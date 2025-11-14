Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Cergy-Pontoise vs Briançon 3 - 2 (0-2 1-0 1-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 14/11/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Briançon ] Cergy arrache enfin la victoire ! Pour leur match de reprise après la trêve internationale, les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient les Diables rouges de Briançon. Les deux équipes, déjà légèrement distancées au championnat, abordaient cette affiche de bas de tableau comme l’opportunité de se relancer face à un concurrent direct. La rencontre s’annonçait serrée mais les briançonnais pensaient avoir fait le plus dur en menant rapidement de 2 buts avant de se faire rejoindre et de finalement laisser échapper la victoire lors de la séance de tirs de barrage. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 16/11/2025 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2378 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Furet assistés de MM. Cady et Mercier-Landry Buts :

Cergy-Pontoise : ; 33.29 Vincent Melin (ass Sayam Limtong et Sébastian Ylonen) ; 53.16 Patrick Coulombe (ass Sayam Limtong et Jarrett Lee) ; 65.00 Ben Sokay

Briançon : 04.29 Chrystopher Collin (ass Adrien Bisson et Hugo Cal) ; 12.48 Norbert Abramov (ass Aurélien Chausserie-Laprée et Mathis Despatie) Pénalités 61 minutes dont 5 à Bratt et 5+20 à Addamo et Gustasson contre Cergy-Pontoise 11 minutes dont 5 à Persson contre Briançon



Globalement dominateurs, les Diables rouges enfoncent logiquement les Jokers



La rencontre entre les deux dernières équipes du championnat commence, de part et d’autre, avec application mais sur un rythme loin d’être effréné. Les Jokers, lanterne rouge, englués en fin de classement et traversant une période de disette sans précédent (11 défaites consécutives) veulent pourtant se relancer face à l’avant dernier du championnat qu’ils ambitionnent, en cas de victoire dans le temps réglementaire, de rejoindre en termes de points. Les Diables rouges, quant à eux, veulent distancer leurs hôtes du soir, et recoller un peu au classement. Même si Briançon enchaine aussi les revers (3 défaites consécutives), l’objectif est clair, rééditer la performance de la première des 4 confrontations prévues en saison régulière (victoire 1-0 lors de la réception de Cergy).



Les Jokers tirent les premiers par Jakub Müller mais Griffen Outhouse, le gardien canadien des Diables rouges, ne s’en laisse pas conter et les hauts-alpins prennent de toute façon le match par le bon bout en étant bien en place. Assez rapidement ils se créent de premières occasions et contiennent bien des franciliens dont les sorties de zone sont contrariées. Sebastian Ylönen, le portier des verts, ne tarde donc pas lui non plus à faire les premiers arrêts. Les cergypontains, pleins de bonne volonté, tentent bien de faire la loi à la maison mais n’y parviennent pas. Ils s’en remettent à leurs défenseurs pour lancer de loin comme Nikita Shalei mais le portier blanc ne laisse pas le moindre rebond exploitable.



Photographe © Olivier Bénard

Du coup, sur une entrée en zone en solitaire à la pointe, Jake Stella, perd le disque au terme de son slalom et est sanctionné pour avoir retenu un défenseur haut-alpin en essayant de le regagner (03.59). Il n’a donc pas fallu attendre longtemps pour voir les Jokers, avec cette faute plutôt évitable, offrir aux Diables rouges une belle opportunité de briser l’égalité. Si elles n’affichent pas des statistiques ébouriffantes, les unités spéciales respectives vont devoir s’expliquer. Ainsi le powerplay briançonnais (le 10ème de la ligue avec 11.90% de conversion) fait le siège de la boite défensive cergypontaine dont le jeu en boxplay, plutôt correct depuis le début de saison (le 6ème de la ligue avec 81.25% de pénalités tuées), lui a permis de ne pas prendre trop de valises. Les Diables rouges démentent les statistiques du moment et il ne leur faut que 30 secondes d’avantage numérique pour trouver la faille. Sur un beau mouvement où Hugo Cal permet à Adrien Bisson de tenter sa chance, Ylönen repousse mais vers Chrystopher Collin, le top scorer briançonnais, qui lui glisse instantanément le puck entre les bottes (0-1, 04.29). Ce n’est pas le début de match rêvé pour les cergypontains.



Les franciliens ne baissent cependant pas les bras et tentent de pousser mais c’est souvent approximatif face à des briançonnais bien compacts. Ils s’exposent donc aux sorties de zone plutôt propres de leurs adversaires. Ce qui devait arriver se produit. Sur une action partie de la gauche où Louis Petit manque la reprise mais où le palet profite quand même à Filip Bratt qui contraint Outhouse à un beau sauvetage de la jambière, le contre briançonnais est chirurgical. Mathis Despatie et surtout Aurélien Chausserie-Laprée remontent le puck pour lancer en plein slot, dans le dos des défenseurs, Norbert Abramov. L’ancien pensionnaire de la maison verte crucifie Ylönen (0-2, 12.48). Briançon creuse le trou et ce n’est pas volé.



