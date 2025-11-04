 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Amiens vs Grenoble
2-7
(1-4 1-1 0-1)
Le 07/12/2025
Coliseum d'Amiens
Amiens  ] Grenoble  ]
Grenoble prend 3 points à Amiens
 
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 24ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Amiens s'incliner à domicile fac à Grenoble.
 
Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Photographe © Nicolas Leleu - Vidéo MAGNUS.TV le 09/12/2025 à 07:16
FICHE TECHNIQUE

3180 spectateurs
Arbitres : MM. Bernoussi et Laboulais assistés de MM. Lefevre et Mercier-Landry
Buts :
Amiens : ; 14.04 Ilies Djemel (ass Gauthier Gibert et Rudy Matima) ; 29.01 William Lemay (ass Sean Richards et Justin Bergeron)
Grenoble : 00.27 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 01.35 Niklas Terglav (ass Matias Bachelet et Guillaume Leclerc) ; 11.05 Sacha Treille (ass François Beauchemin et Alexis Binner) ; 16.29 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Antoine Fertin) ; 24.18 Sacha Treille (ass Nicolas Deschamps et Niklas Terglav) ; 42.04 Sacha Treille (ass Alexandre Mallet) ; 59.29 Matias Bachelet (ass Alexis Binner et Guillaume Leclerc)
Pénalités
6 minutes contre Amiens
10 minutes contre Grenoble


 
 
 
 
 






