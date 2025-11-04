Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Amiens vs Briançon
3
-
2
(0-0 2-0 1-2)
Le 28/11/2025
Coliseum d'Amiens
[
Amiens
]
[
Briançon
]
Amiens retrouve la victoire !
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 20ème journée de la saison 2025-2026 qui a vue les Gothiques, après 6 défaites de rang retrouver des couleurs en s'imposant 3 - 2 face aux Diables rouges.
Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo
Photographes © Nicolas Leleu - Video © Magnus.tv le 30/11/2025 à 16:05
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
3220 spectateurs
Arbitres
:
MM. Laboulais et Peyre assistés de MM. Maillard et Maudet
Buts
:
Amiens :
24.47 Bastien Maia (ass Sean Richards et Kieran Craig) ; 29.41 William Lemay (ass Antonin Plagnat et Sean Richards) ; 46.29 Kieran Craig (ass Justin Bergeron et Bastien Maia)
Briançon :
; 58.03 Chase Dubois (ass Fredrik Stromgren et Adrien Bisson) ; 58.37 Chase Dubois (ass William Persson et Kyle Pouncy)
Pénalités
8 minutes contre Amiens
12 minutes contre Briançon
a
31 PHOTOS
Photographe : © Nicolas Leleu
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception