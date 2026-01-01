Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Bordeaux vs Grenoble 4 - 2 (1-0 2-2 1-0) Le 18/01/2026 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Bordeaux s'offre Grenoble Pour conclure un grand week-end de hockey sur glace à domicile, commencé vendredi soir avec la victoire en prolongation, au combien difficile face aux Diables Rouges de Briançon (4-3), les Boxers de Bordeaux accueillaient, ce dimanche, le leader du championnat et champion de France en titre, à savoir l'équipe des Brûleurs de Loups de Grenoble, larges vainqueurs (4-0) des Jokers de Cergy-Pontoise, à Pôle Sud, deux jours plus tôt. Un peu moins d'un mois après leur précédent succès contre les Isérois, les joueurs d'Olivier Dimet réaliseront-ils une performance identique, à l'occasion de ce match en retard comptant pour la 22ème journée ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 19/01/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Martin et Rohwedder assistés de MM. Fauvel et Damongeot Buts :

Bordeaux : 03.42 Tom Guidoux (ass Loïc Farnier et Maxim Lamarche) ; 24.18 Baptiste Bruche (ass Maxim Lamarche et Julien Guillaume) ; 32.32 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin et Maxim Lamarche) ; 59.33 Julien Guillaume (ass Baptiste Bruche et Jérémy Beaudry)

Grenoble : ; 25.28 Aurelien Dair (ass Adel Koudri) ; 29.02 Alexandre Mallet (ass Nolan Zajac et Christophe Boivin) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Grenoble



Absents Bordeaux : Enzo Carry (blessé) – Ulysse Tournier (?) – William Pelletier (blessé)

Absents Grenoble : Jakub Stepanek – Isidore Agnel – Juho Rautanen – Théo Gueurif (?)



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Matija Pintaric (Grenoble)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Sacha Treille (Grenoble)



Dans un début de rencontre lancé sur un gros rythme, comme cela devient une habitude entre ces deux ténors de la Synerglace Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups s'offrent une première occasion dangereuse signée François Beauchemin, mais l'attaquant canadien bute sur Quentin Papillon (1'01). Défensivement, les BDL mettent en place un bon verrouillage de leur moitié de glace, obligeant les Boxers à patienter environ trois minutes avant de véritablement réagir. Idéalement décalé sur la droite par une longue passe de Maxim Lamarche, Tom Guidoux décoche un tir d'une grande précision à ras de glace qui vient se loger dans le coin opposé des filets de Matija Pintaric (1-0 à 3'42).



Photographe © Stéphanie Prévot

Menés au score, les visiteurs vont bénéficier d'une première supériorité numérique lorsque Jakub Kindl fait trébucher un joueur grenoblois (4'19). Au cours de ce power-play, Grenoble pousse et montre déjà ses intentions d'égaliser, notamment sur une passe en arrière remarquable de Christophe Boivin pour François Beauchemin qui trouve le poteau gauche de la cage bordelaise (5'20). Julien Guillaume rejoint ensuite Jakub Kindl sur le banc de la prison, coupable d'un retard de jeu (5'37). Une double supériorité numérique est accordée aux BDL mais celle-ci ne leur est guère profitable. Dans les minutes qui suivent, Quentin Papillon bloque un tir venu de la droite de Sven-Gunnar Karlsson (7'59) puis récidive devant Adel Koudri (8'13).

Les deux équipes se livrent une opposition rythmée, intense en proposant beaucoup de jeu en direction de la cage adverse. Au tour des locaux de repasser à l'offensive... Baptiste Bruche se retrouve seul face à Matija Pintaric, mais le gardien slovène des BDL a le dernier mot car la déviation de l'attaquant bordelais n'est pas bien ajustée (10'26). Bordeaux s'offre une nouvelle munition par l'intermédiaire de Quentin Tomasino mais là encore, Matija Pintaric intervient (11'09). En faisant face aux nombreux assauts grenoblois, la défense bordelaise reste extrêmement vigilante et son gardien Quentin Papillon remplit son rôle parfaitement jusqu'à présent.

En fin de premier tiers-temps, le gardien des Boxers repousse un tir précis et dangereux d'Adel Koudri (18'13). Si les joueurs d'Edo Terglav ont légèrement dominé ce premier acte (11 tirs contre 7), ce sont bien les Boxers qui possèdent un but d'avance après vingt minutes.



Tirs BORDEAUX 7 GRENOBLE 11



2ème période :



Au retour des vestiaires, Bordeaux redémarre pied au plancher avec une bonne occasion de Quentin Tomasino, venu récupérer un palet oublié devant la cage, pour ensuite décocher un tir bloqué par Matija Pintaric (21'31). Moins de trois minutes plus tard, sur un lancement de jeu de Maxim Lamarche, Julien Guillaume contrôle la passe du défenseur canadien (ex grenoblois) puis saisit sa chance en expédiant un lancer lointain dévié dans le coin de la cage grenobloise par Baptiste Bruche (2-0 à 24'18).



Les Boxers font le break mais ce dernier n'est conservé que pendant une minute. Suite à une déviation de Christophe Boivin bloquée par Quentin Papillon (25'24), les BDL effacent les espérances d'un éventuel blanchissage en réduisant l'écart. Servi par Adel Koudri, face à la cage, Aurélien Dair trouve un tir à mi-hauteur qui surprend Quentin Papillon (2-1 à 25'28).



Photographe © Stéphanie Prévot



Les efforts des visiteurs se poursuivent pour arracher l'égalisation mais Nicolas Deschamps manque le cadre avec un tir puissant qui termine au-dessus (26'06). Peu avant la mi-match alors que son équipe évolue en supériorité numérique, Alexandre Mallet poursuit un gros travail de Nolan Zajac et Christophe Boivin, puis trouve la lucarne gauche (2-2 à 29'02).



Seulement, même après être revenus à égalité, les visiteurs ne comptent pas en rester là. Quentin Papillon intervient pour bloquer un tir d'Axel Prissaint qui suit un petit moment de tension entre les deux équipes autour de la cage de Matija Pintaric (29'52). Les Boxers, malgré l'adversité et la forte présence des BDL, continuent de rester sérieux en montrant un vrai répondant. Pierre-Olivier Morin lance une contre-attaque fulgurante sur la droite, franchit la ligne bleue puis décale idéalement Tommy Giroux plein axe, face à la cage. Le tir du numéro 73 des Boxers ne laisse aucune chance à Matija Pintaric (3-2 à 32'32).



Les Boxers obtiennent leur premier power-play du match après une faute de Sacha Treille (33'27). Un bon jeu s'organise entre Quentin Tomasino et Craig Puffer, les passeurs, pour Mathieu Pompei qui voit son tir bloqué par Matija Pintaric (34'54). Coupable lui aussi d'un retard de jeu, Pontus Englund se dirige en prison et offre une deuxième supériorité numérique aux Boxers qui ne donne rien de dangereux (37'25).



Au caractère, les Boxers virent à nouveau en tête d'une longueur au tableau d'affichage, mais rien n'est encore joué dans ce duel totalement indécis.



Tirs BORDEAUX 9 GRENOBLE 11



3ème période :



L'indiscipline frappe une troisième fois les BDL en tout début de dernière période... Pontus Englund fait trébucher un joueur bordelais et repart en prison (40'54). Le quatuor canadien Maxim Lamarche – Jérémy Beaudry – Tommy Giroux – Mathieu Pompei exerce une forte pression sur la cage de Matija Pintaric (41'22). Une série de pénalités s'enchaîne alors... Aurélien Dair (42'57) puis Fredric Weigel (44'44) impliqué dans une petite explication avec Maxim Lamarche, également sanctionné. En réponse à un tir puissant de François Beauchemin sorti par Quentin Papillon (45'25), Pierre-Olivier Morin prend la défense iséroise et vient buter sur Matija Pintaric (47'18). Dans les dix dernières minutes d'une rencontre qui n'a jamais baissé en terme de rythme et de suspense, Tommy Giroux, le top scoreur des Boxers, récupère une passe venue de la gauche et manque le cadre sans opposition (52'34).



Photographe © Stéphanie Prévot

Un peu plus tard, Baptiste Bruche s'élance sur la droite pour trouver la mitaine de Matija Pintaric (54'25). Alors que le tableau d'affichage n'indique plus que 2'30 à jouer, Edo Terglav demande un temps mort et décide de faire sortir son gardien Matija Pintaric, remplacé par un sixième joueur (57'30). Deux nouvelles grosses munitions viennent s'ajouter au compteur des BDL. François Beauchemin manque le cadre par la gauche (58'44), imité par Nolan Zajac qui lui, tire au-dessus (58'50). Héroïques défensivement face à l'intensité, la pression et la multiplication des vagues grenobloises, les Boxers assurent finalmement leur succès à moins de trente secondes de la fin. Légèrement excentré sur la gauche, à proximité de la ligne bleue, Julien Guillaume ajuste un tir à mi-hauteur qui se loge au centre de la cage de Grenoble, laissée vide (4-2 à 59'33).



Connus pour ne jamais rien lâcher jusqu'au bout, les coéquipiers de Sacha Treille utilisent leurs dernières cartouches offensives mais Quentin Papillon, devant ses filets, ferme complètement la maison bordelaise. Pour la seconde fois de la saison régulière, les Boxers font chuter les Brûleurs de Loups et terminent un week-end très positif, récompensé de cinq points supplémentaires... De quoi consolider la quatrième place avec cinq longueurs d'avance sur les Spartiates de Marseille. Mardi soir, les joueurs d'Olivier Dimet prendront la direction de la Côte d'Azur pour affronter la sixième équipe du classement, celle des Aigles de Nice.



Tirs BORDEAUX 10 GRENOBLE 12



Photographe © Stéphanie Prévot



Gardiens

Quentin Papillon 32 arrêts (60'00)

Matija Pintaric 22 arrêts (57'20)



ETOILES DU MATCH

GRENOBLE : 3 Aurélien Dair



BORDEAUX :

1) 32 Quentin Papillon

2) 72 Baptiste Bruche

3) 13 Julien Guillaume



Prochain match

Nice / Bordeaux (Mardi 20 Janvier 20h30 Ligue Magnus J34)



Vidéo MAGNUS.TV









VIDEO réalisée par



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...