La construction du jeu des Jokers est décevante et les déchets techniques n’arrangent pas, malgré une évidente bonne volonté. Pourtant Cergy se procure néanmoins quelques occasions, notamment par Phileas Perrenoud, mais Outhouse joue dans un fauteuil. De leur côté les Diables rouges continuent à jouer les mouches du coche et sont même à un rien d’enfoncer encore plus leurs adversaires. Sur un beau mouvement Kyle Pouncy oblige Ylönen à repousser et Bisson qui a récupéré le caoutchouc voit sa tentative fracasser le poteau. (13.40).



A la pause les visiteurs ont le match en main.



15 pour Briançon

Vincent Melin montre la voie pour Cergy



A la reprise les Jokers essaient de prendre le jeu à leur compte mais des scories dans le dernier geste les empêchent de conclure, comme sur l’échappée de Ben Sokay dont la remise plein axe sur Oscar Gustafsson finit dans les patins du suédois. Les Diables rouges vendangent aussi une occasion par Cal complètement seul entre les cercles qui hérite d’un palet inattendu mais ne cadre pas (22.50).



Au fil des minutes le jeu des franciliens s’effiloche et les hauts-alpins provoquent des situations très chaudes sur la cage de Ylönen. Dans cette domination briançonnaise, suite à un revirement, les verts partent en contre et Despatie fait trébucher Petit (31.25). N’y arrivant pas à 5 contre 5, les cergypontains, à la faveur de cette pénalité, vont-ils enfin ouvrir leur compteur grâce à leur jeu de puissance (le 8ème de la ligue avec 19.35% de conversion), ou au contraire le jeu en boxplay haut-alpin (le 10ème de la ligue avec 78.95% de pénalités tuées) va-t-il leur tenir tête ?



Photographe © Olivier Bénard

Les Jokers démarrent en trombe le powerplay, obligeant Outhouse à multiplier les arrêts mais rien ne passe jusqu’au coup de coude de Valère Vrielynck sur Matt Philip (32.36). En double désavantage numérique, Outhouse fait toujours le show et retarde l’échéance sous la mitraille. Il finit néanmoins par craquer sur une action repartie du gardien adverse qui sert Vincent Melin lequel prend appui sur Sayam Limtong qui lui remet. Le défenseur cergypontain n’est pas attaqué par le bloc adverse qui lui laisse le temps de tranquillement prendre l’axe but et d’ajuster le portier blanc (1-2, 33.29). Briançon à 4 contre 5, et surtout, Outhouse, ne s’affole cependant pas et ne craque pas sous la pression lors du reliquat de la seconde pénalité.



Une fois à nouveau au complet, les Diables rouges, plus précis dans leurs transitions, se montrent à nouveau dangereux, notamment par Fredrik Stromgren. Puis c’est au tour de Melin de filer sur le banc des punis pour avoir fait trébucher Pouncy (35.46). Le jeu en boxplay cergypontain est efficace et, mis à part un gros arrêt sur un tir de Abramov, Ylönen est relativement tranquille. Les Jokers réussissent le penalty kill et pensent avoir fait le plus dur mais sur la sortie de prison de leur défenseur qui n’a pas encore pu se replacer, Briançon qui contrôle toujours le palet est à un rien de les doucher quand Chase Dubois trouve le poteau.



Les Jokers ont eu chaud et en toute fin de tiers William Persson et Filip Bratt se bagarrent (39.41). Ils écopent chacun de 5 minutes et manqueront le premier quart du dernier vingt.



10 pour Briançon

Pat Coulombe arrache l’égalisation



Le dernier tiers commence sur des bases similaires, les Jokers poussent et mettent du cœur pour égaliser mais leur imprécision parfois et la vigilance de Outhouse souvent ne leur permet pas d’y parvenir. Les Diables rouges de leur côté sont toujours bien en place et dangereux à chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Le KO est palpable car ils semblent être en mesure de tuer le match. A l’approche de la mi-période ils obtiennent même une grosse opportunité pour le faire quand Antoine Addamo, lors d’une action offensive, charge avec trop d’envie Chahsserie-Laprée contre la balustrade. La sentence tombe pour le jeune attaquant, 5 minutes + 20 minutes pour projection contre la bande (49.20). Le match est donc fini pour lui.



Photographe © Olivier Bénard

La pénalité tombe au plus mal car, outre le fait que Arthur Hostein doive aller purger la substitution en prison, les Briançonnais vont disposer de 5 minutes incompressibles d’avantage numérique. Malheureusement pour eux, les hauts-alpins n’en profitent pas car non seulement la boite verte fait face mais, suite à une récupération de palet, Colin Delatour part en contre et s’infiltre entre les défenseurs avant que Despatie ne l’accroche (51.45). Même si Collin oblige Ylönen à un bel arrêt, ce sont les jokers qui profitent du jeu à 4 contre 4. Sur une belle action et un premier arrêt de Outhouse, Limtong parvient à mettre en retrait à son capitaine qui, de près, converti l’offrande (2-2, 53.16). Avec cette égalisation de Patrick Coulombe c’est encore un défenseur qui fait filoche du côté des verts.



