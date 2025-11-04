Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Grenoble vs Amiens 6 - 2 (3-0 3-0 0-2) Le 23/11/2025 Grenoble, Polesud [ Grenoble ] [ Amiens ] Amiens prend l’eau à Pôle Sud Les BDL se sont imposés sur la glace du Frolunda Göteborg mardi dernier, mais cela n’a pas suffit pour se qualifier, l’exploit reste cependant remarquable. Dans leur lancée ils se sont imposé à Anglet vendredi et reçoivent ce soir Amiens. La course aux points est en route car les co-leaders rouennais et angevins ont pris 11 points d’avance (avec 1 match supplémentaire). Les Gothiques bataillent de leur coté pour entrer dans le top 8 alors qu’ils enchainent 5 défaites de rang ; la rencontre de ce soir s’annonce tendue. Grenoble, Polesud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 23/11/2025 à 11:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Bernoussi assistés de MM. Margry et Ugolini Buts :

Grenoble : 12.21 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 17.30 Adel Koudri (ass Nicolas Deschamps et Sacha Treille) ; 19.54 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 22.34 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Nicolas Deschamps) ; 24.06 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 30.01 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Juho Rautanen)

Amiens : ; 43.45 William Lemay (ass Kristjan Cepon et Aleksandar Magovac) ; 59.31 Bastien Maia (ass Sean Richards et Felix Larose) Pénalités 11 minutes dont 5 à Grossetete contre Grenoble 11 minutes dont 5 à Cepon contre Amiens



photo: Delphine Verdonnet

Quelques aller-retours ponctuent ce début de rencontre sans trop de vitesse avec un jeu haché par plusieurs interceptions de part et d’autre. Le premier lancer est Amiénois sans danger pour Pintaric alors que Rautanen voit son missile bloqué sans rebond par Kozun. Après un contre infructueux, les Gothiques multiplient les dégagements interdits offrant une seconde chance à Rautanen de la bleue. Koudri à peine entré sur le glaçon lance au passage mais trouve Kozun sur le chemin. Les grenoblois convertissent enfin leur bonne présence offensive par Boivin qui pousse au fond de la cage le palet qui n’avait pas voulu passer la ligne [1-0]. Amiens veut réagir vite sur une action individuelle mais Pintaric dit non. Grenoble reste très offensif, Rautanen une fois encore de la bleue n’arrive pas à tromper Kozun. Koudri bien servi à mi-distance ne laisse aucune chance au gardien [2-0]. Boivin enfonce le clou dans la foulée suite à un très bon travail de ses compatriotes [3-0].



Grenoble prend le large dans ce tiers face à des amiénois dépassés et en manque d’inspiration.



Engagements : 12/11 Grenoble

Tirs : 13/5 Grenoble.



photo: Delphine Verdonnet



Fouquerel prend la place de Kozun dès l’entame du deuxième acte et est de suite mis à l’épreuve par Karlsson imité dès le changement de ligne par Canada Air Line. Mony force Pintaric à faire l’arrêt, Amiens semble enfin rentrer dans son match et propose quelques lancers bien maîtrisés par le portier local. Malheureusement pour eux Koudri est en grande forme et s’offre un doublé suite à un beau jeu à 3 avec Treille puis Deschamps [4-0]. Rautanen s’essaye encore sans succès alors que Boivin est une fois de plus à la conclusion du jeu rapide de Beauchemin et Mallet [5-0]. Le coach des Gothiques très en colère prend son temps-mort pour recadrer ses joueurs. Gilbert tente un lancer en angle fermé, réaction de courte durée puisque les visiteurs offrent la première pénalité du match. Mais le jeu de puissance grenoblois est inefficace. Au complet, la première ligne grenobloise est en ordre de marche pour le triplé de Boivin [6-0]. En contre Maia échoue face à Pintaric impérial. Prissaint remonte le palet et reçoit un coup de coude de Richard immédiatement signaler par le corps arbitral. Pourtant Crinon veut faire justice alors que Grossetête et Cepon tombent les gants. Les zébrés leur offrent quelques minutes de repos, sauf à Crinon bizarrement. Le second jeu de puissance grenoblois n’est toujours pas satisfaisant. On notera un second exploit personnel, mais le retour de la botte de Pintaric est plus rapide que la crosse de Bergeron. En fin de tiers, Grenoble un peu mieux installé en jeu de puissance ne trouve pas le chemin des filets tout comme Cepon qui échoue face à Pintaric.



Engagements : 13/10 Grenoble

Tirs : 14/10 Grenoble



photo : Delphine Verdonnet







Grenoble semble contrôler le match mais se fait contrer par Mony qui ajuste proprement Pintaric [6-1]. Les deux équipes s’offrent quelques présences en zones offensives, mais les lancers manquent pour espérer quoi que ce soit. Une faute offensive grenobloise permet aux Gothiques de jouer en supériorité mais n’arrive à rien non plus dans cette configuration. On sent les deux équipes vouloir en rester là, le rythme déjà pas bien élevé baisse encore. A 4 minutes du terme une crosse haute de Karlsson permet aux Gothiques de finir le match à un de plus. Ce sont cependant les grenoblois qui contrôlent le palet et s’offrent des occasions en infériorités. Pourtant un joli décalage initié par Larose et Richards permet à Maia de marquer en cage ouverte et clore cette soirée difficile pour eux [6-2].



Engagements : 11/8 Grenoble

Tirs : 7/6 Amiens







Un match à oublier pour les Gothiques qui n’ont jamais réussi à proposer du jeu, à construire ni à mettre un réel engagement. On note un très net manque d’organisation, les joueurs ne se trouvent pas. La saison risque d’être compliquée pour eux.

Les grenoblois continuent sur leur lancée, engrangent les buts et les points, ils sont maintenant à 8 longueurs du duo de tête. Il y a eu du relâchement dans le 3e tiers perdu finalement 0-2 alors que Leclerc n’est pas revenu sur la glace peut-être blessé (?).



photo : Delphine Verdonnet







