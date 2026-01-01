Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Grenoble vs Gap 4 - 5 (1-0 1-3 2-2) Le 22/02/2026 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Gap ] Les solides Gapençais s’offrent Grenoble Grenoble n’a pas très bien repris après la trêve en s’inclinant à Rouen avec encore 3 buts en 5 minutes mais cette fois alors qu’il menait ! La réception de Gap ce soir est l’occasion de se remettre dans le bain face à son public. Mais attention à Gap qui est en quête de points et voudra laver l’affront de la précédente visite. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 22/02/2026 à 22:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Laboulais et Metais assistés de MM. Robert et Mercier-Landry Buts :

Grenoble : 13.39 Guillaume Leclerc (ass Nicolas Deschamps et Aurelien Dair) ; 34.38 Axel Prissaint (ass Valentin Grossetete et Fredric Weigel) ; 41.53 Guillaume Leclerc (ass Matias Bachelet et Pontus Englund) ; 54.25 Guillaume Leclerc (ass Aurelien Dair et Adel Koudri)

Gap : ; 21.11 Bohdan Panasenko ; 29.01 Teemu Pulkkinen (ass Chad Langlais et Dimitri Mikrogiannakis) ; 33.43 Paul Siraudin (ass Chad Langlais et Ryan Gagnon) ; 50.57 Dimitri Thillet (ass Raphaël Chauvel et Paul Cerda) ; 52.40 Chad Langlais (ass Raphaël Chauvel et Maxime Orlov) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 14 minutes contre Gap



photo: Jean-Christophe Salomé Beauchemin sonne très vite la charge et son lancer trouve l’épaule de Richard. Gap a du mal à se saisir du palet, un joli travail de Treille derrière la cage lui permet de centrer en retrait sur Dair dans le slot mais là aussi le portier s’impose. Gap commet une faute lors de sa première incursion en zone offensive mais le jeu de puissance grenoblois est loin d’être convaincant. Au complet Stepanek sort son premier arrêt face à Chauvel puis enchaîne face à Pulkinen. Le jeu s’équilibre, Grenoble n’est pas en mesure de faire la différence. Cependant Gap part à nouveau à la faute. En supériorité Leclerc dévie le lancer de Deschamps pour ouvrir le score [1-0]. Peu après Leclerc s’offre un contre mais le retour de Ten Braak l’empêche d’aller au bout. La ligne Grossetête-Karlsson-Weigel montre de jolies choses mais ne trouve pas le chemin des filets. En fin de tiers Richard fait une superbe parade sur le tir d’Englund parfaitement servit par Boivin.

photo: Jean-Christophe Salomé

Dès le retour des vestiaires Panasenko part en contre mais se fait faucher. Il se fait justice lui même en réussissant à tromper Stepanek sur le tir de pénalité qui lu a été fort justement accordé [1-1]. Cette égalisation dynamise Gap qui ne parvient pas encore à profiter des erreurs grenobloises notamment en défense. Le palet semble toujours revenir dans les crosses des rapaces dont la pression est de plus en plus haute pour perturber leurs hôtes. Le lancer de Pulkinen est freiné par Stepanek et s’arrête avant la ligne mais le portier déséquilibré par les joueurs le pousse au fond de sa cage [1-2]. Kulbis-Marino tente d’égaliser mais voit la mitaine de Richard se saisir de la rondelle alors que Boivin pense avoir marqué en contre après un joli dribble du portier mais son but est refusé pour hors-jeu. Gap s’offre un 3 contre 1 mais Cruchandeau la joue perso et échoue sur Stepanek. Sur le contre suivant Siraudin nettoie la lucarne du gardien qui n’y peut rien [1-3]. Grenoble est touché mais pas encore coulé car Prissaint nettoie à son tour la lucarne adverse [2-3]. Sur l’action Treille a été blessé et le tiers se termine en supériorité pour les locaux qui n’en profitent pas.

photo: Jean-Christophe Salomé

Il reste 21’’ de supériorité en ce début de dernier tiers pour Grenoble qui obtient un double supériorité de 9’’ mais le jeu de puissance n’est pas au mieux. Leclerc hérite du palet et vise la lucarne pour l’égalisation [3-3]. Gap s’en remet très vite, Panasenko essaye à nouveau de tromper Stepanek qui dit non. Treille perd le palet à la bleue, Chauvel lance Thillet qui trompe Stepanek [3-4]. A nouveau en zone offensive, Grenoble se fait prendre en contre par Panasenko, Stepanek fait l’arrêt mais Takkunen est le premier sur le palet qu’il pousse au fond [3-5]. Leclerc, clairement le meilleur grenoblois ce soir, après un gros travail derrière la cage centre en retrait sur Dair qui lance sur réception sur un Richard vigilent. Mais sur l’engagement suivant gagné par Dair, Leclerc s’offre un tripplé [4-5]. Grenoble semble se rebeller, Beauchemin s’échappe mais un excellent retour défensif de Takkunen l’empêche de tirer. A 2 minutes du terme Stepanek déserte sa cage pour permettre à un sixième joueur de champ de monter sur le glaçon. La défense des Rapaces est bien en place et tient bon, elle dégage le palet et en 2 contre 1 enfonce le clou en cage vide. Le but est bizarrement refusé pour un retard de jeu et les gapençais finissent en infériorité mais tiennent une victoire bien méritée.



Les grenoblois n’ont pas su imposer leur jeu et se sont emmêlé les patins. Ils ont manqué de créativité et de jeu collectif se faisant prendre par Gap qui a très vite senti l’opportunité de faire un grand coup ce soir. Les rapaces se sont montrés très solidaires en défense et ont réussi à porter le palet à l’avant profitant de la fragilité de leurs hôtes pour scorer 5 fois malgré un nombre de tirs restreint. Rien ne va plus dans le jeu grenoblois qui est loin mais alors très loin du niveau proposé en début de saison et en CHL, on est à même de se demander si l’objectif de la finale est atteignable. Il faudra dès mardi montrer un autre visage face à Briançon, une équipe capable de battre Rouen 2 fois !

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







