une fois de plus, Sokay se la jouant personnel. Finalement Bratt offre la victoire aux Jokers à une minute de la fin [4-5].



Engagements : 2-1 Grenoble

Tirs : 4-3 Cergy



Les grenoblois n’ont vraiment pas brillé ce soir, très loin de leur niveau, c’est le jour et la nuit avec le match de vendredi. Avec des lacunes et des absences dans tous les domaines du jeu, ils ont laissé les Jokers prendre confiance et peuvent s’estimer heureux d’avoir glaner ce petit point. Cergy n’était peut-être pas venu là pour remporter le match mais l’a joué sérieusement et mérite largement cette victoire. Vendredi prochain on prend les mêmes et on recommence, enfin avec un niveau de jeu plus convaincant si possible. Entre temps il ne faudra pas tomber mardi face à Nice.

photo: Jean-Christophe Salomé







