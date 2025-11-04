Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Grenoble vs Angers 6 - 4 (1-2 2-2 3-0) Le 30/11/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Angers ] Chaud les marrons ! Grenoble contre Angers, c’est désormais un choc régulier du plus haut niveau français depuis quelques saisons et notamment une plus forte rivalité depuis la saison dernière qui avait vu Angers gagner la Coupe de France tandis que le championnat a vu le résultat inverse avec la victoire grenobloise. C’est donc un gros match que nous attendons entre le deuxième face au troisième de Ligue Magnus. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 01/12/2025 à 11:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Martin assistés de MM. Robert et Maudet Buts :

Grenoble : 03.28 François Beauchemin (ass Pierre Crinon et Christophe Boivin) ; 26.22 Sacha Treille (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 28.21 Valentin Grossetete (ass Nicolas Deschamps et Adel Koudri) ; 42.53 Martin Karlsson (ass Alexis Binner et Juho Rautanen) ; 43.51 Guillaume Leclerc (ass Matias Bachelet et Antoine Fertin) ; 58.30 Aurelien Dair (ass Guillaume Leclerc et Matias Bachelet)

Angers : ; 09.24 Jonathan Charbonneau (ass Matt Prapavessis et Robin Gaborit) ; 11.08 Daniel Viksten (ass Jordan Herve) ; 31.30 Orrin Centazzo (ass Jonathan Charbonneau et Philippe Halley) ; 33.30 Philippe Halley (ass Téo Sarliève et Jonathan Charbonneau) Pénalités 39 minutes dont 5+20 à Crinon contre Grenoble 35 minutes dont 5+20 à O'Connor contre Angers photo: Jean-Christophe Salomé Les BDL sont les premiers à se montrer dangereux avec Boivin qui trouve en retrait son défenseur Prissaint (3’12). Ce même Boivin, le top scoreur grenoblois, joue pour la déviation de Beauchemin devant la cage de O’Connor. Le jeu se poursuit et le palet traine devant la cage, Beauchemin en profite pour ouvrir le score (1-0 3’28). S’en suit une échauffourée entre Manning et Prissaint puis Crinon. Les premières pénalités sont sifflées dans ce match par les arbitres Messieurs Barcelo Joris et Martin Kylian !



Grenoble profite d’une perte de palet de Halley derrière la cage, Weigel sert Karlsson tout seul dans l’enclave et bute sur O’Connor qui se sert de sa grande envergure pour repousser le palet (4’30).



Angers répond par l’intermédiaire de Di Dio Balsamo qui parvient à s’échapper dans le dos de la défense. Binner commet une faute mais l’attaquant des Ducs parvient à aller au bout de son action et prendre un lancer sur Pintaric (9’14). Le power play est rapidement converti par les Ducs avec un lancer de Prapavessis. Le long rebond laissé par Pintaric est repris par Charbonneau dans une cage grande ouverte (1-1 9’24).



Angers va pousser et inscrire un second but. Binner commet une nouvelle boulette à la bleue en zone offensive en perdant le palet. Viksten part en break et vient battre Pintaric (1-2 11’07). Le jeu proposé par les deux équipes est intense et de haute facture.



Malheureusement, les deux équipes jouent un peu trop physique et les arbitres n’arrivent pas à canaliser les ardeurs des deux équipes comme sur une charge de Grossette qui projette le défenseur des Ducs sur son gardien (11’41). L’attaquant grenoblois n’écope que de deux minutes de pénalités mais cela aurait sans doute mérité plus pour sa dangerosité et pour calmer les esprits.



Le power play angevin se met en place et durant 1’40, les angevins sont installés en zone offensive. Grenoble tient bon et joue à son tour en supériorité après une pénalité contre Manning après s’être pris le bec avec Binner (15’17). Le power play grenoblois est moins menaçant que celui des Ducs. Ritz et Prapavessis ne sont pas loin à marquer en contre sur un deux contre un.



Un premier tiers intense avec deux équipes qui appuient leurs mises en échecs. La pression monte doucement mais surêment…



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 12/11 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Le second tiers voit rapidement les débats dégénérer avec une altercation entre O’Connor et Bachelet. Les deux joueurs se cherchent et cela part en bagarre générale. Crinon vient faire la police et s’occupe d’abord de Gaborit avant de venir voir ce qui se passe devant la cage d’O’Connor. Les coups pleuvent sur la glace de Pole Sud. Au final, O’Connor qui sort l’œil en sang et Crinon écoperont de 5+20 pour bagarre… O’Connor écope aussi de 2min pour comportement antisportif, coupable d’avoir lancé le palet en direction de Bachelet et ouvert les hostilités.



Le gardien numéro deux des Ducs Leveque entre en jeu pour suppléer O’Connor (25’43).Le power play grenoblois est vite converti avec Treille (2-2 26’22) puis Grossette donne l’avantage à Grenoble dans un moment un peu fou (3-2 28’21).



Angers semble KO debout et n’être plus vraiment dans la partie… Mais ils vont finalement revenir en supériorité. Binner écope deux minutes sur une pénalité inutile (31’24).



Angers avec Centazzo ne met que six secondes pour marquer avec un lancer sur réception qui fait mouche (3-3 31’30). Et les Ducs sont toujours dans la partie avec un nouveau but de Halley sur un bon service de Sarlieve (3-4 33’30).



Hervé et Ritz ne sont pas loin d’un nouveau but dans un temps fort des Ducs. Une pénalité contre Englund en fin de tiers voit Angers conserver son momentum et finir le second tiers en tête.



Un deuxième tiers qui aura été très long avec plusieurs interruption pour des faits de jeu et diverses altercations, discussions avec les bancs. Les arbitres semblent ne pas tenir cette rencontre…



Engagements : 14/10 Angers

Tirs : 18/11 Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Heureusement, le dernier tiers voit le jeu prendre toute sa place. Fini les bagarres et cela tourne clairement à l’avantage des BDL qui reviennent rapidement à égalité. Une perte de palet de Gutierrez permet Karlsson de marquer sur une passe de Binner (4-4 42’53).



Angers se fait ensuite contrer en zone neutre. Une belle passe de Bachelet trouve Leclerc qui donne l’avantage à Grenoble (5-4 43’51).



Grenoble domine ce dernier tiers et Angers a du mal à se procurer des occasions sur la cage de Pintaric.



Les minutes défilent et Grenoble n’est pas loin du but du KO avec Karlsson qui profite d’une perte de palet de Rouhiainen. Leveque sort un grand écart pour repousser le palet (57’). Mais un mauvais changement de ligne d’Angers voit Aurélien Dair tuer définitivement le suspense en donnant la victoire à son équipe (6-4 58’30).



Engagements : 9/8 Grenoble

Tirs : 10/8 Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Un match au sommet qui avait plutôt bien débuté avec un premier tiers très intense des deux côtés. Mais les mauvais coups ont fait monter en pression les joueurs, dans une partie non maitrisé par le corps arbitral, avant de voir les deux équipes s'expliquer aux poings dans un piètre spectacle. Le dernier tiers aura été moins explosif et Grenoble a su jouer de façon plus intelligente pour aller chercher les trois points et se rapprocher au classement. Le match du 23 Décembre à Pole Sud contre ces mêmes angevins promet d'être intense. Il faudra une paire arbitrale plus expérimenté pour contrôler la partie et éviter que les rencontres entre Grenoble et Angers se terminent à chaque fois en match de boxe. Les deux équipes étaient en tout cas dans le thème militaire du soir !







