Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Amiens vs Grenoble 2 - 7 (1-4 1-1 0-1) Le 07/12/2025 Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Grenoble ] Grenoble prend 3 points à Amiens GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 24ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'incliner à domicile fac à Grenoble. Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Photographe © Nicolas Leleu - Vidéo MAGNUS.TV le 09/12/2025 à 07:16 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3180 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Laboulais assistés de MM. Lefevre et Mercier-Landry Buts :

Amiens : ; 14.04 Ilies Djemel (ass Gauthier Gibert et Rudy Matima) ; 29.01 William Lemay (ass Sean Richards et Justin Bergeron)

Grenoble : 00.27 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 01.35 Niklas Terglav (ass Matias Bachelet et Guillaume Leclerc) ; 11.05 Sacha Treille (ass François Beauchemin et Alexis Binner) ; 16.29 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Antoine Fertin) ; 24.18 Sacha Treille (ass Nicolas Deschamps et Niklas Terglav) ; 42.04 Sacha Treille (ass Alexandre Mallet) ; 59.29 Matias Bachelet (ass Alexis Binner et Guillaume Leclerc) Pénalités 6 minutes contre Amiens 10 minutes contre Grenoble







Photographe : © Nicolas Leleu



