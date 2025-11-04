Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Angers vs Briançon 4 - 5 (0-1 2-1 2-3) Le 05/12/2025 Ice Park d'Angers [ Angers ] [ Briançon ] Briançon s'impose à Angers Retour PHOTOS et VIDEO sur la 23ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'incliner à domicile face aux Diables rouges de Briançon. Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 06/12/2025 à 17:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Laboulais assistés de Mme Cheyroux et de M. Fauvel Buts :

Angers : ; 36.11 Cody Donaghey (ass Nicolas Ritz) ; 37.32 Matt Prapavessis (ass Philippe Halley et Jonathan Charbonneau) ; 59.25 Philippe Halley (ass Jonathan Charbonneau et Cédric Di Dio Balsamo) ; 59.53 Robin Gaborit (ass Matt Prapavessis et Jonathan Charbonneau)

Briançon : 10.33 Adrien Bisson (ass Chase Dubois et Matthew Barnaby) ; 17.57 Valère Vrielynck (ass Joran Reynaud et Yonis Penet) ; 21.39 Chrystopher Collin (ass Matthew Barnaby et Sasha Djigaouri) ; 50.09 Chrystopher Collin (ass Matthew Barnaby) ; 57.41 William Persson (ass Chase Dubois) Pénalités 8 minutes contre Angers 4 minutes contre Briançon







28 PHOTOS

Photographe : © Munin Photographie



(cliquer pour accéder à la galerie complète) Photographe © Munin Photographie



Photographe © Munin Photographie Photographe © Munin Photographie Photographe © Munin Photographie

Vidéo MAGNUS.TV









VIDEO réalisée par



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







