Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Angers vs Briançon
4-5
(0-1 2-1 2-3)
Le 05/12/2025
Ice Park d'Angers
Angers  ] Briançon  ]
Briançon s'impose à Angers
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 23ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'incliner à domicile face aux Diables rouges de Briançon.
 
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 06/12/2025 à 17:15
FICHE TECHNIQUE

3586 spectateurs
Arbitres : MM. Bourreau et Laboulais assistés de Mme Cheyroux et de M. Fauvel
Buts :
Angers : ; 36.11 Cody Donaghey (ass Nicolas Ritz) ; 37.32 Matt Prapavessis (ass Philippe Halley et Jonathan Charbonneau) ; 59.25 Philippe Halley (ass Jonathan Charbonneau et Cédric Di Dio Balsamo) ; 59.53 Robin Gaborit (ass Matt Prapavessis et Jonathan Charbonneau)
Briançon : 10.33 Adrien Bisson (ass Chase Dubois et Matthew Barnaby) ; 17.57 Valère Vrielynck (ass Joran Reynaud et Yonis Penet) ; 21.39 Chrystopher Collin (ass Matthew Barnaby et Sasha Djigaouri) ; 50.09 Chrystopher Collin (ass Matthew Barnaby) ; 57.41 William Persson (ass Chase Dubois)
Pénalités
8 minutes contre Angers
4 minutes contre Briançon


 


