Pour ce premier match de la seconde phase d'aller-retour, les Pionniers reviennent à Pôle-Sud où ils avaient subit un cuisant 7-0. Suite au carnage de dimanche face à Angers, Grenoble est privé de Crinon et Grossetete tous deux suspendus. Avec le départ de Birkheim et l'absence d'Englund la défense se voit renforcée des jeunes Terglav et Nicoud. Côté Chamoniard, on note les absences de Colombin, Grinbergs, Salituro diminuant leur puissance offensive. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 06/12/2025 à 10:50



4208 spectateurs Arbitres : MM. Metais et Scolari assistés de MM. Bergamelli et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 17.19 Fredric Weigel (ass Juho Rautanen et Antoine Fertin) ; 33.50 Alexandre Mallet (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 35.19 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Christophe Boivin) ; 48.34 Matias Bachelet (ass Guillaume Leclerc) ; 50.07 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Christophe Boivin) ; 57.54 Aurelien Dair (ass Guillaume Leclerc et Matias Bachelet)

Chamonix : Pénalités 10 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Chamonix photo: Jean-Christophe Salomé



Les grenoblois s’installent très vite en zone offensive puis se font contrer avec un 3 contre 1, Tugnutt échouant face à Stepanek préféré à Pintaric ce soir. Les deux équipes offrent alors un jeu propre assez rapide ne permettant pas de longues attaques placées. La défense Chamoniarde laisse peu de fenêtre de tir aux locaux, les contrant même à nouveau suite à une perte de palet à la bleue de Treille. Ce dernier poursuit Ville et le fait trébucher offrant le premier jeu de puissance de la partie. Une belle séquence des Pionniers qui ne suffit pas à tromper la vigilance du cerbère isérois. Au complet Beauchemin voit son lancer dévié de la mitaine, Binner de la bleue n’est pas plus en réussite, Aubrun est sur les trajectoires. Binner montre à nouveau toute l’étendue de son talent en se faufilant dans la défense adverse, l’aspirant pour servir Dair au second poteau qui rate le palet. Chamonix n’est pas en reste avec un lancer de Thyn pour la mitaine de Steanek qui ne relâche pas. Le trio Deschamps- Treille-Weigel donne le tournis à Aubrun qui enchaine les arrêts. Pourtant de retour sur la bleue Weigel d’un tir puissant ouvre le score, Treille masquant parfaitement le portier et déviant semble-t’il le palet [1-0]. L’intensité ne diminue pas jusque la sirène de ce tiers bien équilibré.



Engagements : 11/6 Grenoble

Tirs : 11/10 Chamonix.



photo: Jean-Christophe Salomé



Chamonix repart vite à l’offensive, mais Ville constate que Stepanek n’est pas resté au vestiaire. Rautanen et Deschamps tentent leur chance sans plus de succès. Chamonix pousse, les assauts sur Stepanek reprennent et finalement les locaux sont à nouveau pénalisés. Cette phase de jeu est une fois de plus parfaitement maîtrisée par Chamonix, cependant les occasions de tirs ne sont pas assez dangereuses pour tromper la vigilance du portier. Grenoble laisse passer l’orage avant de se porter à nouveau en zone offensive, pas pour longtemps car ils vont de nouveau subir la furia des Pionniers qui sollicitent Stepanek à plusieurs reprises. Mais leur engagement va trop loin, Kivinen se fait pénaliser ce qui marque le tournant du match. Le jeu de puissance des grenoblois est efficace, Mallet est au rebond sur le lancer de Binner pour son premier but de la soirée [2-0]. Chamonix repart de suite à la faute, le jeu de puissance permet à Mallet de rajouter une rondelle au compteur [3-0]. Les Pionniers assommés, tentent de reprendre le contrôle du palet. Lopachuk fait teinter la barre, puis Ville voit son tir une fois de plus capté par Stepanek. Le score à la pause est sévère pour les Savoyards qui dominent stérilement cette partie et ont payé cash leurs 2 pénalités.



Engagements : 15/11 Grenoble

Tirs : 17/13 Chamonix.



photo: Jean-Christophe Salomé



Le break est fait côté grenoblois qui confisquent le palet ; Rautanen puis Binner lancent gentiment sur Aubrun. La pause n’a pas été assez longue pour permettre aux visiteurs de digérer le second tiers. Ils offrent à nouveau un jeu de puissance à Grenoble qui ne donne rien, laissant un espoir à Chamonix qui repart et obtient à son tour une supériorité numérique une nouvelle fois bien maîtrisée mais infructueuse. Chamonix n’est pas en réussite et se fait à nouveau punir par Bachelet, bien servit par Dair après un énorme travail de Leclerc [4-0]. Le calvaire continue pour les visiteurs avec le triplé de Mallet qui conclue l’action de ses compatriotes [5-0]. Chamonix n’a qu’une envie maintenant : ne pas repartir bredouille comme la première fois. Stepanek n’est pas de cet avis et ferme la porte. Une chance leur est offerte avec un quatrième jeu de puissance. Bien installés ils ne se créent pas de fenêtres de tir notable. Le palet est dégagé, Dair sort de prison à ce moment là et s’en va crucifier Aubrun [6-0].



Ce dernier se blesse malheureusement sur l’action et doit quitter la glace. Garnier, ancien grenoblois acclamé par le public assure pendant les 2 dernières minutes. Treille n’est pas loin de le tromper, s’écroule sur lui, les 2 en rigolent… ce sont ces comportements que l’on aime voir dans ce sport. De son côté Stepanek conserve à nouveau sa cage inviolée.



Engagements : 12/7 Grenoble

Tirs : 12/10 Grenoble.



Chamonix a offert un joli jeu tout en mouvement perturbant clairement ses hôtes. La réussite n’a pas été au rendez-vous de leurs efforts, il leur manque clairement un buteur digne de ce nom pour mettre en danger leurs adversaires. Avec une moyenne tout juste au dessus des 2 buts par match, leur attaque est au fond du classement. Malgré tout les Pionniers restent à leur 8e place et s’y accrochent en vue des play-off.

Les grenoblois ont su profiter d’un jeu de puissance efficace pour prendre le large alors que Chamonix les malmenait et dominait le jeu. La solidité de Stepanek devant sa cage a ensuite fait le reste. Grâce à cette victoire les BDL s’accrochent solidement à la 3e place du podium avec 3 matches de moins que leurs poursuivants. Il reste une demi saison pour gravir le reste.



photo: Jean-Christophe Salomé