Les deux équipes se rendent alors coup pour coup avant que les Jokers, galvanisés par ce scénario, ne finissent de plus en plus forts. Les briançonnais plient sans rompre et retrouvent le sourire quand, à une poignée de secondes de la sirène, Jarrett Lee commet un cinglage inutile sur Abramov derrière le but adverse (60.00). Les 2 premières minutes de l’over-time seront jouées en avantage numérique par les Diables rouges.



9 pour Briançon

Over-time : La défense héroïque de Cergy



A 3 contre 4 les Jokers déploient les barbelés et Ylönen sort quelques arrêts pour tuer la pénalité. Briançon a laissé passer sa chance mais ce n’est pas la dernière. Sur l’action suivante, Gustafsson, sur la droite, déborde et tente sa chance qui est repoussée par Outhouse mais, dans son élan, l’attaquant suédois va percuter le portier. Les officiels estiment certainement qu’il aurait dû modifier sa trajectoire car il est puni pour obstruction sur le gardien et, ayant écopé lui aussi de 5 minutes + 20 minutes, file tout droit au vestiaire (62.21). L’horizon s’obscurcie sérieusement à nouveau pour les cergypontains qui vont finir encore en désavantage numérique. A. Hostein retourne purger la substitution en prison.



La fin de match est étouffante pour le public cergyssois. Briançon fait le siège de la cage et Ylönen multiplie les arrêts dont un, décisif, à 46 secondes du terme sur une tentative de Persson face à une cage qui lui semblait ouverte. La botte du gardien fait la différence et dans la douleur Cergy arrache la séance de tirs de barrage.



Nombre de tirs cadrés : 1 pour Cergy

9 pour Briançon

Tirs au but : but gagnant pour Ben Sokay



Les Jokers s’imposent (2-1) dans la séance.

Tireurs de Briançon Résultats Tireurs de Cergy Résultats Norbert Abramov Tentative réussie Matthew Philip Tentative manquée Joran Reynaud Tentative manquée Philéas Perrenoud Tentative réussie Chrystopher Collin Tentative manquée Benjamin Sokay Tentative réussie Sasha Djigaouri Tentative manquée Jake Stella Tentative manquée Chase Dubois Tentative manquée



Photographe © Olivier Bénard



Meilleurs joueurs du match :



Chrystopher Collin pour les Diables rouges



Sebastian Ylönen pour les Jokers



Voilà une victoire qui fait du bien aux Jokers qui brisent enfin la spirale infernale de la défaite. Même s’ils n’empochent que 2 points, c’est toujours bon pour le moral et cela récompense aussi leur abnégation et leur travail bien que, compte tenu de la tournure du match, ils s’en tirent plutôt bien. Une énorme semaine les attend désormais avec 3 gros matchs en 5 jours (déplacement chez les Aigles de Nice mercredi, réception des redoutables Dragons de Rouen vendredi et réception des solides Spartiates de Marseille dimanche). Espérons pour eux que cette victoire leur donnera de la confiance et que leur nouvelle recrue, le canadien Bobby MacIntyre, sera qualifié pour venir les épauler dans leur opération de redressement.



Pour les Diables rouges il y a de quoi être déçu car la victoire leur tendait les bras. Ils ne repartent pas totalement bredouilles car ils ramèrent toutefois un point qui pourra s’avérer précieux en fin de saison. Dans l’immédiat une belle semaine s’annonce également pour eux (réception des Spartiates mardi, déplacement pour leur derby chez les Rapaces de Gap puis réception du Hormadi de Anglet).



Vidéo MAGNUS.TV



Vidéo MAGNUS.TV

VIDEO réalisée par pour les Diables rouges pour les Jokers qui brisent enfin la spirale infernale de la défaite. Même s'ils n'empochent que 2 points, c'est toujours bon pour le moral et cela récompense aussi leur abnégation et leur travail bien que, compte tenu de la tournure du match, ils s'en tirent plutôt bien. Une énorme semaine les attend désormais avec 3 gros matchs en 5 jours (déplacement chez les Aigles de Nice mercredi, réception des redoutables Dragons de Rouen vendredi et réception des solides Spartiates de Marseille dimanche). Espérons pour eux que cette victoire leur donnera de la confiance et que leur nouvelle recrue, le canadien Bobby MacIntyre, sera qualifié pour venir les épauler dans leur opération de redressement. il y a de quoi être déçu car la victoire leur tendait les bras. Ils ne repartent pas totalement bredouilles car ils ramèrent toutefois un point qui pourra s'avérer précieux en fin de saison. Dans l'immédiat une belle semaine s'annonce également pour eux (réception des Spartiates mardi, déplacement pour leur derby chez les Rapaces de Gap puis réception du Hormadi de Anglet). © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







