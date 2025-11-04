Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Amiens vs Briançon

3 - 2 (0-0 2-0 1-2) Le 28/11/2025 Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Briançon ]

Amiens retrouve la victoire !

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 20ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques, après 6 défaites de rang retrouver des couleurs en s'imposant 3 - 2 face aux Diables rouges.

Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Photographes © Nicolas Leleu - Video © Magnus.tv le 30/11/2025 à 16:05

FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Laboulais et Peyre assistés de MM. Maillard et Maudet Buts :

Amiens : 24.47 Bastien Maia (ass Sean Richards et Kieran Craig) ; 29.41 William Lemay (ass Antonin Plagnat et Sean Richards) ; 46.29 Kieran Craig (ass Justin Bergeron et Bastien Maia)

Briançon : ; 58.03 Chase Dubois (ass Fredrik Stromgren et Adrien Bisson) ; 58.37 Chase Dubois (ass William Persson et Kyle Pouncy) Pénalités 8 minutes contre Amiens 12 minutes contre Briançon





Réactions sur l'article