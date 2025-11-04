Accueil
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Amiens vs Grenoble
2
-
7
(1-4 1-1 0-1)
Le 07/12/2025
Coliseum d'Amiens
[
Amiens
]
[
Grenoble
]
Grenoble prend 3 points à Amiens
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 24ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'incliner à domicile fac à Grenoble.
Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo
Photographe © Nicolas Leleu - Vidéo MAGNUS.TV le 09/12/2025 à 07:16
FICHE TECHNIQUE
3180 spectateurs
Arbitres
:
MM. Bernoussi et Laboulais assistés de MM. Lefevre et Mercier-Landry
Buts
:
Amiens :
; 14.04 Ilies Djemel (ass Gauthier Gibert et Rudy Matima) ; 29.01 William Lemay (ass Sean Richards et Justin Bergeron)
Grenoble :
00.27 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 01.35 Niklas Terglav (ass Matias Bachelet et Guillaume Leclerc) ; 11.05 Sacha Treille (ass François Beauchemin et Alexis Binner) ; 16.29 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Antoine Fertin) ; 24.18 Sacha Treille (ass Nicolas Deschamps et Niklas Terglav) ; 42.04 Sacha Treille (ass Alexandre Mallet) ; 59.29 Matias Bachelet (ass Alexis Binner et Guillaume Leclerc)
Pénalités
6 minutes contre Amiens
10 minutes contre Grenoble
18 PHOTOS
Photographe : © Nicolas Leleu
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
