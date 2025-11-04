 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Amiens vs Briançon
3-2
(0-0 2-0 1-2)
Le 28/11/2025
Coliseum d'Amiens
Amiens retrouve la victoire !
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 20ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques, après 6 défaites de rang retrouver des couleurs en s'imposant 3 - 2 face aux Diables rouges.
 
Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Photographes © Nicolas Leleu - Video © Magnus.tv le 30/11/2025 à 16:05
FICHE TECHNIQUE

3220 spectateurs
Arbitres : MM. Laboulais et Peyre assistés de MM. Maillard et Maudet
Buts :
Amiens : 24.47 Bastien Maia (ass Sean Richards et Kieran Craig) ; 29.41 William Lemay (ass Antonin Plagnat et Sean Richards) ; 46.29 Kieran Craig (ass Justin Bergeron et Bastien Maia)
Briançon : ; 58.03 Chase Dubois (ass Fredrik Stromgren et Adrien Bisson) ; 58.37 Chase Dubois (ass William Persson et Kyle Pouncy)
Pénalités
8 minutes contre Amiens
