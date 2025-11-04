Hockey sur glace - Ligue Magnus : 24ème journée : Bordeaux vs Nice

6 - 2 (0-1 2-1 4-0) Le 19/10/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Nice ]

Bordeaux revient aux affaires

Reportage PHOTOS et VIDEO sur la 24ème journée avancée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer, à domicile, face aux Aigles de Nice.

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe © Laurent Robert - © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 20/10/2025 à 07:56

FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Laboulais et Métais assistés de MM. Damongeot et Suzzarini Buts :

Bordeaux : ; 32.42 William Pelletier (ass Tom Guidoux et Ulysse Tournier) ; 35.01 Jérémy Beaudry (ass Tommy Giroux et Maxim Lamarche) ; 48.52 Mathieu Pompéi (ass Loïc Farnier et Maxim Lamarche) ; 52.27 Loïk Poudrier (ass Ulysse Tournier et Jakub Kindl) ; 54.07 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Tommy Giroux) ; 54.42 William Pelletier (ass Aina Benjamin Rambelo)

Nice : 05.06 Louis Cirgues (ass Teemu Loizeau et Nicholas Cherkowski) ; 22.13 Hugo Nogaretto (ass Jesper Larinmaa et Adam Nobes) Pénalités 16 minutes dont 5 à Bruche er Tournier contre Bordeaux 17 minutes dont 5 à Regis contre Nice





