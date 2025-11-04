Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 25ème journée : Grenoble vs Gap 8 - 2 (3-2 1-0 4-0) Le 19/12/2025 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Gap ] Gap s’effondre à Pôle Sud Après la trêve internationale et la journée de Coupe De France, le championnat reprend ses droits pour cette 25e journée où les grenoblois solidement accrochés au podium reçoivent les Gapençais qui tentent de sortir des bas fonds du classement. Grenoble se passe de Crinon et Grossetête tout deux suspendus, ainsi que de Gueurif, blessé, offrant ainsi du temps de présence à De Smitt et Terglav. De son côté Gap n’aligne que 4 défenseurs ce qui les handicape fac à l’armada offensive de Grenoble. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 20/12/2025 à 10:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Peyre et Scolari assistés de MM. Biot et Briolat Buts :

Grenoble : 03.54 Fredric Weigel (ass Nicolas Deschamps et Juho Rautanen) ; 04.56 Alexis Binner ; 08.23 Juho Rautanen (ass Nicolas Deschamps et Sacha Treille) ; 37.53 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Fredric Weigel) ; 44.47 Alexandre Mallet (ass Niklas Terglav et Axel Prissaint) ; 53.43 Sacha Treille (ass Adel Koudri) ; 54.48 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Christophe Boivin) ; 58.55 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et Juho Rautanen)

Gap : ; 11.16 Dakota Raabe (ass Chad Langlais et Dimitri Mikrogiannakis) ; 14.08 Dakota Raabe (ass Bryan Ten Braak) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Gap



Le jeu se met gentiment en place, les lignes tournent avant de solliciter réellement les gardiens. Les deux équipes bataillent pour le gain de la rondelle. Ainsi Deschamps peut servir Weigel oublié par la défense qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score après 4 minutes [1-0]. Une énorme erreur de Paul Cerda permet à Binner de récupérer le palet dans le slot et de tromper Richard du revers dans la minute qui suit [2-0] . Gap accuse le coup et les locaux continuent leurs offensives. Deschamps profite d’un nouveau trou dans la défense pour servir Rautanen qui pousse en cage ouverte [3-0]. Pour l’anecdote il score alors le 100e but grenoblois en Magnus. Basile pose un temps mort et souffle dans les bronches de son équipe pour les remettre dans le jeu. Siraudin semble avoir bien compris les consignes mais Stepanek sort son tir. Gap continue de pousser permettant a Raabe de réduire le score entre les jambe du portier [3-1]. Les Rapaces partent malheureusement à la faute mais arrivent à perturber le jeu de puissance des locaux. Mieux ils s’offrent un contre par Raabe et Ten Braak repoussés par le double arrêt de Stepanek, mais ils récupèrent quand même le palet Ten Braak sert Raabe pour son doublé [3-2]. Les Rapaces continuent de mettre la pression, ne laissant que peu de présence offensive à leurs hôtes qui peuvent s’estimer heureux de conserver une longueur d’avance à la pause.



photo : Jean-Christophe Salomé



Les Gapençais démarrent le second vingt comme ils ont fini le premier et continuent de développer leurs offensives en sollicitant de plus en plus Stepanek qui ne chôme pas. On le voit s’illustrer face à Chauvel, Paul Cerda, Siraudin ou encore Joan Cerda. Grenoble n’est pas en contrôle du match ce qui ne plaît pas à Hanberg qui prend un temps mort passé mi-match. Cette pause dans le rythme imposé par Gap ne change pas grand-chose sur le moment. Les Rapaces continuent de mettre la pression ; Pulkinen voit son tir atterrir dans la mitaine ferme du cerbère local. Lors d’une rare incursion en zone offensive, Binner trouve une fenêtre de tir mais le palet est dévié par la botte de Richard. Pris dans son engagement, Gap rate un changement de ligne, se retrouve à 6 joueurs de champs et se fait donc pénaliser. Le jeu de puissance n’arrive pas à s’installer mais la triplette canadienne s’offre un 3 contre 1 stoppé in-extremis du patin par le portier. La seconde unité spéciale ne fera pas mieux jusqu’au retour au complet. Paul Cerda n’est pas loin d’égaliser puis contre le cour du jeu Dair trompe Richard entre les patins [4-2]. En fin de tiers Grenoble s’offre deux nouvelles occasions biens stoppées par le gardien. Gap à offert une belle prestation dans ce tiers dominé de la tête et des épaules mais est tombé face à un os devant la cage et rate ainsi l‘occasion de prendre les devants.



photo : Jean-Christophe Salomé



Gap est moins incisif de retour des vestiaires, Grenoble reprend lentement ses présences en zone offensive sans pour autant se montrer dangereux. Gap malgré tout s’offre les meilleurs chances sauf que… Mallet fait le ménage devant la cage des Rapaces et dévie le palet sur le lancer de Terglav dans la cage du gardien qui ne peut que constater les dégâts [5-2]. Gap ne semble pas encore assommé par l’efficacité offensive de Grenoble et tente de remettre du rythme dans son jeu. Stepanek est au four et au moulin pour repousser le palet. Boivin en contre n’a pas plus de réussite dans sa tentative de dribble sur le gardien. A 8 minutes du terme les Gapençais obtiennent leur premier jeu de puissance du match qui pourrait les relancer. Stepanek dévie un énorme lancer de sa botte, le palet rebondi jusqu’à la bleue ou Koudri s’en emparre pour partir en contre avec Treille. Le duo échoue sur la première tentative mais Treille récupère le palet et score dans un angle improbable [6-2]. Tout juste revenu au complet Beauchemin rajoute une rondelle en s’échappant seul face au gardien [7-2]. La rencontre ne pouvait pas se terminer sans le but du casque d’or local ! Boivin, bien servit par Mallet lance de la bleue et ne laisse aucune chance au portier qui s’incline une dernière fois [8-2].



Les rapaces ont eu du mal à proposer du jeu dans les premières minutes, mais la gueulante de Basile les a réveillé. Ils ont su perturber leurs hôtes qu’ils ont largement dominé au nombre de tirs. Mais ils sont tombés sur une muraille difficile à percer ce soir et le score ne reflète absolument pas l’intensité qu’ils ont mis ce soir. Ce genre de défaite peut faire mal d’autant plus qu’il récupèrent en plus la dernière place. Il leur faudra rebondir dès dimanche avec la réception d’Amiens.

Grenoble a pris rapidement les devants dans ce match en menant 3-0… et puis plus rien… Peut-être se voyaient ils déjà trop beaux pensant à une victoire facile. Dans une longue phase de plus d’une demi heure ils ont subit la domination de Gap et peuvent remercier Stepanek qui, avec ses 45 arrêts, les a laissé sur le chemin de la victoire. Ils accrochent ainsi la seconde place derrière Rouen avant un calendrier difficile puisqu’ils vont à Bordeaux ce week-end avant de recevoir Angers pour de chaudes retrouvailles.



photo : Jean-Christophe Salomé

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







